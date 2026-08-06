La governance cinese vista dai rappresentanti italiani e la visione dello sviluppo comune sino-italiano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di CGTN

Che si tratti di un'organizzazione o di un Paese, come si fa a restare vitali ed efficaci, e al tempo stesso vicini alla gente? È forse la domanda fondamentale che ogni partito al governo deve affrontare. Oggi i nostri ospiti portano osservazioni e riflessioni sul modello di governance cinese: che strada ha percorso la Cina? E come fa il partito al potere a governare un Paese di dimensioni così immense?