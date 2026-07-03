Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La fine del Patto di Varsavia e il pericolo di guerra in Europa

779
La fine del Patto di Varsavia e il pericolo di guerra in Europa

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico


3 luglio. Due giorni fa si è ricordato l'ennesimo funereo anniversario sulla scia dei passi che hanno condotto alla situazione attuale di un duo UE-NATO che si sta preparando alla guerra aperta contro la Russia: il 1 luglio di trentacinque anni fa veniva ufficialmente decretata la fine del Patto di Varsavia, un complesso che all'occorrenza, come afferma l'esperto militare Viktor Baranov su Komsomol'skaja Pravda, avrebbe potuto liquidare la NATO in pochi giorni, penetrando in tutta l'Europa come un coltello nel burro e respingendo le truppe dell'Alleanza atlantica fino all'oceano.

Concisamente: nell'aprile del 1949 era stata creata la NATO, composta da 10 paesi europei, oltre a USA e Canada, con l'obiettivo di «proteggere i paesi della democrazia europea da una possibile espansione dell'URSS verso ovest». L'Unione Sovietica percepì la mossa come una minaccia alla propria sicurezza e rispose in maniera "singolare": il 31 marzo 1954 propose a Washington di valutare la partecipazione dell'URSS alla NATO, ma la richiesta fu respinta, come sarebbe nuovamente avvenuto con l'analoga richiesta russa negli anni 2000. Fu allora che, allo scopo di mantenere la parità militare, l'Unione Sovietica avviò la creazione del Patto di Varsavia, il cui atto fondativo venne sottoscritto nel maggio 1955, per una durata di 30 anni, dai rappresentanti di Bulgaria, Ungheria, DDR, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, URSS e Albania. Dopo che nel 1968 l'Albania ritirò l'adesione, in seguito alle note accuse formulate da Enver Hoxha all'indirizzo dei revisionisti khrushcheviani, nell'aprile del 1985 il Patto fu prorogato per altri 20 anni.


Al loro apice, le forze del Patto di Varsavia contavano quasi 7 milioni di uomini, la cui punta di diamante era costituita da quattro gruppi di truppe sovietiche stanziate in DDR, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. Il solo Gruppo di forze sovietiche in DDR contava circa un milione mezzo di uomini, 22 armate miste e corazzate, aviazione, forze speciali e unità logistiche. In totale, le forze corazzate del Patto di Varsavia contavano circa 60.000 veicoli blindati: dieci volte più dei blindati NATO in Europa. Sul mare, la NATO superava il Patto di Varsavia per navi di superficie, aerei d'attacco tattici, elicotteri d'attacco e sistemi missilistici anticarro, mentre il Patto era in vantaggio per sommergibili missilistici. 

Le esercitazioni “Scudo-82”, con oltre un milione di uomini e 120.000 mezzi militari, ebbero una tale risonanza da suscitare serio allarme negli ambienti NATO, dove non si escludeva una rapida sconfitta in caso di scontro. A dir poco curioso, alla luce della situazione attuale, che quelle esercitazioni supponessero uno scenario secondo cui le continue provocazioni USA avrebbero portato a un deterioramento delle relazioni con i paesi del Patto di Varsavia, mentre fallivano i tentativi di normalizzare la situazione per via diplomatica e il risultato era lo scontro tra i due blocchi nell'Europa centrale. Significativo che a “Scudo-82” prendessero parte tutte le componenti della triade nucleare sovietica, con un supposto attacco nucleare su USA e paesi NATO. Le manovre ebbero un tale effetto sull'Alleanza atlantica, che l'allora presidente Ronald Reagan, sotto pressione dei militari, lanciò l'Iniziativa di Difesa Strategica: le cosiddette “guerre stellari”.


Poi venne Gorbaciov: il suo benestare alla riunificazione tedesca e la decisione di ritirare le truppe sovietiche da DDR, Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria assestarono i colpi più duri all'unità del Patto di Varsavia. Le truppe sovietiche iniziarono a ritirarsi da 777 campi militari costruiti a spese dell'URSS, che passarono alla Germania «al prezzo di un panino», come disse l'allora cancelliere tedesco Helmut Kohl. Il 1° luglio 1991, ricorda Baranets, si tenne a Praga il “funerale del cadavere", con la firma del Protocollo sulla cessazione completa del Patto di Varsavia.

Il resto è cronaca: la famigerata promessa fatta a Gorbaciov dal Segretario di Stato James Baker, secondo cui la NATO non si sarebbe spinta di un solo pollice verso est; Boris Eltsin che, ubriaco, dirigeva un'orchestra tedesca per salutare il congedo delle truppe sovietiche dalla Germania; gli ex alleati del Patto di Varsavia che si avviavano a entrare nella NATO; fino al piano per convertire le ex repubbliche sovietiche Georgia, Moldavia, Armenia, Ucraina alla fede anti-russa. 
Fu a questo punto che la pazienza strategica di Mosca si esaurì: l'Ucraina si stava trasformando in una piazzaforte militare "sotto il balcone della Russia". Si arriva così al 2022 e al'Operazione militare speciale, coi “nuovi” membri della NATO che mettono in comune le proprie risorse per armare l'Ucraina con armi di epoca sovietica ereditate dal Patto di Varsavia.

Quell'Europa che per lungo tempo si era comportata con deferenza sotto la sorveglianza del Patto di Varsavia, per poi tradirlo, dice Baranets, è diventata il nemico più acerrimo della Russia e si prepara alla guerra contro di essa. I media russi un tempo affermavano che «È stato il Patto di Varsavia a operare da garante della pace in Europa, perseguendo una politica di contenimento dell'espansione della NATO verso est». Oggi, l'Europa sta diventando "garante di guerra", tanto da non avere remore addirittura a indicare la data del conflitto, ovviamente predicando che sarà la Russia ad «attaccare un paese europeo, o forse più di uno», secondo l'oracolo di Merlino-Kubilius. Quindi, considerata l'attuale inferiorità NATO in termini tecnici, produttivi, carenza di materiale bellico e scarso coordinamento tra i vari eserciti dei paesi UE, ecco che si pronostica il raggiungimento di una certa parità strategica intorno al 2030 e i relativi piani militari vengono dunque messi a punto in base a quelle scadenze. Nel frattempo, come ha detto a suo tempo l'ex-generale canadese Jay Janzen, nella veste di Direttore della Comunicazione Strategica (J10) presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) della NATO, l'Alleanza dovrebbe aiutare le “forze sane” della Russia nella «lotta per il potere al Cremlino, poiché l'unica alternativa... sarebbe un confronto diretto immediato con le forze NATO».

Dunque, osserva Vladimir Pavlenko sull'Agenzia REX, quando l'ex generale parla di una Russia che tenta di “riunire tutti i russi” e che, secondo l'espressione di Condolezza Rice, intende “restaurare l'impero russo”, ammette indirettamente che una guerra civile fosse in corso in quella parte dell'”Impero” chiamata "Ucraina" e che non sarebbe mai scoppiata se non fosse stata accompagnata da un intervento militare della NATO. Oltretutto, dice Pavlenko, non è chiaro perché si debba concludere che se il potere in Russia non cambia, ci sarà uno scontro diretto con la NATO. Nei fatti: la spesa militare europea lo scorso anno è stata di 559 miliardi di dollari, contro i 167 miliardi della Russia; a ciò si aggiungono i nuovi programmi di riarmo (ReArm, SAFE), per un totale di altri 950 miliardi di euro. Se si aggiungono le dinamiche demografiche alla differenza di bilancio militare, con 450 milioni di persone contro 145 milioni di russi, il quadro è abbastanza chiaro e resta solo, come si diceva, da interrogarsi sui tempi della “operazione": il 2030, «o forse anche prima», predice il solito oracolo. 

Vari scenari potrebbero delinearsi; ma, afferma Pavlenko, l'unico piano realistico per contrastare l'aggressione europea è lanciare un «attacco nucleare contro tutte le principali capitali e i centri militari-industriali in risposta al loro attacco. Data la loro concentrazione, non ci vorrebbe molto; persino in una contrapposizione nucleare con gli Stati Uniti, come insegna l'economia militare, questi avrebbero bisogno di un numero di attacchi da tre a cinque volte superiore per infliggerci danni paragonabili. Dobbiamo puntare alla distruzione, non all'usura». Come aveva detto Vladimir Putin, se l’Europa «vuole combattere con noi e inizia, siamo pronti anche subito... Questa non è l'Ucraina. Con l'Ucraina agiamo in modo chirurgico, con accuratezza... non è una guerra nel senso letterale e moderno del termine. Se l’Europa volesse improvvisamente iniziare una guerra con noi e la iniziasse, allora potrebbe verificarsi molto rapidamente una situazione in cui non avremo nessuno con cui accordarci». Tuttavia, conclude Pavlenko, come insegnava Sun Tzu, la vittoria più grande si ottiene senza guerra: se la "guerra d'inverno” tra URSS e Finlandia si fosse conclusa a Helsinki con la resa incondizionata, allora probabilmente non ci sarebbe stato il 22 giugno 1941.

In maniera anoca più diretta, il politologo Sergej Karaganov, considerato vicino al Cremlino, afferma che Mosca dovrebbe dichiarare in modo aperto «i luoghi in cui si concentrano le élite occidentali» come potenziali obiettivi. Ci si può solo chiedere quanto tali avvertimenti possano fermare gli europei, visto che al quinto anno dell'Operazione speciale non è stato finora denazificato alcun elemento dirigente del regime banderista, mentre a Kiev continuano regolarmente i viaggi di esponenti NATO che riforniscono di armi le forze armate ucraine, dice Karaganov. Gli stati “profondi” hanno permesso a «persone incompetenti e irresponsabili di arrivare al potere. Pertanto, i primi obiettivi di un contrattacco dovrebbero essere le aree in cui si concentrano le élite. Così che sappiano di non poter sfuggire alla distruzione e alla rappresaglia immediate». 

Intanto, però, il farabutto segretario NATO Mark Rutte proclama che il sostegno all'Ucraina nazigolpista sarà a lungo termine, con la Germania che assume il ruolo di principale sponsor del regime di Kiev, perché, dice, la Russia rimarrà una minaccia anche dopo la conclusione dell'Operazione speciale. Al vertice NATO della prossima settimana, dice Rutte, gli alleati si impegneranno a fornire all'Ucraina un'assistenza in materia di sicurezza a lunga scadenza. È così che proclamano la loro “pace”: nazisti a Kiev, militarizzazione della società europea, razzie ai bisogni sociali sulla pelle di lavoratori, anziani, pensionati, spinte materiali e psicologiche alla guerra. 

E per quanto lo scontro diretto guerreggiato, a parere del blogger Aleksej Zivov, questo potrebbe iniziare anche prima del 2030, forse nella primavera del 2029: enormi somme di denaro sono state investite nel complesso militare-industriale europeo ed è in corso un intenso lavoro di preparazione psicologica degli europei alla guerra. Da tempo, si stanno sviluppando le infrastrutture militari si realizzano ponti di collegamento, ferrovie, aeroporti e i posti di comando militari vengono spostati più vicino alla Russia. Fattore più importante, afferma Zivov le elezioni «presidenziali americane si terranno nell'inverno del 2028, e probabilmente vincerà un falco del Partito Democratico; il periodo che va dall'insediamento del presidente americano, a fine febbraio 2029, fino alla fine di aprile, è il periodo più pericoloso in termini di scoppio di un'azione militare contro la Russia».

E la guerra la vogliono davvero e lo proclamano senza ritegno.

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

NORD-AMERICA Peter Thiel attacca Papa Leone: agisce come un "agente comunista cinese"

Peter Thiel attacca Papa Leone: agisce come un "agente comunista cinese"

  • 03 Luglio 2026 14:04

L'oligarca statunitese della Silicon Valley, Peter Thiel, ha attaccato Papa Leone XIV, affermando che il pontefice sta promuovendo gli interessi cinesi sostenendo una maggiore regolamentazione dell'intelligenza...

AMERICA LATINA La fabbrica della dissidenza

La fabbrica della dissidenza

  • 03 Luglio 2026 13:50

di Federica Cresci, Cuba Mambí – Gruppo di Azione Internazionalista   Negli ultimi giorni una giovane influencer cubana, Anna Bensi, è finita al centro di una polemica con Gerardo...

ASIA Candace Owens: "L'intera storia di Israele è una storia di attacchi sotto falsa bandiera"

Candace Owens: "L'intera storia di Israele è una storia di attacchi sotto falsa bandiera"

  • 03 Luglio 2026 12:49

La commentatrice politica statunitense Candace Owens ha accusato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver deliberatamente permesso gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 per giustificare...

RUSSIA La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

  • 02 Luglio 2026 17:13

Mentre il regime di Zelensky continua a colpire, in maniera deliberata, infrastrutture civili e quartieri residenziali in territorio russo sempre più in profondità, con il tragico bilancio...

NORD-AMERICA Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

  • 01 Luglio 2026 17:06

L'astro e leggenda del calcio mondiale, il compianto Diego Armando Maradona, fece una previsione sorprendente sui Mondiali di quest'anno, che si stanno svolgendo in Messico, Stati Uniti e Canada. Nel...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Rapporto ONU sui bambini a Gaza: le prove che smentiscono le accuse di "frode"

Rapporto ONU sui bambini a Gaza: le prove che smentiscono le accuse di "frode"

03 Luglio 2026 12:00
"Non c'è posto per l'UNRWA nella nuova Gaza": lo scontro totale tra il Board di Trump e l'ONU

"Non c'è posto per l'UNRWA nella nuova Gaza": lo scontro totale tra il Board di Trump e l'ONU

03 Luglio 2026 12:00
PIX e sovranità finanziaria: il Brasile resiste alle pressioni USA

PIX e sovranità finanziaria: il Brasile resiste alle pressioni USA

03 Luglio 2026 07:00
La Russia porta la guerra nelle retrovie strategiche dell'Ucraina

La Russia porta la guerra nelle retrovie strategiche dell'Ucraina

03 Luglio 2026 07:00
"Guerra fallita con l'Iran": così l'Arabia Saudita ha voltato le spalle a Donald Trump

"Guerra fallita con l'Iran": così l'Arabia Saudita ha voltato le spalle a Donald Trump

03 Luglio 2026 07:00
Sabotaggio Nord Stream: la magistratura in Germania accusa ora le autorità ucraine

Sabotaggio Nord Stream: la magistratura in Germania accusa ora le autorità ucraine

02 Luglio 2026 20:55
La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

02 Luglio 2026 17:13
Gaza rasa al suolo, ma il vero scudo di Israele è l'Occidente: i numeri di 1.000 giorni di conflitto

Gaza rasa al suolo, ma il vero scudo di Israele è l'Occidente: i numeri di 1.000 giorni di conflitto

02 Luglio 2026 17:00
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

14202
EUROPA

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

13021
EUROPA

Il piano euro-ucraino per mascherare la disastrosa situazione al fronte

12555

L'elefante nella cristalleria della NATO

11073

L'Iran agli Stati Uniti: «In questi giorni vivranno l'inferno»

10939
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

10755
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

9800
RUSSIA

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

8415
NORD-AMERICA

Peter Thiel attacca Papa Leone: agisce come un "agente comunista cinese"

ASIA

Candace Owens: "L'intera storia di Israele è una storia di attacchi sotto falsa bandiera"

MEDITERRANEO

Israele, raffinerie di Haifa: censura militare per nascondere i danni dei raid iraniani

EUROPA

British Museum: pressioni filo-israeliane dietro la rimozione della parola "Palestina"

EUROPA

Bloomberg: UE non ha volontà politica di normalizzare le relazioni commerciali con la Cina

RUSSIA

Russia: colpito a Kiev stabilimento che produce sistemi di controllo per i missili Flamingo

ASIA

Accordo USA-Iran verso la scadenza di agosto: petrolio e sanzioni, cosa sta succedendo

NORD-AMERICA

Trump attacca Madrid sulle spese NATO e le basi militari: "Impareranno"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

  • 02 Luglio 2026 09:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

  • 01 Luglio 2026 08:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA di Michele Blanco Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

  • 29 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti