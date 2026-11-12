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La conquista dei fondali oceanici: la nuova partita geopolitica per le terre rare

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La conquista dei fondali oceanici: la nuova partita geopolitica per le terre rare

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La competizione globale per il controllo delle terre rare e dei minerali critici si sta spostando progressivamente sotto la superficie degli oceani. Risorse sempre più strategiche per la transizione energetica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie digitali e l'industria militare, la cui disponibilità rischia di diventare uno dei principali fattori di potenza nel nuovo ordine internazionale. La scarsità di giacimenti terrestri economicamente sfruttabili e la forte concentrazione della produzione, con la Cina in posizione dominante, stanno spingendo le grandi potenze a esplorare nuove frontiere.

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, le forniture previste da miniere esistenti e progetti già programmati potrebbero non essere sufficienti, entro il 2030, a coprire neppure la metà della domanda di alcuni minerali. I fondali oceanici custodiscono noduli polimetallici ricchi di manganese, nichel, cobalto e rame, croste ferromanganesifere e solfuri contenenti anche argento e oro. Particolarmente promettente è la zona Clarion-Clipperton, nell'Oceano Pacifico, mentre nuove prospettive arrivano dai fanghi profondi ricchi di terre rare individuati anche nelle acque giapponesi.

La partita coinvolge soprattutto Stati Uniti, Cina e Russia, ma con strategie differenti. Washington considera l'accesso a queste risorse una questione di sicurezza nazionale e, con un ordine esecutivo firmato da Donald Trump nell'aprile 2025, ha rilanciato l'esplorazione e lo sfruttamento dei minerali offshore, indicando esplicitamente la necessità di contrastare l'influenza cinese. Pechino parte da una posizione di forza, grazie alle maggiori riserve mondiali e al controllo di una parte consistente delle filiere di estrazione e lavorazione. La sua strategia punta a consolidare questo vantaggio attraverso investimenti nell'esplorazione oceanica, accordi internazionali e restrizioni alle esportazioni di minerali strategici. Mosca, invece, insiste sul ruolo della Convenzione ONU sul diritto del mare e dell'Autorità internazionale dei fondali marini, ma punta anche a passare dalla fase esplorativa allo sfruttamento commerciale. La Russia dispone già di un'area di esplorazione nella zona Clarion-Clipperton, con risorse stimate in 580 milioni di tonnellate.

Il nodo, tuttavia, non è soltanto economico e tecnologico. Gran parte dei giacimenti si trova in acque internazionali e non può essere considerata proprietà esclusiva di uno Stato. La questione centrale diventa quindi anche quella delle regole che disciplineranno questa nuova frontiera estrattiva. La corsa ai minerali dei fondali oceanici è destinata così a trasformarsi in un ulteriore terreno di confronto tra le grandi potenze per il controllo delle risorse strategiche del futuro.


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