A seguire, l'analisi di John Wight già giornalista per diversi quotidiani e periodici come The Independent, Morning Star, Huffington Post, Counterpunch, London Progressive Journal, e Foreign Policy Journal.Come con il popolo vietnamita, così con i siriani. La loro lotta contro l'imperialismo e l'egemonia ha fatto guadagnare loro un posto al tavolo della storia che non potrà mai essere abbandonato. Perché, se si penetra oltre le offuscate propagandate dagli ideologi occidentali, il conflitto in Siria nel suo nucleo è stato di carattere antimperialista.L'inferno visto nella società siriana è stato per molti aspetti una continuazione dell'inferno visto sull'Iraq nel 2003, dopo che 13 anni di sanzioni avevano già ucciso due milioni di persone, tra cui mezzo milione di bambini Durante questo periodo di sanzioni, l'ex segretario di Stato statunitense Madeleine Albright, in un raro momento di candore per un funzionario dell'impero, ci ha fornito una preziosa visione della barbarie incontaminata che si cela dietro la maschera della democrazia e dei diritti umani che tali persone solitamente indossare allo scopo di confondere l'opinione pubblica su chi e cosa siano veramente.L'intervistatrice, Lesley Stahl, disse ad Albright che mezzo milione di bambini iracheni erano morti a causa delle sanzioni e le chiese se pensava che se "ne valesse la pena". Albright senza esitazione rispose: "Sì. Pensiamo valga la pena.”Afferrarsi con la bestia dell'egemonia occidentale ci obbliga ad affrontare la verità saliente che la grottesca e perversa visione del mondo di Albright, fornendole la capacità di spiegare in modo impersonale l'omicidio con le sanzioni di mezzo milione di bambini iracheni, è la stessa visione del mondo che ha guidato la guerra degli Stati Uniti contro il Vietnam, che ha sostenuto i sei decenni di guerra economica contro il popolo cubano, gli interventi militari segreti nel Sud e Centro America negli anni '80, il supporto con i mujaheddin in Afghanistan nello stesso periodo e il continuo sforzo per effettuare un cambio di governo in Venezuela.È anche, senza dubbio, il pensiero che ha informato l'approccio dell'Occidente nei confronti della Libia nel 2011, quando la difficoltà del paese si è presentata come un'opportunità.In altre parole, è la visione del mondo di coloro che sono così malati dell'ideologia dell'egemonia non c'è atto mostruoso, nessun crimine o massacro che non può essere intrapreso nella sua causa, rendendo necessaria l'astrazione di milioni di vite come semplici relitti e jetsam per giustificare la loro sofferenza come un "prezzo che vale la pena pagare ".Ritornato in Iraq nel 2003, il flagello del jihadismo salafita che ha sfregiato la società siriana è nato nel corso di quella guerra, in cui ISIS (Stato islamico) ha iniziato la sua vita come Al Qaeda in Iraq (AQI) sotto un Abu Musab al-Zarqawi . Secondo la Stanford University , un'istituzione che fino a quel momento non era conosciuta come un focolaio di sentimento pro-Assad, questa particolare storia si è sviluppata così:"Lo Stato Islamico (ISIS), noto anche come Stato Islamico in Iraq e Siria (ISIS o ISIL) è un'organizzazione militante salafita-jihadista in Siria e Iraq il cui obiettivo è la costituzione e l'espansione di un califfato. Il gruppo ha le sue origini nei primi anni 2000, quando Abu Musab al-Zarqawi iniziò a formare militanti estremisti. Il gruppo è stato un importante partecipante dell'insurrezione irachena durante l'occupazione americana, prima sotto il nome di Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad e poi, dopo aver giurato fedeltà ad Al-Qaeda, come Al-Qaeda in Iraq ".Questo motivo per cui questa traiettoria è così importante da riaffermare, e perché deve trattenerci, è sottolineare che le radici di quella che in seguito fu la Siria fu piantata in Iraq dalla guerra guidata dagli Stati Uniti si scatenò nel 2003. La guerra di Bush e Blair era la chiave che ha sbloccato le porte dell'inferno da cui questa barbarie medievale ha avuto un effetto devastante.Coloro che credono diversamente, come l'ex ambasciatore americano in Siria, Robert Ford , farebbero bene a riflettere sul fatto che senza l'Iraq spinto nell'abisso del collasso sociale, della carneficina e del conseguente salasso settario, il salafita-jihadismo di al-Zarqawi e altri sono state negate le condizioni richieste per alimentare la sua crescita e diffusione.Washington, non Damasco o Mosca, ha creato e incubato il Mostro di Frankenstein dell'ISIS, nello stesso laboratorio dell'imperialismo USA in cui i Khmer Rossi furono creati negli anni '70 e Al-Qaeda negli anni '80.Quello che il Vietnam negli anni '60 e '70, l'Afghanistan negli anni '80 e la Siria oggi hanno in comune, ovviamente, è la posizione di Mosca. È una questione storica che senza gli aiuti sovietici (russi) ai vietnamiti negli anni '60 e '70, non avrebbero prevalso, ed è anche una questione di cronaca che il destino del destino dell'Afghanistan negli anni '90 era basato su il ritiro forzato delle forze sovietiche mentre il paese iniziava a dimenarsi sotto il peso delle contraddizioni interne che dovevano condurre alla sua fine.Anche se il costo per il mondo della fine dell'Unione Sovietica non sarà mai risarcito - misurato non solo nell'abisso medievale in cui è precipitato l'Afghanistan, ma anche nello smembramento della Jugoslavia e nella suddetta decimazione dell'Iraq - senza la ripresa di Mosca verso il punto di poter intervenire militarmente in Siria nel 2015, Damasco oggi occuperebbe un posto nello stesso cimitero.L'Iran e gli Hezbollah hanno anche svolto un ruolo indispensabile nella lotta per la sopravvivenza della Siria, spendendo sangue e denaro nell'impresa, mentre il sacrificio dell'esercito arabo siriano è stato incommensurabile.La glorificazione della guerra e del conflitto, specialmente tra coloro che vivono in sicurezza a molte miglia di distanza dai suoi orrori e dalla sua brutalità, nasconde e sanifica le sue aspre verità. Coloro che la glorificano, che la vedono come un gioco di società, dovrebbero prendere un momento per studiare e assimilare le parole di Jeannette Rankin, che ha detto: " Non puoi più vincere una guerra di quanto tu non possa vincere un terremoto ".La guerra in Siria conferma la verità costante di quelle parole quando prendiamo in considerazione la mastodontica distruzione che ha prodotto, il tragico costo umano e come ha scosso la società siriana fino ai limiti della resistenza. Significa che mentre la sopravvivenza del paese come stato indipendente non settario può ormai essere certa, la sua capacità di riprendersi completamente dal terremoto che Rankin descrive è qualcosa che solo il tempo dirà.Ma il fatto che il paese sia riuscito a raggiungere la sua sopravvivenza e, con esso, l'opportunità di recuperare, è prevalentemente il risultato dell'esercito arabo siriano, la cui carnagione è un microcosmo della stessa società e delle persone che ha difeso - sunniti, sciiti , Drusi, cristiani, alawiti, ecc. Robert Fisk , le cui notizie dalla Siria dall'inizio del conflitto sono state indispensabili per aiutarci a navigare nella sua traiettoria, ci informa che qualcosa dell'ordine di 70-80.000 soldati siriani sono morti. Ciò costituisce un incredibile bilancio in un paese il cui esercito era di 220.000 all'inizio del conflitto. Ancora più cruciale, è un tributo che non è stato possibile sostenere senza il solido sostegno del popolo siriano per l'esercito e il suo governo, guidato dal presidente Bashar Assad, negli ultimi otto anni.In quale direzione la Siria si dirige dopo la fine della guerra è senza riserve una questione per la sua gente. È difficile credere che possa sperare di tornare allo status quo che esisteva prima, però, non dopo la sofferenza e il sacrificio elementare che sono stati sopportati e fatti da così tanti.Una cosa è abbastanza certa: la nazione e la società che hanno iniziato la vita come una costruzione coloniale, nel corso del conflitto, si sono radunate in un punto cruciale della sua storia per affermare il diritto di non essere mai più colonizzato da nessuno.