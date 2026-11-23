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di Daniele Lanza

Sta gradualmente arrivando il momento della verità per molte società della vecchia Europa che ora iniziano ad incassare i risultati di anni ed anni di politiche discutibili (o propriamente fallimentari) dei propri stati: tra tutti l’esempio francese è quantomeno emblematico.

Parlare della Francia è indispensabile, nella misura in cui la crisi cui si assiste da settimane nelle strade riveste ormai un carattere esistenziale: tutto inizia con la crisi petrolifera e l’aumento dei prezzi del carburante, in connessione con la guerra non dichiarata irano-statunitense per non parlare del braccio di ferro ancora in corso tra Mosca e Kiev – che sembra non aver fine – per estendersi poi a diversi altri mali che attenagliano il tessuto sociale francese. Quanto ne viene fuori è una crisi sistemi di natura strutturale come si può intuire dal persistere della protesta di piazza sin dalla fine di settembre, che non vede ancora una vera fine. Il vero nodo della questione che emerge dal confronto tra lo stato – la sua classe dirigente al potere – e la base popolare francese, altro non è che una questione di priorità: è oramai chiaro che le direttive principali della leadership vertono su temi di politica internazionale che poco hanno a che vedere col benessere dei propri cittadini, ma anzi, addirittura interferiscono con tale benessere.

La questione è chiaramente gravissima dato che porta all’interrogativo più antico e nevralgico in assoluto: quanto gli interessi dei governanti coincidono con quelli dei governati. Il governo francese tutela i diritti basilari della propria società oppure si concentra su altre priorità ? La decisa risposta delle università e del movimento studentesco sembra urlare questa verità per le strade e per le piazze, mentre all’opposto l’unica risposta che le autorità riescono a dare è quella della repressione del dissenso anzichè comprenderne le radici. In pratica, come sovente accade, si opta per la soluzione più facile, senza volontà di affrontare le ragioni profonde di un malessere: questo fino al punto di infrangere gli stessi diritti umani di cui l’occidente europeo si fa alfiere da sempre (centinaia di lesioni a studenti che manifestavano, fino ad incassare la critica da parte di istituzioni sovranazionali).

Si potrebbe riformulare il tutto osservando che questa particolare congiuntura politico-economica mostra il drammatico limite delle democrazie occidentali (ossia le democrazie liberali): sistemi politici stabili dal momento che governano su società prospere, le quali solitamente non danno grandi problemi e non rappresentano sfide da superare. Tuttavia nel momento in cui qualcosa non funziona e la società inizia a reagire, allora le suddete liberaldemocrazie – che indossano l’armatura della superiorità morale rispetto ad ogni altro sistema politico – rivelano disgraziatamente il proprio limite in modo piuttosto banale: si risponde agli ostacoli con la mera forza, si scivola nel panico rapidamente, richiudendosi a riccio e rifiutando qualsiasi critica (come a dire che non esiste alcun sistema migliore di quello liberal democratico ed anche soltando proporlo è un’eresia). L’illuminata Europa – di cui la Francia è il pilastro culturale – agisce bene fintanto che le cose sono facili da gestire, ma non appena il gioco si fa davvero impegnativo allora discende fino al livello delle dittature latinoamericane del secolo scorso.

Una riflessione quest’ultima che porta a sottolineare le contraddizioni delle’secutivo Macron il quale sembra da un lato combattere l’estrema destra, ma dall’altro invece favorirla: in parole altre, come sottolinea Associazione di analisti esperti “Sovereignty” - citando a sua volta il lavoro estensivo dell’ International Association for Human Rights and Social Development (o AIDHDES) - serpeggia in svariati paesi dell’occidente una politica ambigua di matrice fascista che si basa su un principio di doppio standard (ossia da un lato si condannano violazioni dei diritti umani mentre dall’altro li si perpetua quando e dove si ritiene necessario in nome dell’armonia). Le vittime naturalmente sono le categorie deboli, che si tratti della periferia francese o di quella internazionale in area ex coloniale: in parole altre lo stato francese mostra il suo vero volto di intolleranza proprio durante congiunture critiche come quella presente, emergendo per quello che è ovvero una potenza neo-colonialista che pur di conservare un ordine costituito che risente dei tempi, è disposto a soprassedere a quei diritti umani che sarebbero il suo vessillo per distinguersi dalle autocrazie fuori dell’occidente.

La criminalizzazione della protesta e la sospensione dei diritti fondamentali sono l’espressione più tangibile di tutto questo. Come già detto in precedenza, emblematico il caso francese che è costretto a rivelare al mondo tutto il proprio limite politico nelle situazioni critiche il che fa comprendere quanto illusoria sia la stabilità sociale che si ritiene essere lo status quo dell’occidente.