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La guerra di USA e Israele contro l'Iran è costata ai Paesi del Golfo quasi 1.000 miliardi di dollari

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La guerra di USA e Israele contro l'Iran è costata ai Paesi del Golfo quasi 1.000 miliardi di dollari

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Stando a un'analisi diffusa il 9 novembre dalla compagnia assicurativa Allianz Trade, il conflitto che ha contrapposto Stati Uniti e Israele all'Iran ha provocato agli Stati del Golfo Persico perdite materiali superiori ai 200 miliardi di dollari e rischia di azzerare 790 miliardi di dollari di espansione economica stimata entro il 2030.

"I danni materiali in tutta la regione sono stimati a poco più di 200 miliardi di dollari, concentrati principalmente nelle economie legate al sistema di Hormuz, soprattutto nelle infrastrutture energetiche", si legge nel documento. Le azioni di ritorsione condotte da Teheran contro postazioni americane hanno infatti interessato anche scali aeroportuali, infrastrutture portuali, siti storici e più di 80 complessi energetici situati nei Paesi alleati, in particolare in Kuwait, Qatar e Bahrein, con circa un terzo di queste strutture che ha riportato danneggiamenti severi.

Anche il comparto turistico e il mercato immobiliare hanno accusato pesanti ripercussioni e, secondo le stime degli analisti, registreranno un ritmo di sviluppo più contenuto nel corso dei prossimi anni. Il mancato guadagno di 790 miliardi di dollari corrisponde alla contrazione produttiva calcolata per le economie dell'area nel quinquennio 2026-2030 rispetto agli scenari precedenti allo scoppio delle ostilità, equivalendo al 5,9% del Prodotto Interno Lordo nell'arco di cinque anni.

Per assorbire parzialmente questo contraccolpo, le monarchie del Golfo dovrebbero dirottare circa 120 miliardi di dollari dai rispettivi fondi sovrani verso progetti interni entro il 2030, limitando così i capitali destinati agli investimenti sui mercati internazionali. Parallelamente, gli extraprofitti derivanti dalle attività commerciali e dalle partecipazioni estere sono destinati a dimezzarsi.

La pianificazione finanziaria della regione ha inoltre dovuto riorientare le proprie priorità, spostando le risorse dai grandi progetti avveniristici al rafforzamento della resilienza e della sicurezza. Gli stanziamenti per le infrastrutture e la difesa interna dovrebbero attestarsi tra i 380 e i 400 miliardi di dollari entro la fine del decennio, generando al contempo circa 160 miliardi di dollari di opportunità per investitori privati ed esteri, come evidenziato dallo studio di Allianz.

Sul fronte aziendale, la scorsa settimana il colosso Saudi Aramco ha comunicato un balzo del 34,6% dell'utile netto nel terzo trimestre, sostenuto dal rincaro delle quotazioni del greggio nonostante le restrizioni all'accesso ai giacimenti situati nelle aree di Hormuz e Bab al-Mandab. Di contro, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che l'economia di Riad subirà una flessione del 3,3% nell'anno in corso, segnando una revisione al ribasso di cinque punti percentuali rispetto alle proiezioni formulate a luglio.

Già a metà ottobre il direttore regionale del FMI, Jihad Azour, aveva segnalato che le nazioni petrolifere del Golfo non riusciranno a riallinearsi alle traiettorie di crescita prebelliche nel medio periodo, a causa delle ferite strutturali lasciate dal conflitto in molteplici settori. Azour aveva spiegato che, in una prima fase, l'area era riuscita a scongiurare una crisi degli approvvigionamenti attingendo alle riserve strategiche, alle scorte accumulate, a forniture esterne al Golfo e a rotte marittime alternative. Tali riserve risultano ormai prossime all'esaurimento, trasformando l'eventualità di una guerra prolungata nel principale fattore di rischio economico per l'intera regione.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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