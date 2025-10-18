La Danza Apocalypsa Balkanica: Musicista e filosofo Boris Kovac sulla Resistenza Spirituale

di Nora Hoppe e Tariq Marzbaan – Al Mayadeen English



In questa intervista, il musicista-filosofo Boris Kovac parla della Jugoslavia di Tito, della Serbia di oggi, del duraturo Movimento Partigiano e anche della Resistenza di oggi e della lotta per un mondo multipolare e sovrano...





Boris Kovac, un onorato discendente di noti combattenti della resistenza partigiana jugoslava, è un rinomato compositore, musicista e artista-regista, il cui luogo di nascita e casa è il distretto di Srem in Vojvodina, nel nord della Serbia. Ispirata alle 27 diverse etnie che popolano questa regione dell'antica "Pianura Pannonica", la musica di Boris abbraccia una vasta gamma di generi musicali, dalla musica improvvisata, al tango, alla "world music", alla classica da camera; Ha composto anche musiche per il teatro e il cinema. Parallelamente ai suoi studi di filosofia, Boris ha dedicato gran parte del suo tempo alla ricerca sul movimento partigiano e sta attualmente girando un film sui partigiani di Srem, che ritrae la partecipazione e il sacrificio di suo zio. Parliamo con lui della Jugoslavia, della Serbia e di ciò che i movimenti di resistenza possono significare oggi per la Maggioranza Globale.









Praeludium: Lo Spirito di Resistenza

Per cominciare, abbiamo incontrato per la prima volta il tuo spirito personale e lo Spirito di Resistenza che esemplifichi in un video musicale, in cui tu e la tua band, i "LaDaABa ORCHEST" (abbreviazione di "La Danza Apocalypsa Balkanica") vi esibite e in cui canti brevemente: "Immaginate, c'è solo una notte stellata rimasta, fino alla fine di questo mondo..." Nel testo si passa poi a immaginare come ogni essere umano potrebbe reagire a una tale realtà, per affrontare l'imminente fine della vita, e alla fine tu inviti tutti i popoli a unirsi con i loro cari e a... BALLARE!

Abbiamo appreso in seguito da te che hai composto sia il testo che la musica in una sola notte del 1999, sotto le bombe aeree della NATO... bombe che cadevano sulla Vojvodina (bombe che non solo hanno distrutto diversi ponti, raffinerie di petrolio, strade, stazioni di trasmissione delle telecomunicazioni e altre strutture di Novi Sad, ma anche sul terreno della scuola dei bambini del tuo quartiere).

Puoi descrivere i pensieri e le emozioni che hai avuto durante i bombardamenti che ti hanno spinto a scrivere quella musica e quel testo?

Le bombe sulla Serbia sono cadute per lo più di notte... quando dormivamo (in modo da instillare più paura nella gente). Una notte stellata, dopo la mezzanotte, suonò una sirena d'allarme che annunciava l'imminente inizio di un bombardamento sulla nostra regione. Ho guardato mio figlio di otto anni che dormiva sul letto di fronte a me, e mi sono ritrovato sull'orlo di un abisso... Ma poi qualcosa mi ha colpito, e ho capito... No. No, non saremo sconfitti, non diventeremo le loro vittime, staremo al di sopra della loro realtà imposta: in questa ultima notte stellata rimasta fino alla fine del mondo, dobbiamo celebrare la gioia, la fede, la speranza e l'amore, almeno un'altra volta – dobbiamo ballare...

Il bombardamento della Serbia da parte della NATO nel 1999 è stata un'esperienza apocalittica...

Io e tutte le persone che conoscevo consideravamo Miloševi? uno dei principali colpevoli della guerra fratricida che portò alla disintegrazione della Jugoslavia. All'inizio dei bombardamenti della NATO, pensavamo ingenuamente che fosse una punizione per il nazionalismo aggressivo di Miloševi?, ma poi tutti e tre i ponti sono stati distrutti a Novi Sad – l'unica città dell'opposizione in Serbia all'epoca – e nessun ponte a Belgrado, che era sotto il governo di Miloševi?... Anche le infrastrutture civili sono state distrutte qui; le bombe cadevano vicino a edifici residenziali, scuole, ecc., e non cercavano nemmeno di uccidere Miloševi?. Solo più tardi ho capito le vere intenzioni della NATO. Ma l'idea di essere schiacciato tra due mali, e che le bombe cadevano intorno a me, produsse in un primo momento uno stato di rassegnazione, poiché non c'era nulla che potessi fare per fermarlo.

Ma il potere spirituale della creatività mi colpì: era il momento per ballare il tango come se fosse l'ultimo!

Il tango ha un senso di fatalità perché Eros e Thanatos sono armoniosamente intrecciati in esso. Invece di cedere alla disperazione, componevo, suonavo musica e ballavo. Questo è stato un modo per me di raggiungere la libertà interiore – che poi ho voluto condividere con gli altri.

È così che è nato il mio spettacolo di teatro musicale "Danza Apocalypsa Balkanica", con il quale abbiamo girato molto il mondo dopo la caduta di Miloševi? e la revoca dell'embargo sulla cultura dalla Serbia. Per me, era la mia unica forma di resistenza realizzabile, un modo per superare creativamente, anche spiritualmente, il nostro orripilante decennio.





La vita all'interno della "costellazione balcanica"...

Raccontaci della tua vita all'interno della "costellazione balcanica".

La mia vita può essere divisa cronologicamente, anche matematicamente, in due parti uguali, ciascuna della durata di 35 anni: la prima parte nella ex Jugoslavia (1955-1991) e la seconda parte in Serbia (1991-2025) – tranne, però, il periodo che va dal 1991-96, quando ho vissuto a Roma, in Slovenia e in Austria, da emigrato, in fuga dalla guerra civile, rifiutandomi di partecipare ai massacri fratricidi.

La disintegrazione della Jugoslavia, lungo le linee della divisione dei popoli slavi meridionali, le cui repubbliche costituivano formalmente il quadro politico e praticamente quello statale del separatismo, è il più grande trauma della mia vita, che, anche dopo 35 anni, non ho superato. Le ragioni di questa incapacità di superarla sono, da un lato, di principio: ritengo che la Jugoslavia sia stata uno Stato la cui perdita rimane tragica per tutti i popoli slavi meridionali – specialmente per i serbi che, anche dopo 35 anni di "indipendenza", non sono riusciti a creare uno Stato funzionante e sono ora sull'orlo della guerra civile sia in Serbia che in Bosnia...

La seconda ragione è di natura soggettiva – per me personalmente, in termini di identità nazionale (sono serbo per madre e ungherese per padre) è di secondaria importanza in relazione all'identità culturale e direi ontologica dei popoli slavi meridionali, che si esprime attraverso l'idea di Jugoslavia e l'effettiva esistenza di la prima e la seconda Jugoslavia, in particolare la seconda dal 1945 al 1991. [La prima Jugoslavia – che letteralmente significa "Slavia meridionale" – era una monarchia istituita tra le due guerre mondiali, mentre la seconda era una federazione socialista formata dopo la seconda guerra mondiale.]



"Divide et...

Che cosa c'è, secondo te, alla base del separatismo e della disgregazione della Jugoslavia? Gran parte di ciò aveva a che fare con la strategia del "Divide et Impera" dell'Occidente?

Le ragioni della dissoluzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono numerose e possono essere suddivise in interne ed esterne. Non darei il primato all'uno o all'altro, e citerò prima quelli interni, per non dare l'impressione di sostenere uno stereotipo di "teoria del complotto".

Sia la prima che la seconda Jugoslavia si basano sull'idea di un background comune e di un interesse comune ad avere uno Stato comune degli slavi meridionali, e ciò è stato presente anche in alcune storiografie tra i popoli slavi meridionali, vale a dire che queste nazioni hanno avuto origine da un popolo – forse illiri – come sostengono alcuni storiografi indipendenti – che viveva in queste aree in epoca pre-romana. In ogni caso è evidente che serbi e croati, che parlano la stessa lingua, appartengono ad una tribù e sono stati divisi nel corso della storia dalla religione (croati, cattolici, serbi ortodossi) e da differenze culturali dovute a circostanze storiche (serbi principalmente sotto la dominazione turca, croati sotto l'impero austro-ungarico).

Nel corso degli anni è stato in qualche modo chiaro che i due stati jugoslavi hanno resistito perché non c'era molta divisione tra e all'interno di quelle nazioni. C'era, tuttavia, un certo conflitto tra l'identità nazionale e l'identità jugoslava (condizionatamente) sovranazionale. Questo conflitto ha avuto il suo apice durante la seconda guerra mondiale con l'esistenza dello Stato Indipendente di Croazia (1941-45), che era un collaboratore diretto del Terzo Reich, in nome del quale sono stati commessi alcuni dei crimini più massicci e forse più brutali della seconda guerra mondiale – dagli Ustascia [la famigerata organizzazione fascista e ultranazionalista croata] – soprattutto contro i serbi, i rom e gli ebrei. Dall'altra parte c'erano i cetnici, i nazionalisti serbi, che, durante la seconda guerra mondiale, si schierarono più con l'occupante ma rimasero sempre contro i partigiani di Tito, poiché i partigiani erano di orientamento jugoslavo e guidati dai comunisti.

Il re Alessandro I [1888-1934; noto come "Alessandro l'Unificatore" e il creatore della prima Jugoslavia] e soprattutto Josip Broz Tito, leader della lotta jugoslava contro gli occupanti e creatore della seconda Jugoslavia, erano riusciti a tenere sotto controllo le tensioni serbo-croate. Dopo la morte di Tito nel 1980, fiorì sia il nazionalismo serbo che quello croato, in particolare quello croato, basato sul "sogno millenario" dei croati di avere un proprio Stato.



Questi due nazionalismi contrastanti possono essere intesi come una sorta di tesi e antitesi – cioè se l'uno non fosse esistito, l'altro non sarebbe esistito o esistevano indipendentemente l'uno dall'altro?

E: Va da sé che le forze/movimenti nazionalisti e separatisti dopo la morte di Tito non sono emersi da un giorno all'altro. Questi nazionalismi e i loro rappresentanti (dopo la guerra fino al crollo della Jugoslavia e particolarmente importanti: dopo la morte di Tito) erano noti al pubblico? Sono stati oggetto di dibattiti politici e sociali o sono stati ignorati, minimizzati e combattuti in silenzio? Come ha reagito l'opinione pubblica a questo proposito?

Naturalmente, il rafforzamento di un nazionalismo provoca il rafforzamento di un altro tra i popoli che vivono insieme. Ai tempi di Tito, non c'era molto dibattito sul nazionalismo, era un argomento tabù per una buona ragione, perché il nazionalismo era la ruggine che erodeva la stabilità della Jugoslavia e del comunismo. Il nazionalismo era in diretta opposizione all'ideologia dominante. La Jugoslavia socialista era un Paese con una chiara ideologia e un sistema di valori.

Questa era la sua forza, ma cominciò ad essere gradualmente minata verso la fine degli anni '80 da un capitalismo finanziario in continua accelerazione e dalla mentalità borghese che era mascherata dalla forma del nazionalismo, così come da forze esterne.

E qui veniamo alle ragioni esterne, e la risposta l'hai già fornita – Divide et Impera. L'indebolimento della Russia, cioè dell'Unione Sovietica, il crollo del socialismo in Europa e l'interesse dell'Occidente a vedere uno Stato socialista forte disintegrarsi in modo che le repubbliche delle banane appena create fossero facili prede sono stati particolarmente utili al separatismo croato… mentre i serbi erano guidati da Miloševi?, che era incapace in materia di diplomazia e perse l'occasione di salvare la Jugoslavia con l'aiuto di una certa ridefinizione dell'unione statale. I nazionalisti croati (con il loro background ustascia) e i nazionalisti serbi (con il loro background cetnico) entrarono in scena, e iniziò la sanguinosa disintegrazione della Jugoslavia. Alcune decisioni politiche – come l'insistenza dell'Occidente su una Bosnia unificata dopo che la guerra tra serbi e croati era già stata combattuta sul territorio croato – sono state la causa diretta della più sporca guerra fratricida nella disintegrata Jugoslavia.



Il passato partigiano

Puoi raccontarci qualcosa della tua famiglia partigiana?

Mio zio Todor, membro dell'Unione della Gioventù Comunista di Jugoslavia, fu ucciso all'età di 17 anni, mentre si recava alla Brigata Partigiana. Senza un'arma per difendersi, fu ucciso dalle "guardie domestiche" croate che collaborarono con gli occupanti. Era l'agosto del 1942. Anche mio nonno, in quanto serbo che sosteneva il movimento partigiano, fu ucciso allora... dagli ustascia croati nel carcere di Sremska Mitrovica, con "armi fredde" per non sprecare proiettili.

Mia madre e mia nonna furono duramente torturate nel campo ustascia di Sremski Karlovci. Anche mia madre era stata membro dell'Unione della Gioventù Comunista. Sopravvissero a malapena alle torture, ma fortunatamente evitarono la deportazione nel campo di Dachau. Devo la mia vita a quella fortunata circostanza. Dopo aver lasciato il campo, mia madre e mia nonna parteciparono alla lotta di liberazione partigiana e nella nostra casa di famiglia si stabilì una base partigiana. Hanno rischiato la vita per la causa durante tutta la guerra.



Puoi dirci qualcosa sul tuo film e perché hai deciso di fare un film su questo argomento?

Quando vivevo nella Jugoslavia socialista, davo per scontata l'importanza del grande sacrificio fatto dalla mia famiglia, soprattutto dalla parte di mia madre. Anche mio padre era comunista e ha contribuito in vari modi allo sviluppo di quel Paese (negli ultimi anni della sua vita è stato il rappresentante economico della Jugoslavia nel Patto di Varsavia). Così come spesso ci accorgiamo del valore di qualcosa quando lo perdiamo, a me è successo con la mia patria, la mia unica patria, la Jugoslavia. Il socialismo jugoslavo aveva i suoi difetti, ma rispetto a ciò che seguì dopo il crollo di quel Paese, potremmo dire che fu un'età dell'oro per la stragrande maggioranza delle persone nella regione, compresi me e la mia famiglia.

Il mio film si chiamerà "L'isola di Srem e il sacrificio di Todor". La ricerca del significato storico, etico e metafisico del sacrificio compiuto da mio zio Todor, ucciso in così giovane età, è uno dei fili conduttori del film. Il secondo filone riguarda Srem, una regione della Vojvodina che per molti versi incarna la sua insularità: nel cuore di Srem si trova il monte Fruška Gora, che un tempo era una vera e propria isola nel Mar Pannonico, e la mentalità della gente di Srem è caratterizzata da uno "spirito isolano" anticonformista che è stato la forza trainante della resistenza durante l'occupazione. E ancora oggi si manifesta nella resistenza contro molte forme di oppressione e di ingiustizia...

Questo documentario vuole essere uno studio fenomenologico poetico della mentalità del popolo Srem, un viaggio storico e geopoetico attraverso lo Srem che ho realizzato con i miei cari colleghi Igor Buri?, Srdjan Djuranovi? e Maja Vu?kovi?. Dedichiamo questo film a questo pittoresco pezzo di terra e alle persone insolite, ma semplici, che lo abitano... così come a tutte le vittime della seconda guerra mondiale di Srem che hanno dato un contributo significativo alla lotta contro il più grande male della storia europea fino ad oggi.



Tito and "Coniunge et Libera"

Le tensioni etniche sono sempre esistite in Jugoslavia in una certa misura... Come ha fatto Tito a creare una certa unità tra le varie etnie?



Tito non era solo un capo militare che guidò i partigiani jugoslavi, ma anche il capo ideologico dei comunisti jugoslavi che, dopo la vittoria sul fascismo, presero il potere in Jugoslavia nel 1945.

L'ideologia comunista, internazionalista e laica, era il modo ideale per neutralizzare le tensioni nazionalistiche che esistevano tra i popoli slavi meridionali, in particolare i serbi e i croati. Il fatto che gran parte della popolazione croata appartenesse all'NDH [lo Stato Indipendente di Croazia], una creazione fascista, e che ci fossero cetnici tra i serbi, la maggior parte dei quali erano collaboratori degli occupanti, portò alla fondazione della Jugoslavia come federazione di sei repubbliche che agivano come garanti della sovranità di ogni nazione slava meridionale.

Tito non insistette sull'unitarismo jugoslavo perché credeva che ciò sarebbe stato controproducente, ma invece sottolineò la fratellanza e l'unità dei popoli jugoslavi. Per decenni, questa è stata un'ottima ricetta per superare le tensioni nazionaliste e sempre più persone si sono dichiarate jugoslave. Purtroppo, dopo la morte di Tito, si scoprì che l'unione statale non aveva trovato un modo per mantenere quel corso jugoslavo senza un leader così forte. Purtroppo, dopo la morte di Tito, divenne evidente che senza un leader così forte, l'unione statale non era in grado di mantenere il suo corso jugoslavo. Ho già brevemente descritto le ragioni della disgregazione della Jugoslavia.



Cosa credi ci sia al centro delle ostilità etniche? E come hanno fatto i 27 diversi gruppi etnici a sopravvivere in armonia in Vojvodina in tutti questi anni?

Il nazionalismo, a differenza del patriottismo e della sovranità che si basa su di esso, è per sua natura esclusivo e, secondo la logica delle cose, vorrebbe sempre trovare un nemico. Che sia possibile per molte nazioni vivere insieme in un solo Stato in pace e armonia è stato dimostrato sia dalla prima che dalla seconda Jugoslavia. La manipolazione dei sentimenti nazionali è sempre il modo più efficace per mobilitare le masse per uno scopo politico. E' chiaro che le élite politiche dell'ex Jugoslavia avevano interesse a realizzare le loro ambizioni separatiste promuovendo il nazionalismo, qualcosa che anche l'Occidente ha fortemente inculcato.

In Vojvodina, lo spirito multinazionale è stato coltivato per secoli e c'erano incomparabilmente meno tensioni nazionaliste – sia prima che dopo la disgregazione della Jugoslavia – rispetto alla Serbia centrale, alla Croazia e alla Bosnia. Per me la multinazionalità è uno stato naturale delle cose ed è per questo che la Jugoslavia è stata il precursore della Comunità europea, con il vantaggio che la Jugoslavia era un'entità organica e aveva una propria identità culturale e sovranazionale, a differenza di un insieme meccanico di Stati che si univano principalmente per ragioni economiche – che è una delle ragioni del degrado dell'UE.

La Serbia oggi...

Puoi parlarci dell'attuale situazione in Serbia e delle sue relazioni con l'Occidente e con l'Oriente?

Per quanto riguarda il rapporto con l'Occidente, non si può rispondere brevemente a questa domanda e, senza una visione della genesi di tale rapporto negli ultimi decenni, è difficile da comprendere in tutta la sua complessità.

La disintegrazione della Jugoslavia non era nell'interesse della Serbia e dei serbi, soprattutto perché gran parte della popolazione serba rimaneva al di fuori dei confini della Repubblica di Serbia. Ciò non significa che i serbi e i leader serbi in Serbia, Bosnia e Croazia non siano responsabili della disintegrazione dello Stato comune. Ma penso che non ci siano dubbi sul fatto che il principale responsabile della disgregazione della Jugoslavia sia stato il separatismo croato... Anche se formalmente rifiutava qualsiasi legame con lo Stato Indipendente di Croazia, il ricordo dei più terribili crimini degli Ustascia era ancora fresco nella mente del popolo serbo, e il separatismo croato era giustamente percepito come una possibilità di rinnovare il terrore Ustascia.

Il sostegno che la Croazia (e la Slovenia) ha ricevuto dai paesi occidentali ha creato una barriera tra la Serbia e l'Occidente fin dall'inizio della disgregazione della Jugoslavia e, in vari modi, continua ancora oggi. Questa barriera è stata più pronunciata durante le guerre degli anni '90, quando i crimini serbi in Croazia e soprattutto in Bosnia sono stati tendenziosamente gonfiati dall'Occidente in relazione ai crimini croati e bosniaci. La propaganda contro i serbi e la Serbia per anni in Occidente è stata paragonabile alla russofobia riaccesa dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina.

La discriminazione tra serbi e serbi negli anni '90 ha raggiunto il suo apice nell'ultimatum che l'Occidente, guidato dalla NATO, lanciò alla Serbia (all'epoca era la "Repubblica Federale di Jugoslavia", insieme al Montenegro) a Rambouillet nel 1999. A ciò ha fatto seguito l'incursione della NATO nel territorio della Serbia al fine di "risolvere il problema del conflitto serbo-albanese in Kosovo", in base al quale la NATO avrebbe ricevuto l'immunità in relazione alle leggi della Repubblica Federale di Jugoslavia. Naturalmente, ciò significava un'occupazione NATO della Serbia, alla quale la leadership della Repubblica Federale di Jugoslavia, guidata allora da Miloševi?, non era d'accordo. Senza l'approvazione dell'ONU, la NATO ha poi lanciato delle bombe sulla Serbia... alcune delle quali contenevano uranio impoverito.

Dopo la capitolazione di Belgrado, è seguito il processo di secessione del Kosovo dalla Serbia. Dopo la caduta di Miloševi?, un anno dopo, il governo fu formato dall'opposizione democratica (DOS) guidata da Zoran Djindji?, che iniziò il processo di avvicinamento della Serbia all'Occidente e avviò i preparativi per l'adesione all'UE. Tuttavia, anche se Djindji? aprì il Paese al capitale straniero, rifiutò risolutamente di riconoscere l'indipendenza del Kosovo. E due anni e mezzo dopo è stato ucciso in circostanze che non sono mai state del tutto chiarite (c'è il sospetto che sia stato coinvolto un servizio segreto occidentale).

Dopodiché, abbiamo assistito a enormi trasformazioni nel mondo occidentale, in cui il capitalismo neoliberista è diventato una nuova forma di imperialismo in forma economica e alla fine ha ottenuto ciò che il Terzo Reich ha tentato di ottenere attraverso la forza militare (proprio come Lars von Trier ha profeticamente predetto nel suo film "Europa" nel 1990).

Questa nuova forma di imperialismo ha richiesto una miriade di rivoluzioni colorate e interventi militari (ad esempio Serbia, Iraq, Libia, Siria, Yemen, Ucraina, fino all'Iran...) L'intero processo ha influito sulla progressiva riduzione del sostegno all'integrazione europea in Serbia.

Tuttavia, l'arrivo al potere di Vuci? ha solo mostrato il vero volto dell'UE. E' evidente che Vuci? aveva il sostegno dell'Occidente quando, come ministro ultranazionalista del governo ai tempi di Miloševi?, si guadagnò la loro fiducia come qualcuno che, in quanto leader autocratico basato sul principio della stabilitocrazia, avrebbe assicurato la soddisfazione dell'Occidente e dei suoi interessi in Serbia: dall'accettazione definitiva dell'indipendenza del Kosovo, alla vendita di risorse economiche e naturali, manodopera a basso costo, ecc. Questa "cooperazione" si svolge sotto le spoglie dell'integrazione europea della Serbia, che – come è evidente da diversi anni – non diventerà mai un membro dell'UE.

L'atteggiamento ipocrita dell'UE nei confronti della Serbia è evidente nella sua tolleranza nei confronti del rifiuto della Serbia di imporre sanzioni alla Russia e nell'incapacità della Serbia di adottare misure per avvicinarla agli "standard democratici" dell'UE in termini di legge elettorale (che impedirebbe a Vuci? di manipolare le elezioni, cosa che ha fatto su larga scala), l'usurpazione dello Stato per scopi privati, la corruzione senza precedenti, la collusione tra la criminalità organizzata e lo Stato, ecc.

L'apice di questa ipocrisia è evidente nel sostegno che l'UE e i capi di Stato europei stanno dando a Rio Tinto per l'estrazione del litio nel cuore della Serbia, cosa che avrebbe conseguenze disastrose per l'ambiente. Considerando che tale estrazione non è consentita sul territorio dell'UE, la Serbia è il "Paese ideale" per questo. La massiccia resistenza della popolazione serba a questo progetto non pone alcun problema alla Commissione europea per accoglierlo come priorità.

Le relazioni tra la Serbia e i suoi partner orientali, Russia e Cina, si basano principalmente sull'amicizia, la fiducia e la cooperazione. Ciò non significa che alcuni progetti, soprattutto quelli in collaborazione con la Cina, non siano problematici per lo Stato della Serbia, ma devono essere tutti coerenti con il concetto del governo di Vuci? come amministratore coloniale.



Il presidente Vucic finge di essere un alleato della Russia, ma i rapporti hanno dimostrato che conduce accordi economici segreti sulle armi con

l'Ucraina e l'"Entità sionista".

Vuci? è un capo di Stato che non è guidato da criteri ideologici nel suo governo, e ancor meno da criteri etici, quindi il suo dichiarato sostegno sia a Putin che a Zelensky e la vendita di armi all'Ucraina e persino a "Israele" non è un problema per lui.



Di cosa si tratta, in realtà, delle attuali proteste diffuse in Serbia?

Le proteste in Serbia – che sono state innescate dal crollo del tetto recentemente ristrutturato della stazione ferroviaria di Novi Sad, che ha ucciso 16 persone (tra cui bambini) – sono il risultato di anni di insoddisfazione da parte della maggioranza della popolazione serba per ciò che il governo di Vucic ha fatto al Paese. Le proteste non sono iniziate come politiche, ma come espressione della ribellione degli studenti e dei giovani delle scuole superiori che erano sostenuti dai loro professori.

Ben presto una buona parte dei cittadini serbi di vari strati sociali, politici e culturali si è unita alla protesta. Solo i membri e i simpatizzanti del suo partito – quelli che in un modo o nell'altro traggono profitto dal governo – sono soddisfatti del governo di Vucic, che dura da 13 anni. Nelle ultime elezioni, non c'è stato abbastanza sostegno per il Partito progressista serbo per ottenere la maggioranza, quindi le elezioni sono state in gran parte rubate dal regime.

Il problema principale con la leadership di Vucic non è che sia autocratica (abbiamo avuto un leader autocratico nell'ex Jugoslavia: Tito, e i 35 anni del suo governo si sono rivelati l'età d'oro dei popoli slavi meridionali), il problema è che Vucic è un leader antipopolare che ha subordinato il governo agli interessi del suo cartello privato. Fin dall'inizio delle proteste, gli studenti hanno chiesto che i responsabili del crollo del tetto della stazione ferroviaria fossero perseguiti, in modo che le istituzioni dello Stato facessero il loro lavoro in nome degli interessi del popolo e non del cartello di Vucic. Naturalmente, Vucic non poteva soddisfare queste richieste. Questo è il motivo per cui le proteste vanno avanti da 10 mesi. Hanno raggiunto il loro apice il 15 marzo, quando c'erano circa mezzo milione di persone per le strade di Belgrado, il che ha dimostrato chiaramente che Vuci? non ha più il sostegno della maggioranza.

Consapevole che perderebbe le elezioni, Vucic si rifiuta di indire elezioni parlamentari straordinarie, che questo movimento di resistenza, insieme agli studenti e alla comunità universitaria, chiede da diversi mesi. Con l'aiuto della polizia e dei servizi a pagamento, Vuci? si affida costantemente alla forza e ignora una pericolosa situazione di emergenza perché non è disposto a mettere in discussione la validità delle proteste ad ogni costo. Il conflitto tra lo Stato, insieme a coloro che sostengono Vucic e gran parte della popolazione serba è sull'orlo di una guerra civile. 1E Vuci? ne ha la piena responsabilità .

Naturalmente, Vucic non è l'unico da incolpare per questa situazione, ma anche i suoi predecessori Miloševic e coloro che sono succeduti al primo ministro assassinato Zoran Djindjic in nome del governo democratico. Questo è solo il culmine della crisi che la Serbia sta vivendo dopo la disgregazione della Jugoslavia, poiché non è stata in grado di trovare un corso e un percorso che unisse i cittadini del Paese, un problema che Vucic ha portato al culmine.





Come descrivi le persone, i gruppi che manifestano contro Vuci? e coloro che sono a favore dell'adesione all'UE e sono filo-occidentali?

Questo movimento, che chiede un cambiamento in Serbia, è composto da persone di diversa estrazione sociale, politica e culturale. Questo è anche il motivo della sua enorme popolarità. I prezzi dei prodotti alimentari, dell'energia e dei beni di consumo sono pari e spesso superiori a quelli dei paesi più ricchi dell'UE, mentre i redditi sono inferiori di almeno il 500%. Non è possibile ottenere un posto in qualsiasi servizio civile se non si è membri del partito Vuci?.

Gli operai e gli agricoltori sopravvivono a malapena. Non abbiamo una classe media. Il sistema sanitario è in uno stato catastrofico. Negli ultimi 13 anni, la cultura è stata ridotta alla mera sopravvivenza delle istituzioni statali, e la produzione culturale non istituzionale è rimasta senza alcun sostegno a meno che non si tratti di qualcuno che sostiene Vuci?. Negli ultimi 13 anni, la cultura è stata ridotta alla mera sopravvivenza delle istituzioni statali, e la produzione culturale non istituzionale è stata lasciata senza alcun sostegno, a meno che non coinvolga qualcuno che sostenga Vuci?.

I giovani in Serbia non hanno alcuna prospettiva e andare all'estero non è più un'opzione praticabile e vantaggiosa come prima. Tutto ciò ha messo i giovani in Serbia in una situazione estrema: o qualcosa deve cambiare radicalmente, o non avranno futuro. Gli studenti hanno ormai perso un anno di studi, ma sono consapevoli che un fallimento della loro lotta significherà una perdita di proporzioni molto maggiori.



Quello che sta succedendo in Serbia è ora una tipica lotta di classe?

Se consideriamo coloro che sono sotto la protezione del regime di Vuci? come la classe privilegiata, e tutti gli altri che fanno parte delle classi in pericolo, dei diseredati e dei poveri... allora sì.



E quanto è coinvolto l'Occidente in questa crisi? Sta cercando di appropriarsi delle proteste per una rivoluzione colorata per i propri interessi? I manifestanti sono stati avvicinati da agenti occidentali?

Le proteste mostrano evidenti caratteristiche nazionali, come numerose bandiere serbe, ma anche molte bandiere della Federazione Russa, mentre non si è vista una sola bandiera dell'UE... e una sola bandiera ucraina ha fatto una fine ingloriosa. Gli studenti si sono dissociati dall'opposizione pro-europea e criticano l'UE per aver mantenuto Vucic al potere nel proprio interesse, che va contro gli interessi della maggioranza dei cittadini serbi.

Non c'è un solo segno del coinvolgimento dei servizi segreti occidentali, e non c'è alcuna logica nel coinvolgimento dell'Occidente dalla parte del movimento. Al contrario, Vucic è un capo di Stato che deve rendere conto all'UE perché svolge il ruolo di amministratore coloniale in questioni importanti.



Come valuti le possibilità di cambiamento, in termini di ciò che la popolazione desidera? Cosa accadrebbe se il governo perdesse?

Dal momento che Vucic non convocherà elezioni straordinarie – perché può essere costretto a farlo solo dall'UE, che non vuole fare questo passo perché non vuole vedere Vucic estromesso – tutto sarà chiarito solo dopo le elezioni regolari alla fine del 2027. Se l'umore rimane quello attuale e Vuci? non trucca le elezioni su larga scala, il governo sarà formato da candidati della lista stilata dagli studenti.

Fino a che punto il nuovo governo sarà in grado di rafforzare la sovranità della Serbia, soprattutto in relazione all'UE, è una grande domanda, ma è semplicemente difficile immaginare che un governo si rivolterebbe contro il proprio popolo a tal punto, soprattutto contro i suoi cittadini istruiti e colti, considerando che Vuci? è stato in grado di governare per 13 anni con il sostegno di analfabeti, persone non istruite, anziane, disinformate, primitive e inclini alla corruzione.





Quali lezioni possiamo trarre dai concetti di Tito oggi?

Tito è stato un grande leader che ha guidato uno Stato unito, sovrano e forte, rispettato in tutto il mondo. Il socialismo jugoslavo ha fornito alla maggioranza della popolazione una qualità della vita e una sicurezza che oggi sono inimmaginabili.

La versione jugoslava del socialismo, che era una combinazione di un leader forte attorno al quale c'era un ampio consenso e una democrazia diretta attraverso l'autogestione dei lavoratori, non solo era troppo all'avanguardia per il suo tempo e per la popolazione locale, ma forse anche la società più umana mai realizzata. Tito diffuse anche l'idea che la Jugoslavia fosse l'ideale per tutti i popoli slavi meridionali.

Dopo il crollo della Jugoslavia, Tito è stato oggetto di intense polemiche nelle repubbliche nazionaliste delle banane negli ultimi decenni. Coloro che oggi rifiutano Tito sono, naturalmente, nazionalisti che si sono accontentati della disgregazione della Jugoslavia o che hanno ceduto all'indottrinamento nazionalista. Ma sempre più persone nei territori dell'ex Jugoslavia stanno cominciando a glorificare Tito e la Jugoslavia di Tito. Il mio cuore batte per questo...

Che cosa diresti che ha significato la lotta partigiana per la Serbia, per l'Europa, per il mondo di oggi? E quali lezioni possiamo trarne oggi per un mondo multipolare?

La lotta dei partigiani è il fenomeno più prezioso che sia accaduto nella storia dell'era moderna nel mondo occidentale. Spiccano in particolare i partigiani jugoslavi che, oltre a lottare contro il male più grande della storia del fascismo, sono stati per la maggior parte anche comunisti che hanno lottato per un mondo migliore e più giusto. L'incredibile coraggio e la determinazione di resistere a una forza come il Terzo Reich e i suoi collaboratori, che sono esistiti più o meno in tutti i paesi europei, è qualcosa che rimarrà per sempre un faro della lotta per la libertà e i valori umani.

L'idea di un Mondo Multipolare è infatti molto simile a quella avviata da Tito nel 1961 – l'idea di un Movimento dei Paesi Non Allineati, che ha avuto grande successo nei paesi del cosiddetto "terzo mondo", come i BRICS stanno promuovendo oggi. Due terzi dei membri dell'ONU erano membri di questo Movimento dei Paesi Non Allineati. L'unione di stati sovrani in un'alleanza che li aiuti a rimanere il più indipendenti possibile dall'imperialismo è l'idea più progressista possibile oggi di fronte al totalitarismo neoliberista.

E come vedi Gaza nel nostro mondo di oggi?

Riguardo al Genocidio che "Israele" sta compiendo a Gaza, sotto gli occhi di tutto il mondo... non c'è nemmeno bisogno di essere "geopoliticamente informati" per concludere che si tratta di una catastrofe storica che mette in discussione tutti i postulati passati dell'antifascismo e rende prive di significato tutte le conquiste dell'umanità dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che il cosiddetto Occidente collettivo sostenga direttamente (USA) o, in alcuni casi (UE), tolleri "semplicemente" il genocidio più spietato della storia umana, ha distrutto tutti i principi del diritto internazionale, abolito ogni legittimità dell'ONU e ci ha portato a una ripetizione del principio fascista originale, secondo il quale ebrei, rom/sinti e spesso slavi sono stati sistematicamente annientati nella seconda guerra mondiale. Questo abominio storico sta dividendo il mondo di oggi in due parti, come lo era durante la Seconda Guerra Mondiale: i fascisti e gli altri. Una chiara affermazione che i nostri valori umanistici universali sono in grave pericolo. Il cinismo della storia è certamente che le più grandi vittime del fascismo durante la seconda guerra mondiale – gli ebrei – hanno dato vita a innumerevoli sionisti, che sono diventati i più grandi criminali di oggi. Ciò che è pericoloso è che, a differenza della Seconda Guerra Mondiale, non c'è modo di vedere la catarsi che il mondo ha vissuto il 9 maggio 1945.





Possiamo sperare di vedere una rinascita delle idee della lotta partigiana per un movimento di resistenza globale contro l'imperialismo e il colonialismo occidentali?

La speranza muore per ultima. Spero che i partigiani "tornino" a liberare il mondo da questa nuova forma di fascismo. Gli studenti serbi mi ricordano i partigiani che hanno marciato per mesi in tutte le condizioni atmosferiche e si sono ribellati con fervore contro i mali del capitalismo. Le proteste di milioni di persone in tutto il mondo contro il Genocidio a Gaza dimostrano che c'è una volontà e un'energia anche in Occidente per resistere alla tirannia degli stati occidentali.



All'inizio della nostra intervista hai parlato della disintegrazione della Jugoslavia, un tempo Stato sovrano che costituiva la prima unione dei popoli slavi meridionali... E si dice che la Vojvodina (una provincia autonoma nel nord della Serbia) sia la patria di circa 27 diversi "gruppi etnici"... Seguendo il "principio separatista" della disintegrazione della Jugoslavia, anche la Vojvodina potrebbe disintegrarsi... Ma se i popoli possono essere divisi (in stati separati), possono anche essere uniti o riuniti. Cosa pensa di una "nuova Jugoslavia"? Potrebbe essere possibile?

La seconda Jugoslavia è la mia vera patria, e la terza Jugoslavia è un sogno che sognerò per tutta la vita. Questo sogno viene abbracciato da sempre più persone, soprattutto in queste zone della Vojvodina. Credo che prima o poi questo sogno diventerà realtà. Che almeno i miei figli lo sperimentino.

La maggior parte dei paesi del mondo ospita diversi "gruppi etnici" (che sono spesso pieni di divisioni). Ci sono sempre stati problemi di separatismo, di ingerenze "Divide et Impera" dall'Occidente, ecc. Qui sta una domanda fondamentale: cosa lega insieme una varietà di popoli diversi per costituire uno "Stato" (uno Stato che può essere definito come una comunità politica organizzata sotto un unico governo)?

Mi prendo cura di quattro cani e tre gatti (il quarto è morto da poco), li ho trovati tutti durante le mie passeggiate in collina, e sono stati tutti cacciati via da esseri umani, per lo più come neonati. Qualcuno abbandona creature indifese e qualcuno le salva. Quando l'empatia vince, tutto è possibile, e quando vince l'egoismo, allora nulla è possibile. Oggi la maggior parte delle persone manca di integrità e si lascia manipolare facilmente. Perché le persone sono anche in gran parte manipolate e intorpidite da una mentalità consumistica che non conosce compassione. Il patriottismo è una qualità positiva; È l'amore per il proprio Paese nel rispetto di tutti gli altri. Il nazionalismo, d'altra parte, implica il disprezzo per gli altri.

L'umanità inizia dove inizia l'empatia. In questo senso, il comunismo rimane l'idea più umana, in attesa di essere realizzata nel corso della storia da una comunità umana sufficientemente cosciente. Forse è solo un'utopia, ma senza fede in questa idea, l'uomo distruggerà inevitabilmente sia la natura che se stesso.



La "chiave armonica" per un aspirante Mondo Multipolare

Sei un compositore, un musicista... Come possono i diversi "gruppi etnici" – vari popoli di diverse culture, tradizioni, credenze – formare e creare un insieme armonioso? Quale sarebbe la "chiave musicale" che un aspirante Mondo Multipolare dovrebbe cercare per il suo fondamento?

Ho sempre creduto che la ricca diversità di influenze culturali in Vojvodina e nei Balcani rappresenti un vantaggio particolare rispetto agli ambienti monoetnici. Ho viaggiato molto, non solo attraverso l'ex Jugoslavia, ma anche nei paesi vicini, alla ricerca di musica e registrazioni di musica etnica, oltre che di strumenti popolari. Le tradizioni musicali ungheresi, rumene, bulgare, turche e istriane mi hanno ispirato tanto quanto le tradizioni serbe. Le differenze sono sempre fonte di ispirazione e le nuove tonalità ottenute mescolando i colori primari mi hanno sempre affascinato di più.

D'altra parte, la globalizzazione ha finito per omogeneizzare le variazioni e ha minacciato l'identità degli elementi originari. Senza un contesto geopoetico e storico-culturale comune, le culture miste diventano costrutti meccanici, come ho già detto a proposito dell'UE.

La civiltà che potrebbe emergere da un mondo multipolare dovrebbe essere quella che abbraccia le differenze e inverte il processo di omogeneizzazione della globalizzazione, che mira a sradicare tutte le differenze specifiche, eliminare l'autenticità delle culture e trasformare tutte le persone del mondo in consumatori robotici dei prodotti che le aziende promuovono attraverso il marketing. Dal momento che queste società sono state a lungo basate in Occidente, questo ha portato all'imperialismo culturale occidentale. Un mondo veramente multipolare riconoscerebbe ogni cultura come unica e autentica. L'essenza dell'arte e della musica affonda le sue radici proprio in questo: l'autenticità.

Coda: La Resistenza come forma d'arte...



Al fine di realizzare un mondo più giusto, dobbiamo combattere contro le forze occidentali secolari del colonialismo e dell'imperialismo che ancora persistono. Puoi descrivere il tuo impegno nel movimento di Resistenza sotto forma di musica e film?

Prima di tutto, per me, l'arte è sempre stata uno spazio di libertà. Se non è un modo per raggiungere la libertà (libertà da e libertà per), l'arte non ha scopo per me. La libertà non è data come dono, ma è il risultato della creatività, della lotta e, naturalmente, della resistenza. Le forme di resistenza possono essere diverse, e l'arte può essere una di queste. Fin dai miei inizi creativi, ho cercato modi per raggiungere credibilità e autenticità nel mio lavoro. Questo è stato anche il motivo per cui il mio primo gruppo musicale si è sciolto. I miei compagni musicisti dell'epoca volevano che la nostra musica fosse modellata su quella che veniva per l'Occidente, mentre io cercavo di basare le mie idee sulla tradizione delle culture locali. Quello che stavamo facendo in quel periodo era rivoluzionario nel genere della musica jazz. Il primo progetto a cui ho lavorato dopo l'inizio della guerra nel 1991 si chiamava "Anamnesi – Misteri ecumenici ". Contrariamente alla narrativa dominante che ha causato e accompagnato la disintegrazione della Jugoslavia – secondo cui diversi gruppi etnici e religioni non possono coesistere – ho scritto una liturgia ecumenica fittizia che è stata ugualmente ispirata dai canti gregoriani, dai canti ortodossi e dalla musica islamica sufi.

Dopo essere tornato in Vojvodina nel 1996, ho scritto il progetto "East OFF Europe". La mia intuizione mi diceva già che il (sud) est dell'Europa non appartiene al "mondo dell'UE". Poi mi sono imbarcato nel progetto di cui ho parlato all'inizio dell'intervista, in cui avverto il mondo che la guerra può capitare a chiunque e che bisogna vivere liberamente e con coraggio... Perché ogni notte può essere l'ultima. Successivamente, ho lavorato a diversi progetti incentrati sul ritorno dell'uomo a se stesso e alla natura, come la mia suite di musica da camera "Times of Day" e l'album "The Path". Il mio film "4 Suns & Piano" segue la vita di 4 persone che vivono nella natura e in armonia con essa. La libertà, l'onestà, la bellezza, la bontà sono valori rivoluzionari nel mondo di oggi.

Ogni resistenza è principalmente interna, i partigiani decisero prima che non avrebbero tollerato l'occupazione e la tirannia a costo della loro vita, e solo allora presero i loro fucili e andarono nella foresta. "Tutti nella foresta!" è il filo conduttore del film "L'isola di Srem e il sacrificio di Todor", a cui sto attualmente lavorando. Questo film afferma l'essenza della resistenza e delle lotte contro il revisionismo storico a livello locale e globale.

Qualche tempo fa, la Repubblica Ceca ha equiparato il fascismo al comunismo e ha vietato l'espressione di entrambi. Questo è stato il preludio alla restaurazione del fascismo, che, dopo tutto, sta già avvenendo sotto gli auspici dell'Occidente – il Genocidio di Gaza. Il 9 maggio si è svolta a Mosca una grande celebrazione dell'80° anniversario della vittoria sul fascismo. Non c'erano rappresentanti dei Paesi occidentali lì. Sembra che l'Armata Rossa non abbia ancora liberato definitivamente l'Europa. Combatterò contro il fascismo con tutti i mezzi a mia disposizione... finché respiro.

LINK

Il sito di Boris Kova? – compresa la sua musica, i suoi video e i suoi film

https://boriskovac.net

Begin-ing - Boris Kova? with LaDaABa ORCHEST (scritto sotto le bombe della NATO)

https://www.youtube.com/watch?v=b3EzomrORCM

Boris Kova? & New Ritual Group, promo trailer

https://www.youtube.com/watch?v=I_5nVxz8LI0

Il breve teaser del film di Boris Kova? "L'isola di Srem e il sacrificio di Todor" (ora in post-produzione) https://www.youtube.com/watch?v=CPasgWaYzPY Times of Day, film tratto da una suite di musica da camera

https://www.youtube.com/watch?v=24cStm4V9_Y

4 Suns & Piano, documentario poetico di Boris Kova?

https://www.youtube.com/watch?v=DqJpGivQRu0&list=RDDqJpGivQRu0&start_radio=1&t=76s