La figura di Stalin e la giustizia storica. La risoluzione del Partito Comunista russo (TRADUZIONE)

di Marinella Mondaini





Il 5 luglio si è tenuto nella regione di Mosca il XIX Congresso del Partito Comunista della Federazione Russa (PCRF) I lavori del congresso sono stati aperti dal capo del Comitato Centrale del partito, Gennadij Zjuganov. I delegati del Congresso hanno osservato un minuto di silenzio in onore dei comunisti che sono morti, tra cui gli eroi dell'Operazione Militare Speciale.

Il Presidente della Federazione Russa V.V. Putin ha inviato al partito Comunista un discorso di saluto, che è stato letto dal Primo Vice Capo di Gabinetto dell'Ufficio Esecutivo Presidenziale della Federazione Russa S.V. Kirienko:

"Ai delegati e agli ospiti del XIX Congresso di rendicontazione ed elezione del Partito Comunista della Federazione Russa Cari amici! Saluto i delegati e gli ospiti del XIX Congresso di rendicontazione ed elezione del Partito Comunista della Federazione Russa. Uno dei partiti politici più antichi e di spicco del Paese, il Partito Comunista della Federazione Russa, esprime gli interessi di un numero significativo di elettori. Oltre 10.000 dei vostri deputati, che operano negli organi rappresentativi del potere a tutti i livelli, propongono iniziative e proposte concrete volte a tutelare i diritti sociali e lavorativi dei cittadini, a sostenere l'industria, l'industria della Difesa, l'agricoltura, l'istruzione e la scienza. I sostenitori del Partito Comunista della Federazione Russa partecipano attivamente a progetti che contribuiscono a rafforzare la sovranità della Russia in tutti i settori e a promuovere l'educazione patriottica dei giovani. Vi impegnate sempre per un dialogo aperto con la popolazione, individuando i problemi urgenti e proponendo soluzioni. Oggi, nel momento in cui affrontiamo sfide serie, proteggiamo e difendiamo il futuro della Patria, è estremamente importante un consolidamento ampio e realmente pan-nazionale.

A questo proposito, accolgo con favore il vostro impegno per una cooperazione costruttiva con altri partiti politici e associazioni pubbliche su compiti chiave per lo sviluppo nazionale. Desidero sottolineare in particolare l'attività altamente professionale della vostra fazione alla Duma di Stato, anche in ambiti quali la diplomazia parlamentare, la conservazione della memoria storica e la creazione di partnership con i nostri amici nel mondo. Un grande e significativo contributo al rafforzamento di questa interazione è stato il Forum Internazionale Antifascista, organizzato su iniziativa dei comunisti alla vigilia dell'80° anniversario della Grande Vittoria. Auguro al Congresso discussioni ricche di contenuto e costruttive. Conto su un ulteriore proficuo lavoro comune, a beneficio della Patria e del nostro popolo.



"Vladimir Putin".



Il leader dei comunisti russi, G.A. Zjuganov, ha consegnato le tessere del partito ai nuovi membri del PCRF e conferito le onorificenze ai veterani del partito.

Nel dibattito sono intervenuti: l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Popolare Cinese in Russia Zhang Hanhui, l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Socialista del Vietnam in Russia Dang Minh Khoi, l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Cuba in Russia Julio Antonio Garmendia, il membro del Presidium del Comitato Centrale del PCRF N.M. Kharitonov, il membro del Presidium del Comitato Centrale del PCRF, il primo segretario del Comitato Regionale di Novosibirsk del PCRF A.E. Lokot, e tantissimi altri compagni. Durante le conclusioni, Gennadij Zjuganov ha ricordato che quasi trent'anni prima, nel 1996, le forze patriottiche popolari combatterono la cricca di El’cin. All'epoca, i comunisti non riuscirono a garantire il vantaggio a causa dell'inganno delle giovani generazioni da parte dei riformatori liberali. Tuttavia, il PCRF ottenne un ampio sostegno da parte dei lavoratori di tutto il Paese, sostegno che il partito conserva ancora oggi. "Il nostro lavoro ha dato i suoi frutti", ha concluso il capo del Comitato Centrale del PCRF.

Zjuganov ha ringraziato i suoi colleghi del partito per il lavoro collettivo svolto nella preparazione del materiale per il Congresso. Ha osservato che tutte le proposte ricevute sono state elaborate nella stesura del rapporto. Il leader dei comunisti ha espresso la convinzione che l'attuazione degli obiettivi prefissati sia impossibile senza unire gli sforzi e mobilitare gli attivisti del partito. "Giustizia e socialismo sono le principali idee nazionali", ha affermato Gennadij Andreevc?. Ha invitato tutti a studiare attentamente sia i materiali del Congresso sia l'esperienza della modernizzazione di Lenin e Stalin. Ha tracciato parallelismi storici, mostrando con numerosi esempi come la volontà politica dei leader ci abbia permesso di superare le fasi di crisi dello sviluppo del Paese.

Ha osservato che oggi, sullo sfondo di crescenti minacce esterne, ci troviamo di fronte a compiti simili. Il leader dei comunisti ha sottolineato in particolare la necessità di rafforzare le forze patriottiche del popolo, di accrescere le fila del partito e ha parlato anche del ruolo degli alleati nella lotta politica. "Portiamo via da questo Congresso lo spirito di altruismo e di unità", ha concluso Gennadij Andreevic Zjuganov. “Serviremo il popolo lavoratore!” hanno detto i partecipanti al 19° Congresso del CPRF il 5 luglio 2025, riassumendo i risultati del lavoro del partito nel periodo di riferimento. Non è un caso che il saluto del Presidente Putin al 19° Congresso del Partito Comunista della Federazione Russa, pronunciato dal Vice Presidente dell'Amministrazione Presidenziale Sergej Kirienko, abbia sottolineato che il Partito Comunista della Federazione Russa presta primaria attenzione alla cura della vita delle persone.

Queste parole sono confermate dalle iniziative legislative presentate dalla fazione del Partito Comunista alla Duma di Stato: aumentare i salari dei lavoratori, ridurre i prezzi dei beni di maggior consumo presso il popolo, ridurre le tariffe dei servizi comunali, fornire istruzione e assistenza sanitaria gratuite. Le decisioni adottate al 19° Congresso hanno attirato l'attenzione della società: “Si discute della rielezione di G.A. Zjuganov a capo del CPRF!” L'inesorabile “quinta colonna” sta “speculando”: hanno detto che “non c'è nessun altro da eleggere…” Non è affatto così. Nel Partito ci sono abbastanza leninisti preparati, energici e convinti. Ma, come ha detto N.A. Ostanina nel suo discorso, “né cavalli né cavalieri si cambiano durante l'attraversamento”. Infatti “il momento è troppo difficile, c'è una guerra, il popolo deve consolidarsi e unirsi, e questo può essere fatto da leader autorevoli e di grande esperienza. Zjuganov è un leader di questo tipo”.

Questa opinione è stata espressa non solo dai delegati al congresso, ma anche da organizzazioni e movimenti pubblici che collaborano con i comunisti. Si tratta del Movimento femminile russo “Speranza della Russia”, del movimento “A sostegno dell'esercito, dell'industria della difesa e della scienza”, dell'Unione degli ufficiali sovietici, del movimento “Tradizione Russa”, del Komsomol, dei lavoratori delle imprese, dei soldati volontari.

Inoltre questo Congresso si è distinto per aver approvato un documento importantissimo: Si tratta della risoluzione, denominata: “Sul ripristino della pienezza della giustizia storica nei confronti di Josif Vissarionovic Stalin”, adottata dal Congresso su iniziativa di G.A. Zjuganov, che ha suscitato già grande risonanza nell'opinione pubblica.

Una risoluzione storica che condanna tutte le decisioni del XX e del XXII Congresso del CPSU riguardanti la figura di Stalin, che riconosce che il rapporto di Chrušcëv sul culto della personalità di Stalin è errato, parziale, distorce la verità sulle attività statali e di partito di Stalin; il rapporto di Chruscev contiene fatti falsificati e false accuse contro il Generalissimo dell’Unione Sovietica e della Vittoria Josif Stalin. Oltre a ciò, il 19° Congresso ha adottato altre importanti decisioni: ha approvato il rapporto politico del Partito, ha sostenuto la proposta del Comitato Centrale di ulteriori risoluzioni, tra le quali, quella contro la russofobia e l'antisovietismo. “Purtroppo questi fenomeni continuano a far parte della nostra vita e la lotta contro questi fenomeni è assolutamente necessaria per garantire un futuro dignitoso al nostro Paese, per assicurare la vittoria nell'Operazione Militare Speciale”, - ha dichiarato il Segretario del Comitato Centrale per l'Ideologia Dmitrij Georgievic Novikov.

Il Congresso ha approvato le istruzioni riguardanti l'organizzazione, il lavoro di propaganda, il rafforzamento del fronte patriottico di sinistra, l'ulteriore dispiegamento della lotta antifascista, la cooperazione internazionale da parte di tutte le fazioni e verticali del Partito. “Si tratta di una risoluzione voluminosa che copre tutti i settori del nostro lavoro e della nostra vita”, ha sottolineato D.G. Novikov in una conversazione con la stampa. Ancora una volta i comunisti si sono espressi a favore della ridenominazione di Volgograd in Stalingrado e della regione di Volgograd in Stalingrado. Il Cremlino è rimasto finora sordo a questa questione urgente, hanno detto i comunisti. Durante i lavori del Congresso, Zjuganov è stato di nuovo eletto capo del Comitato Centrale del Partito. Il commento a questo proposito del portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov: - Come considera, in generale, il Cremlino il fatto che il compagno Zjuganov, Eroe del Lavoro della Russia, abbia nuovamente assunto la guida del Partito Comunista della Federazione Russa? E come si spiega il fatto che Kirienko, primo vice capo di gabinetto dell'amministrazione presidenziale, sia venuto sabato al congresso del CPRF e abbia letto i saluti del capo di Stato?

È stata la prima volta che è successa una cosa del genere? - No, non è stata la prima volta", ha detto il portavoce del Cremlino rispondendo alle domande di un giornalista della Komsomolskaja Pravda lunedì 7 luglio. I rappresentanti dell'amministrazione del Presidente partecipano spesso ai congressi dei principali partiti politici della Federazione Russa, vi partecipano sempre, quindi non è la prima volta che accade una cosa del genere. Naturalmente ci congratuliamo con Zjuganov per la sua rielezione. Questo è ciò che ha deciso il popolo del partito, un partito con le sue procedure, con le sue tradizioni. Ci uniamo tutti alle felicitazioni per Zjuganov”, ha concluso Peskov. Il Partito Comunista della Russia, che ha unito 56 organizzazioni dell'Unione Patriottica Popolare, ha dimostrato la volontà di lavorare insieme, di lottare per gli ideali del socialismo, ha un vero programma per la Vittoria, una squadra forte e amichevole, ha detto Zjuganov, il giorno del Congresso del nostro partito ha dimostrato non solo la coesione, ma anche il desiderio di assicurare il più possibile la vittoria sui nazisti e sui fascisti.

Come ha sottolineato Putin, il nostro partito è uno dei più autorevoli e antichi, che ha un programma chiaro e preciso, che difendiamo la vera sovranità del Paese.... Inoltre, il CPRF ha ottenuto un grande successo, e il fatto stesso che 165 delegazioni di 91 Paesi siano venute al nostro Forum antifascista (tenutosi a Mosca il 22 aprile 2025) e ci abbiano sostenuto nella nostra giusta lotta per la pace e l'amicizia... - parla del nostro alto prestigio nel mondo. A mio avviso, si tratta di una valutazione degna di nota, che testimonia anche il realismo del nostro programma”. Noi non possiamo che unirci alle felicitazioni per la solida posizione del Partito Comunista nella società russa e per il sostegno dimostrato anche verso il suo storico e autorevole capo, Gennadij Zjuganov a cui facciamo i migliori auguri.







R I S O L U Z I O N E del XIX Congresso del CPRF

Sul ripristino della completezza della giustizia storica

riguardante Josif Vissarionovic Stalin.

Il passato storico della Russia e la sua eredità sovietica sono oggetto di un crescente interesse pubblico. Il nostro Paese si sta riprendendo dalle conseguenze della droga soffocante del periodo Gorbacev-El’cin. È sempre più evidente un fatto indiscutibile: nell'era di Lenin e Stalin si sono verificati i principali eventi del XX secolo - la Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre, la creazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la Vittoria sul fascismo tedesco e sul militarismo giapponese, lo sviluppo dell'atomo e la conquista del cosmo. Fu allora che, in una feroce lotta con i nemici esterni e interni, si cercarono con difficoltà le giuste vie di sviluppo del Paese.

Josif Stalin occupa un posto speciale nella memoria della gente. La sua immagine fa parte di quei grandi antenati che hanno creato la gloria e la potenza della Patria, salvando il nostro popolo dalla schiavitù e dalla distruzione. Stalin si trova accanto ad Aleksandr Nevskij e Dmitrij Donskoj, Kuzma Minin e Dmitrij Pozarskij, Ivan III e Pietro il Grande, Aleksandr Suvorov e Michail Kutuzov.

Il suo nome è iscritto per sempre nella Storia insieme a quello di Vladimir Lenin, il fondatore dello Stato sovietico. Milioni di patrioti sono andati alla battaglia mortale con la feccia fascista al grido vittorioso di "Per la Patria! Per Stalin!".

Oggi, quando la macchina militare della NATO sta aumentando l'aggressione contro la Russia e il Mondo Russo, Vladimir Lenin e Josif Stalin sono con noi nelle file dei combattenti per la libertà e l'indipendenza della nostra Madrepatria. Impariamo da loro. Nelle loro gesta e nelle loro fatiche cerchiamo le risposte alle fatidiche sfide del tempo. Dai nostri mentori, coautori del nostro Programma per la Vittoria, traiamo determinazione e saggezza.

Il popolo sovietico non ha mai ripudiato Stalin. L'immagine del leader esigente e giusto era custodita nei cuori di comunisti e non. “Stalin non è su di voi!” - dicevano i lavoratori ai burocrati corrotti, ai truffatori e ai fannulloni, ai malversatori della proprietà socialista. Nella lotta personale per il potere sulla via del tradimento del grande maestro sono scivolati alcuni compagni da egli stesso designati.

Poco dopo l'addio a livello nazionale a Stalin, il presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS G.M. Malenkov, durante una riunione del Presidium del Comitato centrale del PCUS, propose di “fermare la politica del culto della personalità”. Fu appoggiato da L.P. Berja, che parlò a favore di una condanna interna al partito del defunto leader. Tuttavia, nel luglio 1953, al plenum del Comitato centrale del Partito, queste iniziative furono respinte da A.A. Andreev, I.F. Tevosjan e altri compagni. La posizione di rifiuto degli attacchi a Stalin fu espressa in modo persistente e ragionevole da V.M. Molotov.

Le decisioni del XX e del XXII Congresso del PCUS imposte dal gruppo di Chruscev divennero punti di svolta nella storia dell'URSS. Il rapporto chiuso “Sul culto della personalità e le sue conseguenze” N.S. Chruscev lo consegnò il 25 febbraio 1956, già dopo il XX Congresso. Il testo del rapporto fu elaborato frettolosamente e non fu sottoposto all'approvazione dei membri del Comitato Centrale. Di conseguenza, era estremamente parziale. Le norme della vita di partito per le quali V.I. Lenin aveva disperatamente lottato negli anni della formazione del Partito furono violate.

Tutte le generazioni di comunisti dovrebbero ricordare il precetto del fondatore del bolscevismo: "Riponi maggiore fiducia nell'indipendenza di giudizio dell'intera massa dei lavoratori del partito: essi e solo essi saranno in grado di moderare l'eccessivo fervore dei gruppi inclini alla scissione, saranno in grado con la loro lenta, impercettibile ma persistente influenza di instillare in loro la ‘buona volontà’ di osservare la disciplina di partito, saranno in grado di raffreddare l'ardore dell'individualismo anarchico, saranno in grado per il solo fatto della loro indifferenza di documentare, provare e dimostrare l'insignificanza dei disaccordi, esagerati dagli elementi inclini alla scissione".

Violando con le sue azioni i precetti di Lenin, Chruscev mostrò pienamente il suo individualismo anarchico, la sua "testa calda" e la sua tendenza alla divisione. Contando su una popolarità a buon mercato, ha totalmente denigrato i risultati di 30 anni di dirigenza di Stalin. La prima persona all'interno del PCUS arrivò a dire che Stalin aveva pianificato operazioni militari sul globo ed era coinvolto nell'assassinio del suo più caro amico S.M. Kirov.

Il clamore suscitato dallo smascheramento del “culto della personalità” fu un colpo crudele per i comunisti sinceri. Divenne un regalo generoso per i nemici del potere sovietico e portò alla vacillazione fra gli amici e alleati dell'URSS sulla scena mondiale.

Al contempo, il gruppo di Chruscev si scontrò con un'oggettiva carenza di materiali diffamanti il nome e la causa di Stalin. Oggi è stato accertato con certezza il lavoro mirato di rimozione di documenti autentici dagli archivi di Stato e l'inserimento di documenti falsi. Inoltre, il nostro compagno V.I. Iljuchin, comunista e patriota convinto, ha dimostrato in modo convincente che la pratica di “cancellare” i documenti d'archivio è continuata sotto Gorba?ëv e El'cin.

La seconda ondata di “de-stalinizzazione”, legata alle decisioni del XXII Congresso del CPSU, ha causato i danni più gravi alla causa del socialismo. L'ingannevole e sfrenata campagna antistalinista ha inferto un colpo colossale all'autorità del partito e ha creato confusione morale e politica nella società sovietica. Fu seminata una profonda spaccatura nella Comunità socialista. La rottura delle relazioni dell'URSS con la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Popolare Albanese era predeterminata. Questo diede inizio a una dolorosa crisi del movimento comunista internazionale. Gli attivisti antisovietici d'ogni risma, i servizi segreti occidentali e i famigerati “dissidenti” si poterono armare di una “carta vincente” nella guerra dell'informazione contro il nostro Paese e contro il socialismo.

Il marxismo-leninismo insegna che per i comunisti esiste un'unica vera strada, quella della Verità storica. Essa deve essere conosciuta, difesa e ripristinata. La vita e la lotta di Stalin, come ogni figura storica, sono state associate a note conseguenze negative. Ma anche nel loro insieme, sono incommensurabili con il ruolo di Stalin nel difendere la linea leninista del Partito, nel garantire l'unità dei comunisti, nell'affermare la potenza industriale dell'URSS e nell'organizzare il respingimento dell'Europa fascista. Il suo contributo al conseguimento della Grande Vittoria sul nazismo tedesco e sul militarismo giapponese è colossale. Attribuire i fallimenti a una persona, anche se eccezionale, non è compatibile né con il partito né con la comprensione scientifica della Storia.

L'erroneità delle azioni di Chruscev è stata compresa dalla dirigenza del Partito e dello Stato. Di conseguenza, egli fu rimosso dai suoi incarichi. La linea di rifiuto della condanna indiscriminata di Stalin è sempre esistita. Un degno punto di riferimento è stata la saggia posizione del Partito Comunista Cinese sul rapporto tra meriti ed errori di Mao Zedong.

Negli anni della guida del Partito e del Paese da parte di L.I.Breznev, il tema del “culto della personalità” ha cessato di dominare nelle valutazioni del ruolo storico di Stalin. Una serie di passi importanti sono stati preparati su iniziativa di K.U. Cernenko alla vigilia del 40° anniversario della Grande Vittoria. Tuttavia, il ripristino della piena giustizia storica non avvenne. L'elezione di M.S. Gorba?ëv a Segretario Generale al Plenum del Comitato Centrale del PCUS del marzo 1985 è stata il punto di partenza della crisi “innescata a mano”del partito, e poi della distruzione criminale dell'URSS.

Nel Partito Comunista della Federazione Russa, la “denuncia-rivelazione” di Chruscev nei confronti di Stalin è stata ripetutamente valutata come politicamente dannosa e moralmente corrotta. Per i veri comunisti e per i nostri sostenitori, è evidente la giustezza delle parole del leggendario commissario staliniano, il maresciallo dell'Unione Sovietica D.F. Ustinov: “Nessun nemico ci ha portato tanti guai come Chruscev con la sua politica sul passato del nostro partito e del nostro Stato e su Stalin”.

Il CPRF, essendo l'erede ideologico del RSDRP - RSDRP (b) - RCP (b) - Partito Comunista di tutta l'Unione (b) - CPSU - Partito Comunista della RSFSR, è coerente nella lotta contro le falsificazioni della Storia della grande era sovietica. È giunto il momento di dichiarare espressamente la necessità di ristabilire la piena giustizia storica nei confronti di Josif Vissarionovic Stalin.

Il XIX Congresso del CPRF ritiene necessario:

- valutare come erronea e politicamente preconcetta la relazione di N.S. Chruscev “Sulla cultura della personalità e le sue conseguenze” alla sessione chiusa dei delegati al XX Congresso del PCUS il 25 febbraio 1956. Il testo della relazione contiene fatti falsificati e false accuse contro Stalin, distorce la verità sulle sue attività di stato e di partito;

- riconoscere le risoluzioni e le decisioni del XXII Congresso del PCUS in termini di valutazione del ruolo e del posto di Stalin nella storia del Partito e del Paese come distruttive, poiché hanno causato un grande danno alla costruzione socialista in URSS e al movimento comunista mondiale;

- fare appello al Presidente della Federazione Russa V.V. Putin con la richiesta di restituire alla città di Volgograd e alla regione di Volgograd i loro nomi eroici - Stalingrado e la regione di Stalingrado. Le decisioni di rinominarle sono state prese in modo ingiustificato ed esse non rispondono all'interesse di preservare la memoria storica e di realizzare gli obiettivi strategici della Russia: sconfiggere il neonazismo, difendere la sovranità e la sicurezza nazionale;

- I comitati del Partito Comunista a tutti i livelli e i servizi di informazione del partito dovrebbero utilizzare attivamente le valutazioni di questa risoluzione nella trattazione dei temi attuali della lotta ideologica. Sviluppare e attuare un corso di formazione corrispondente nel sistema di educazione politica del partito;

- Continuare il lavoro di perpetuazione della memoria di Stalin, la ricerca e la promozione della sua eredità teorica e pratica e la sua attualizzazione nelle attività del CPRF e delle forze patriottiche di sinistra nella fase attuale.

Mosca, 5 luglio 2025

(Traduzione di Marinella Mondaini)

Marinella Mondaini Scrittrice, giornalista, traduttrice. Vive e lavora a Mosca