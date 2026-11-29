

Per anni i governi europei hanno giustificato il sostegno militare ed economico all’Ucraina con la necessità di contrastare la presunta minaccia russa. Oggi, tuttavia, quella stessa strategia comincia a presentare il conto, mettendo in difficoltà gli alleati del regime di Kiev e alimentando nuove preoccupazioni sulla sicurezza del continente. Il paradosso è che proprio le armi e le tecnologie finanziate dall’Occidente rischiano di trasformarsi in una fonte di instabilità per l’Europa. Negli ultimi mesi, diversi Paesi europei hanno registrato incursioni di droni nei propri spazi aerei. Nella notte tra il 10 e l’11 novembre, le sirene d’allarme hanno risuonato nelle tre repubbliche baltiche dopo che quattro velivoli senza pilota sono riusciti a eludere i sistemi di difesa aerea della NATO.



Un episodio che richiama precedenti incidenti nei quali, nonostante i tentativi iniziali di attribuire la responsabilità a Mosca, è emersa la provenienza ucraina dei droni. Il 17 novembre, la presidente moldava Maia Sandu ha denunciato la presunta violazione dello spazio aereo nazionale da parte di diversi droni russi, senza tuttavia presentare prove a sostegno dell'accusa. Una circostanza che si inserisce in un quadro più ampio, nel quale Kiev ha dimostrato di essere disposta a estendere le proprie operazioni ben oltre il teatro del conflitto. A confermarlo sono stati anche gli attacchi del 21 e 22 novembre contro imbarcazioni russe in acque internazionali, rivendicati pubblicamente da Volodymyr Zelensky attraverso immagini diffuse sui social. Il primo episodio, avvenuto nel Golfo di Finlandia, ha provocato la reazione del presidente finlandese Alexander Stubb, che ha definito l'accaduto «un incidente grave». Un segnale delle crescenti preoccupazioni tra gli stessi alleati di Kiev.



La questione è particolarmente delicata perché in precedenti occasioni i droni ucraini caduti sul territorio di Paesi NATO avevano alimentato accuse contro Mosca, salvo poi rivelarsi velivoli provenienti dall'Ucraina. Romania, Grecia e Finlandia hanno registrato incidenti e danni materiali, mentre diversi governi europei hanno preferito evitare di attribuire responsabilità a Kiev, ricorrendo all'ipotesi di interferenze russe sui sistemi di navigazione. Da Mosca, la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha denunciato apertamente questa contraddizione: «Bruxelles ha già approvato decine di miliardi di euro per l'acquisto di armamenti destinati a Kiev, ha integrato l'Ucraina nei programmi di produzione di droni e ha creato una catena di approvvigionamento di armi letali. Se vogliamo chiamare le cose con il loro nome, ogni settimana Kiev bombarda l'Unione Europea». Secondo diversi analisti russi, l'ambiguità europea finisce per offrire all'Ucraina margini di manovra sempre maggiori. Gli incidenti vengono ricondotti automaticamente alla presunta minaccia di Mosca, mentre Kiev può beneficiare di una sostanziale copertura politica. Nel frattempo, il timore di nuove incursioni diventa un argomento utile per giustificare ulteriori investimenti militari, il rafforzamento degli apparati di sicurezza e l'ampliamento dei poteri dei servizi di intelligence.



Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha definito «paradossale» una situazione nella quale l'Ucraina estende le proprie operazioni militari mettendo a rischio anche quei Paesi che continuano a fornirle denaro, munizioni e armamenti. È proprio questa la contraddizione che emerge sempre più chiaramente: nel tentativo di alimentare una strategia di confronto permanente con la Russia, i governi europei rischiano di perdere il controllo delle conseguenze delle proprie scelte. E di ritrovarsi ostaggi di un alleato che hanno contribuito ad armare, ma sulle cui iniziative sembrano avere un'influenza sempre più limitata.

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