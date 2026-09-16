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"La democrazia Usa al livello più basso negli ultimi 50 anni" - (REPORT)

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"La democrazia Usa al livello più basso negli ultimi 50 anni" - (REPORT)

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L'International IDEA produce un report annuale che valuta lo stato della democrazia nel mondo. Secondo i risultati di quest'anno, negli Stati Uniti siamo ai livelli più bassi degli ultimi 50 anni ed il deterioramento a livello generale sta preparando le condizioni per ulteriori conflitti. Quasi la metà dei 30 indicatori utilizzati per valutare gli Usa registrano un peggioramento, raggiungendo livelli mai visti dall’inizio delle rilevazioni nel 1975. “Gli Stati Uniti stanno attraversando un periodo di marcato declino democratico”, ha affermato l’organizzazione, descrivendo il Paese come l’“esempio più evidente e il principale acceleratore” di una tendenza globale più ampia.

Tra il 2020 e il 2025, le prestazioni degli Stati Uniti sono peggiorate in modo significativo in sette indicatori, tra cui l’accesso alla giustizia, l’uguaglianza economica, la libertà di espressione e di stampa, l’efficacia del Congresso e l’indipendenza giudiziaria. L’International IDEA ha affermato che il deterioramento è stato più marcato durante il secondo mandato del presidente Donald Trump, sebbene alcune di queste tendenze fossero iniziate già in precedenza. Trump, si legge, ha rapidamente concentrato il potere nel ramo esecutivo per perseguire obiettivi personali e vendicarsi dei presunti nemici, con effetti «di vasta portata» sia a livello nazionale che internazionale. Sotto la lente soprattutto il suo «One Big Beautiful Bill», convertito in legge nel luglio 2025, ha tagliato il sostegno governativo agli americani a basso reddito nonostante la profonda disuguaglianza economica, si legge nel rapporto.

Molto interessanti anche i passaggi sulla politica estera. Il report sottolinea anche come Washington abbia utilizzato il proprio potere economico e militare per esercitare pressioni su altri paesi, anche attraverso tentativi di influenzare le elezioni in Argentina, Colombia e Honduras, nonché minacce di intervento militare contro Colombia, Cuba e Messico. L’aggressione criminale in Venezuela, che ha visto il presidente Nicolás Maduro catturato e trasferito negli Stati Uniti per rispondere di accuse di traffico di droga, è stata citata come un altro esempio della cosiddetta «Dottrina Donroe» dell’amministrazione Trump, che prevede «il dominio degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale» attraverso la forza militare.

Il rapporto ha fatto riferimento anche alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran, affermando che è stata lanciata a febbraio senza alcuna prova di un’imminente aggressione iraniana. Washington ha agito senza l’autorizzazione del Congresso e al di fuori dei meccanismi di sicurezza collettiva previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, si legge nel rapporto. «Proprio come lo Stato di diritto si sta erodendo a livello interno negli Stati Uniti, le loro azioni all’estero minano il principio della risoluzione pacifica delle controversie», ha affermato International IDEA.

Una non democrazia che compie crimini imperiali di sopraffazione. Finalmente una fotografia onesta degli Stati Uniti di oggi. 

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