Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

1042
La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo un’inchiesta firmata da Hanna Duggal per Al Jazeera, il Regno Unito ha annunciato il divieto di importazione per tutti i prodotti realizzati negli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata. La misura è stata stilata e presentata in Parlamento dal ministro degli Esteri Ed Miliband.

Questa decisione giunge in risposta all'intensificarsi delle violenze perpetrate dai coloni e all'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est. Il blocco commerciale, destinato a entrare in vigore entro sei-nove mesi, colpirà le esportazioni provenienti dai territori occupati — tra cui datteri, olio d'oliva e altri prodotti agricoli. Miliband ha ribadito la posizione della nazione sostenendo che i cittadini britannici non intendono avallare l'occupazione acquistando tali merci nei propri negozi.

Già nel luglio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia aveva definito "illegale" l'occupazione israeliana dei territori palestinesi, seguita da una risoluzione ONU che ne chiedeva la fine entro un anno. La reazione di Tel Aviv è stata immediata, con l'annuncio di quattro "contromisure" che includono il divieto di ingresso nel Paese per 12 parlamentari britannici e la chiusura del consolato del Regno Unito a Gerusalemme.

Come si legge nel report curato da Hanna Duggal per la testata emiratina, dopo l'intervento di Miliband altri 11 Paesi (Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a sostegno della soluzione dei due Stati, confermando l'intenzione di imporre restrizioni sulle merci prodotte negli insediamenti. Spagna e Irlanda avevano già adottato divieti nazionali nei mesi precedenti, affiancate da Paesi Bassi e Belgio.

Quanto commerciano questi Paesi con Israele?

A eccezione di Canada e Regno Unito, la totalità delle nazioni che hanno adottato o stanno valutando il blocco commerciale fa parte dell'Unione Europea. Stando ai dati della Commissione Europea, l'UE si conferma il primo partner commerciale di Israele, rappresentando il 31,7% del suo commercio totale di merci nel 2025 (pari a 43,3 miliardi di euro / 50,4 miliardi di dollari). Nello specifico, l'Unione ha fornito il 33,1% delle importazioni israeliane (28 miliardi di euro) e assorbito il 29,4% delle sue esportazioni (15,3 miliardi di euro). Israele figura così al 27° posto tra i partner commerciali dell'UE, con Irlanda, Paesi Bassi e Germania in cima alla lista.

L'analisi fornita da Hanna Duggal evidenzia inoltre un rapporto del 2026 stilato dal Global Echo Litigation Center (organizzazione palestinese per i diritti umani): su circa 5.900 spedizioni partirfe da Israele verso l'Europa, oltre il 17% conteneva merci provenienti dagli insediamenti. Sebbene manchino cifre esatte relative unicamente a questo specifico flusso di merci, la quota rappresenta una frazione minima dell'interscambio totale tra UE e Israele. Ciò rende l'impatto delle sanzioni un segnale molto più politico e simbolico che strettamente economico.

I cinque principali partner commerciali europei di Israele che applicano o stanno introducendo restrizioni sono:

  • Irlanda: Nel 2025 lo scambio bilaterale ha raggiunto i 5,36 miliardi di dollari. L'Irlanda è il secondo mercato di esportazione per Israele dopo gli Stati Uniti, trainato dal comparto tecnologico (semiconduttori e circuiti integrati).

  • Paesi Bassi: Il commercio bilaterale ha toccato quota 4,8 miliardi di dollari nel 2025. I Paesi Bassi rappresentano anche il principale investitore estero in Israele, assorbendo circa due terzi di tutti gli investimenti UE nel Paese.

  • Regno Unito: Secondo i dati UN Comtrade, l'interscambio bilaterale ha toccato i 3,73 miliardi di dollari nel 2025. Un'ulteriore indagine giornalistica ha rivelato che almeno 17 aziende collegate agli insediamenti illegali mantengono contratti con il settore pubblico britannico per un valore superiore a 2,1 miliardi di sterline (2,85 miliardi di dollari).

  • Francia: Nel 2025 gli scambi commerciali si sono attestati a 3,62 miliardi di dollari, guidati in gran parte da licenze di esportazione per tecnologie militari e di sorveglianza.

  • Spagna: L'interscambio bilaterale ha raggiunto i 2,79 miliardi di dollari nel 2025. Nel settembre dello stesso anno, Madrid ha formalizzato il divieto di importazione dalle colonie illegali nei territori occupati e bloccato il commercio di armi.

Cosa sono gli insediamenti israeliani?

Gli insediamenti sono comunità riservate alla sola popolazione ebraica, edificate su terre palestinesi. Queste strutture sono considerate illegali dal diritto internazionale in quanto violano la Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta a una potenza occupante di trasferire i propri cittadini nei territori occupati.

A distanza di decenni dagli Accordi di Oslo del 1993 — che avrebbero dovuto tracciare il percorso verso la pace e l'autonomia palestinese —, l'espansione dei coloni non si è arrestata. Se all'epoca si contavano circa 270.000 coloni nei territori occupati, oggi la cifra oscilla tra le 600.000 e le 750.000 persone (circa il 10% della popolazione ebraica di Israele), distribuite in circa 250 insediamenti tra la Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est.

_______________________________________

VAI ALLA PROMO: https://www.ladedizioni.it/prodotto/gaza-noi-non-dimentichiamo-offerta-lampo/

GAZA. SAREMO LA VOSTRA MEMORIA STORICA

Ci sono storie che non possono essere archiviate. Ci sono testimonianze che chiedono di essere ascoltate. E ci sono parole che, davanti alla tragedia di Gaza, rifiutano il silenzio. LAD Edizioni propone un pacchetto speciale con tre libri dedicati a Gaza, tre prospettive diverse ma unite dalla necessità di diffondere il più grande crimine della nostra epoca.

???? L’inferno del genocidio a Gaza di Wasim Said — 14€ Una testimonianza che non cerca compassione, ma responsabilità.

???? Nel dolore di Gaza di Yousri Alghoul — 12€ La voce di chi vive e racconta il dolore di Gaza dall’interno.

???? Gaza muore mentre il mondo tace — Quaderno 02 de L’Antidiplomatico — 8,90€ Un dossier per comprendere ciò che accade mentre il mondo guarda.

OFFERTA LAMPO — PRIMI 20 Tutti e tre i libri a soli 30€ invece di 34,90€.

Perché dimenticare significa lasciare che i fautori del silenzio vincano Gaza. Noi non dimentichiamo.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

09 Settembre 2026 17:17
Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

09 Settembre 2026 08:00
L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

09 Settembre 2026 07:00
La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

09 Settembre 2026 07:00
Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

08 Settembre 2026 18:11
Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

08 Settembre 2026 17:26
La sionizzazione dell'UE: uno stabilimento Volkswagen produrrà componenti per l'Iron Dome d'Israele

La sionizzazione dell'UE: uno stabilimento Volkswagen produrrà componenti per l'Iron Dome d'Israele

08 Settembre 2026 09:00
L'italianizzazione del marxismo, ripartire da Antonio Labriola

L'italianizzazione del marxismo, ripartire da Antonio Labriola

08 Settembre 2026 08:30
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

19797
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

16430
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

15708
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

14023
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13404

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

10974
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

9943
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

9732
RUSSIA

Lavrov: "L'Europa è l'incarnazione del male nella storia"

ASIA

Incendi e impianti petroliferi bloccati: nuovo maxi attacco yemenita nel sud dell'Arabia Saudita

ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

MEDITERRANEO

"Guerra totale in Cisgiordania": il duro monito di Israel Katz all'Autorità Palestinese

AMERICA LATINA

Il Messico prepara la battaglia contro i bot e le ingerenze elettorali

ASIA

Iran: "Ecco come le navi USA cercano di sfuggire ai nostri radar'"

RUSSIA

Mosca: "Zelensky ha superato persino Bin Laden'"

EUROPA

Weidel (AfD): 'Serve un canale aperto con la Russia, Berlino torni neutrale'"

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Giulia Bertotto Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 08 Settembre 2026 20:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili di Geraldina Colotti L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

  • 08 Settembre 2026 16:20
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica di Giuseppe Giannini L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

  • 09 Settembre 2026 12:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti