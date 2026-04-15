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La guerra dell'energia: perché la quotazione del petrolio è diventata il termometro della crisi globale

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La guerra dell'energia: perché la quotazione del petrolio è diventata il termometro della crisi globale

 

Non esiste mercato finanziario più politico del petrolio. Lo dimostra ogni crisi, ogni conflitto, ogni decisione presa nei palazzi di Riad, Mosca, Washington o Teheran. E lo ha dimostrato ancora una volta la primavera del 2026, con una delle oscillazioni più violente e rapide che il mercato del greggio abbia mai registrato in tempi recenti.

La quotazione petrolio è diventata il termometro più immediato e sensibile della crisi geopolitica globale. Più dello spread sui titoli di Stato, più degli indici azionari, più del valore dell'euro sul dollaro: quando le tensioni nel Golfo Persico si sono intensificate, è stato il barile di Brent a raccontare in tempo reale l'entità della paura che stava attraversando i mercati.

Il peso geopolitico del barile

Quello che è successo tra marzo e aprile 2026 ha una logica precisa, anche se le conseguenze sono state brutali. L'Iran ha chiuso di fatto lo Stretto di Hormuz, il corridoio strategico attraverso cui transita circa il 20% del petrolio mondiale. Non si è trattato di un blocco fisico totale — tecnicamente lo stretto non è mai stato del tutto sigillato  ma di una combinazione di minacce militari, sospensione dei permessi di transito e attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite che ha reso la rotta di fatto impraticabile per le grandi petroliere commerciali.

Il segnale è bastato ai mercati. Il Brent, che a inizio marzo scambiava intorno agli 80 dollari al barile, ha accelerato rapidamente verso i 100 e poi verso i 110-115 dollari nelle settimane più calde. In un contesto in cui i premi assicurativi sulle petroliere erano decuplicati e la rotta alternativa attorno al Capo di Buona Speranza comportava settimane di navigazione aggiuntiva, la pressione sui prezzi era inevitabile.

Le ragioni profonde della dipendenza

C'è un dato che spiega meglio di qualsiasi analisi quanto il mondo sia ancora profondamente dipendente dal petrolio mediorientale: attraverso lo Stretto di Hormuz passa circa il 17 milioni di barili al giorno, quasi un quinto della produzione mondiale. Non c'è alternativa infrastrutturale capace di sostituire quel flusso nel breve periodo. L'oleodotto saudita est-ovest, che può bypassare lo stretto con una capacità di circa 5 milioni di barili al giorno, è stato anch'esso colpito dagli attacchi. Le riserve strategiche dei paesi consumatori  quelle americane, europee, giapponesi possono coprire i fabbisogni per qualche settimana, non per mesi.

Tutto questo spiega perché la tregua dell'8 aprile ha prodotto un rimbalzo così violento nelle quotazioni. Il mercato non stava semplicemente prezzando un accordo diplomatico: stava uscendo da uno scenario di paura estrema in cui lo scenario peggiore  una guerra aperta nel Golfo con conseguente blocco prolungato di Hormuz  sembrava per la prima volta plausibile.

L'Italia nell'occhio del ciclone energetico

Per l'Italia, la crisi ha avuto conseguenze immediate e tangibili. Il Paese importa circa l'85% del suo fabbisogno energetico, e il greggio del Golfo Persico nonostante la diversificazione degli ultimi anni verso fonti africane e americane resta una componente significativa del mix. L'impennata dei prezzi si è tradotta in rincari al distributore, aumento dei costi energetici per le imprese, pressioni sull'inflazione e rischio di una stretta sui consumi delle famiglie.

Ma c'è un aspetto ancora più profondo che la crisi ha messo in luce: la questione della sovranità energetica europea. Il progetto di diversificazione avviato dopo la crisi del gas del 2022, con la costruzione di nuovi terminali GNL e l'intensificazione degli accordi con i paesi africani produttori, ha fatto passi avanti significativi. Ma il percorso verso una vera autonomia energetica è lungo, costoso e politicamente complesso. Nel frattempo, ogni crisi nel Golfo Persico ricorda a tutti quanto il destino economico dell'Europa e dell'Italia in particolare sia ancora legato a filo doppio alla stabilità di uno stretto di 33 chilometri tra l'Arabia e l'Iran.

 

 

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