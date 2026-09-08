Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

La guerra in casa Del Vecchio: così la finanza privata minaccia i risparmiatori

551
La guerra in casa Del Vecchio: così la finanza privata minaccia i risparmiatori

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Volpi*

 

Una storia pericolosa. All'interno di Delfin, la holidng lussemburghese che gestice il patrimonio della famiglia Del Vecchio, è in atto uno scontro durissimo, con dichiarazioni e azioni da parte degli 8 eredi e dell'amministratore Francesco Milleri che appaiono pesantissime sia sul piano legale sia su quello penale.
Di fronte a ciò qualcuno potrebbe dire che si tratta di affari di una famiglia di super ricchi particolarmente litigiosi e bizzosi.

In realtà la questione è molto più complessa e non solo per i circa 15 mila dipendenti italiani di Essilorluxottica, ma per migliaia di possessori di fondi pensione.

La presenza dei titoli legati alla galassia Delfin nei portafogli dei fondi pensione italiani infatti è capillare e profonda, rappresentando uno dei principali canali di trasmissione del rischio tra le vicende della holding lussemburghese e il risparmio previdenziale dei cittadini.

Per comprendere questa interconnessione, bisogna guardare ai pesi che le società partecipate da Delfin occupano negli indici di riferimento, in particolare il FTSE MIB, che funge da benchmark per la quasi totalità delle linee di investimento azionarie e bilanciate "Italia" dei fondi pensione negoziali e aperti.
UniCredit, di cui Delfin è socio con circa il 2,8%, è attualmente il primo titolo del listino milanese con un peso che sfiora il 16,5% dell’intero indice; Assicurazioni Generali, dove la holding detiene il 9,9%, pesa per circa il 5,7%, mentre Mediobanca (partecipata al 19,8%) e Monte dei Paschi di Siena (di cui Delfin è diventata socio rilevante con il 17,9% nel quadro dei recenti risiko bancari) oscillano tra il 2% e il 3,5% ciascuna.

Complessivamente, le sole partecipazioni finanziarie di Delfin pesano per oltre il 25% dell'indice principale di Piazza Affari: ciò significa che ogni euro investito da un fondo pensione nel mercato azionario italiano è, per almeno un quarto, esposto direttamente all'andamento di società i cui equilibri di governance dipendono dalle decisioni dei Del Vecchio e di Francesco Milleri.

A questo si aggiunge l'esposizione indiretta tramite le Casse di Previdenza (come Enpam, Enasarco e Cassa Forense), che gestiscono oltre 100 miliardi di euro e che spesso siedono negli stessi consigli di amministrazione o patti di consultazione di Delfin, agendo talvolta in concerto o in contrapposizione nelle battaglie per le nomine; ad esempio, enti come l'Enpam detengono quote dirette in Mediobanca (circa il 2%) e MPS, raddoppiando di fatto il rischio di concentrazione per i professionisti iscritti.

Sebbene la quota totale di investimenti azionari domestici dei fondi pensione italiani sia contenuta rispetto al patrimonio complessivo (circa il 2,4% del totale degli attivi secondo i dati COVIP, pari a circa 5 miliardi di euro in termini assoluti), essa costituisce il cuore pulsante dei rendimenti delle "linee Italia".

In sintesi, dalle "intemperanze" di una famiglia, la finanziarizzazione del risparmio fa discendere i rischi per una collettività, una parte della quale decisamente fragile.

Anche per questo sarebbe indispensabile riportare Cassa Depositi e prestiti a funzionare da banca pubblica verso cui indirizzare il risparmio del Paese, senza dipendere dalle bizze di pochi.
 

*Commento Facebook del 8 settembre 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

08 Settembre 2026 23:00
Il doppio abbaglio sul trionfo dell'AfD (di Andrea Zhok)

Il doppio abbaglio sul trionfo dell'AfD (di Andrea Zhok)

08 Settembre 2026 23:00
Dal fronte al mercato nero: come le armi di Kiev alimentano il terrore jihadista

Dal fronte al mercato nero: come le armi di Kiev alimentano il terrore jihadista

08 Settembre 2026 15:49
Il trionfo di AfD come conseguenza ultima del neoliberismo e dell'imperialismo europeo e tedesco

Il trionfo di AfD come conseguenza ultima del neoliberismo e dell'imperialismo europeo e tedesco

08 Settembre 2026 15:37
Caitlin Johnstone - Cosa c'è davvero dietro le accuse di antisemitismo

Caitlin Johnstone - Cosa c'è davvero dietro le accuse di antisemitismo

08 Settembre 2026 15:30
Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

07 Settembre 2026 16:54
Cernobbio, ma perché Schlein, Bonelli e Conte?

Cernobbio, ma perché Schlein, Bonelli e Conte?

07 Settembre 2026 06:00
AfD: chi la ha votata?

AfD: chi la ha votata?

07 Settembre 2026 06:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

19277
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

15872
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

15383
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

13909
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13158

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

10822
ITALIA

Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

9095
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

8396
ASIA

Incendi e impianti petroliferi bloccati: nuovo maxi attacco yemenita nel sud dell'Arabia Saudita

ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

MEDITERRANEO

"Guerra totale in Cisgiordania": il duro monito di Israel Katz all'Autorità Palestinese

AMERICA LATINA

Il Messico prepara la battaglia contro i bot e le ingerenze elettorali

ASIA

Iran: "Ecco come le navi USA cercano di sfuggire ai nostri radar'"

RUSSIA

Mosca: "Zelensky ha superato persino Bin Laden'"

EUROPA

Weidel (AfD): 'Serve un canale aperto con la Russia, Berlino torni neutrale'"

EUROPA

Germania, terremoto elettorale: l’AfD sfonda al 44,5%

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Giulia Bertotto Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 08 Settembre 2026 20:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili di Geraldina Colotti L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

  • 08 Settembre 2026 16:20
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia di Giuseppe Giannini Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia

Lavoro, servizi, e infrastrutture in Italia

  • 07 Settembre 2026 13:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
E' colpa loro di Giorgio Cremaschi E' colpa loro

E' colpa loro

  • 07 Settembre 2026 06:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti