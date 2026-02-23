La "democrazia" occidentale? A Berlino, una 14enne finisce in manette per aver manifestato per Gaza

Un'immagine che dovrebbe far riflettere chi ancora crede nella favola delle "democrazie" occidentali e della loro presunta superiorità morale. A Berlino, nel cuore dell'Europa, la polizia non ha esitato ad ammanettare e arrestare una ragazzina di appena 14 anni.

Il suo "crimine"? Aver partecipato a una manifestazione di solidarietà con il popolo di Gaza.

Mentre si continua a predicare libertà e diritti, nelle nostre piazze si reprime con la forza anche ragazzini. Dove sono i valori che vengono tanto sbandierati? Questa è l'ipocrisia di un sistema che mostra il suo volto autoritario quando si tratta di difendere la narrazione dominante.

Questa è la doppia morale delle pseudo-democrazie: libertà per tutti, ma non per chi osa solidarizzare con i palestinesi. Non per chi contesta le scelte dei potenti.

#Germania - A Berlino, la polizia ha arrestato una ragazza di 14 anni dopo una manifestazione di solidarietà con Gaza. pic.twitter.com/s1Tc35PmXD — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) February 23, 2026

