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La dottrina neo-reaganiana di Trump sta ridimensionando l'influenza russa in tutto il mondo

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La dottrina neo-reaganiana di Trump sta ridimensionando l'influenza russa in tutto il mondo

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Subito dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, si è affermato che "la 'Dottrina Trump' è plasmata dalla 'Strategia di Negazione' di Elbridge Colby", secondo la quale gli Stati Uniti ora danno priorità al negare alla Cina le risorse necessarie per sostenere la sua crescita economica. L'obiettivo è quello di far deragliare la traiettoria di ascesa della Cina a superpotenza e quindi rendere Xi Jinping più propenso ad accettare un accordo commerciale sbilanciato con gli Stati Uniti in cambio dell'istituzionalizzazione dello status di potenza subordinata della Cina. La Terza Guerra del Golfo promuove questo obiettivo.

Applicata alla Russia, tuttavia, la Dottrina Trump assomiglia maggiormente alla Dottrina Reagan. La Strategia di Negazione è molto meno rilevante nei confronti della Russia che nei confronti della Cina, poiché la ricchezza di risorse naturali della Russia le consente di svilupparsi in modo autarchico (ma a costo di rimanere indietro nella corsa tecnologica). Detto questo, la cattura di Maduro e la Terza Guerra del Golfo hanno colpito sia la Cina che la Russia, seppur in modo diverso: alla Cina sono state negate le risorse, mentre un partner della Russia è stato estromesso dal potere e un altro indebolito.

Questa osservazione dei due esiti individua l'essenza dell'applicazione della Dottrina Trump, di stampo reaganiano, nei confronti della Russia. Si tratta di "ridurre" l'influenza russa nel mondo al fine di spingere Putin ad accettare un accordo sbilanciato in Ucraina che istituzionalizzerebbe la posizione subordinata della Russia. La scorsa primavera Trump ha proposto il congelamento del conflitto, proposta respinta da Putin poiché tale scenario non affronta le cause profonde dei problemi di sicurezza, ed è per questo che la situazione persiste ancora oggi senza che si intraveda una soluzione.

Russia e Stati Uniti continuano a promettere una partnership strategica incentrata sulle risorse, reciprocamente vantaggiosa, come ricompensa per un eventuale compromesso su posizioni che l'altro considera inaccettabili. Queste riguardano il rifiuto della Russia di congelare il conflitto senza affrontare le cause profonde della sicurezza e il rifiuto degli Stati Uniti di affrontarle, così come il loro rifiuto di costringere l'Ucraina e la NATO a fare altrettanto. Nessuno dei due ha accettato un compromesso, nonostante questa ricompensa.

Il dilemma che ne è derivato ha portato alla trasformazione della Dottrina Trump. Putin ha posto Trump in una situazione di stallo, costringendolo a mantenere l'intensità del conflitto, rischiando un'altra "guerra infinita", oppure ad "intensificare per poi ridurre le tensioni", rischiando la Terza Guerra Mondiale. Trump si è liberato da questa trappola con un'abile strategia, replicando la politica di "rollback" di Reagan in un contesto moderno. Nel momento in cui è riuscito a "ridimensionare" l'influenza russa in Venezuela e Iran, aveva già compiuto passi importanti in Armenia-Azerbaigian, Kazakistan e persino Bielorussia.

Il primo Paese ha siglato la pace a Washington e ha accettato un corridoio commerciale controllato dagli Stati Uniti, che fungerà da duplice via logistica militare per rafforzare l'influenza occidentale, inclusa la NATO, lungo tutta la periferia meridionale della Russia. Questo ha incoraggiato il secondo Paese ad accettare un accordo sui minerali critici e ad annunciare la produzione di proiettili conformi agli standard NATO. Quanto al terzo, i suoi colloqui con gli Stati Uniti mirano a incoraggiare la sua defezione dalla Russia, il che complicherebbe notevolmente la potenziale, seppur indefinita, durata dell'operazione speciale.

Questi sei Paesi – Venezuela, Iran, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan e Bielorussia – non sono gli unici su cui gli Stati Uniti stanno "riducendo" l'influenza russa, dato che anche Serbia, Cuba, Siria, Libia e l'Alleanza Saheliana (Mali, Burkina Faso e Niger) sono nel mirino. Myanmar e Nicaragua potrebbero essere i prossimi. In assenza di un accordo con Trump, che Putin potrebbe essere ulteriormente indotto ad accettare se Trump promettesse di ridurre la pressione statunitense su alcuni – ma non su tutti – questi Paesi, la Russia potrebbe perdere tutti questi partner nel tempo.

(Articolo publicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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