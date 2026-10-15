La guerra sporca di Meta contro Lula: algoritmi truccati e censura per favorire l'estrema destra

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di Fabrizio Verde



Mentre in Europa si continua a cianciare di ingerenze e propaganda russa senza presentare alcuna prova, come ha fatto Andy Burnham riguardo il referendum sulla Brexit venendo sconfessato da MI5 e l’ex premier Boris Johnson, ci sono ingerenze provate e reali effettuate da USA e vassalli, ma che alle nostre latitudini vengono ignorate volutamente.

Basta spostare lo sguardo verso il Sud America per trovare l’implementazione concreta di tali manovre. In Brasile, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dovuto ordinare al suo partito di denunciare ufficialmente la società Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram) davanti all'Organizzazione degli Stati Americani (OSA). Le accuse non sono teorie del complotto, ma anomalie digitali documentate. La campagna di Lula ha rilevato una vera e propria discriminazione algoritmica sui social network. I contenuti legati al presidente e ai suoi alleati subiscono restrizioni inspiegabili, mentre i post di Flavio Bolsonaro e dei suoi fiancheggiatori godono di una distribuzione artificiale e sproporzionata.

Il caso più eclatante riguarda il deputato Nikolas Ferreira (Partito Liberale). Pur avendo circa 22 milioni di follower su Instagram, i suoi video raggiungono regolarmente i 40 milioni di visualizzazioni, superando celebrità di calibro mondiale. I legali di Lula hanno fatto notare come un suo video abbia totalizzato oltre 56 milioni di visualizzazioni su Instagram, fermandosi a meno di 400 mila su TikTok, una discrepanza che ha costretto la campagna a rivolgersi al Tribunale Superiore Elettorale per chiedere trasparenza. A questo si aggiunge il comportamento della Meta AI su WhatsApp, che si rifiuta di generare immagini di campagna per Lula citando restrizioni della legge elettorale, ma accetta tranquillamente le stesse richieste per Bolsonaro.

Dietro questa cortina di fumo digitale si muove una rete transnazionale che ha un nome e un cognome: Fernando Cerimedo. Il consulente argentino, figura chiave nelle strategie digitali dell'estrema destra latinoamericana, è attualmente in carcere a La Paz, in Bolivia. Le indagini boliviane hanno smantellato una sua "bot farm" e scoperto una rete di corruzione, riciclaggio di denaro e un tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna, Nadia Beller.

È proprio dalle rivelazioni della Beller che emerge il legame diretto tra le manipolazioni elettorali in Brasile e i piani alti della tecnologia globale. L'ex partner di Cerimedo ha raccontato come l'uomo vantasse un accesso privilegiato e diretto ai vertici di Meta.

"Quello che hanno fatto con Meta è da manuale. Hanno ottimi contatti... mi ha manifestato più di tre volte che aveva relazioni molto buone con Meta e poteva far cancellare o ripristinare qualsiasi pagina", ha raccontato la Beller.

Secondo la sua testimonianza, la riduzione della visibilità dei contenuti progressisti in Brasile non è un errore tecnico, ma una strategia precisa. "Non ho il minimo dubbio che il suo gruppo sia intervenuto per togliergli visibilità", ha affermato, riferendosi alle limitazioni subite da Lula. Cerimedo, che ha ammesso pubblicamente di usare troll generati dall'intelligenza artificiale per manipolare gli algoritmi, non agiva da solo.

La sua rete di contatti lo lega a doppio filo all'entourage di Donald Trump. Le foto lo ritraggono insieme a Donald Trump Jr., al magnate del petrolio Tim Dunn e a Brad Parscale, il guru digitale che ha guidato le campagne del tycoon. Cerimedo si presentava come il rappresentante latinoamericano delle società di Parscale, integrando l'analisi dell'opinione pubblica in tempo reale con l'esecuzione pratica delle campagne di guerra sporca.

Come ha analizzato la giornalista Emilia Trabucco, non siamo di fronte al semplice marketing elettorale di un tempo. Le milizie digitali, le società di sicurezza private e i vecchi apparati di intelligence si sono fusi con le nuove capacità di manipolazione algoritmica. "La possibilità di influenzare un'elezione non richiede la modifica fisica di un'urna; può operare molto prima, sulle condizioni materiali in cui milioni di persone ricevono informazioni, identificano le minacce, formano le proprie preferenze e, in definitiva, decidono", ha spiegato Trabucco.

La cosa più inquietante di questa vicenda è la protezione istituzionale di cui godono questi operatori. Quando la giustizia boliviana ha iniziato a fare sul serio, arrestando Cerimedo e sequestrando le sue infrastrutture, il governo degli Stati Uniti è intervenuto per coprire le spalle al proprio alleato. Il Dipartimento di Stato ha sanzionato il procuratore generale boliviano Roger Mariaca e la giudice che aveva firmato l'ordine di cattura, accusandoli di corruzione e legami con il narcotraffico senza presentare alcuna prova. Il regime boliviano guidato da Rodrigo Paz ha poi tratto in arresto Roger Mariaca, il quale ha denunciato pericoli per la sua stessa vita nel centro di detenzione dove è stato rinchiuso.

"Mentre tutto questo viene indagato, il governo di Donald Trump revoca il visto al Procuratore Generale della Bolivia e lo accusa di narcotraffico senza presentare, fino a questo momento, alcuna denuncia o prova", ha denunciato la Beller, sottolineando come le sanzioni USA servano a proteggere una struttura politica internazionale legata a loschi affari nel settore energetico e minerario boliviano.

Quello a cui stiamo assistendo è l'implementazione della Dottrina Monroe 2.0. Non c'è più bisogno di inviare truppe o finanziare colpi di Stato tradizionali. Basta controllare gli algoritmi, inondare la rete di disinformazione e proteggere le proprie milizie digitali per portare al potere élite neoliberiste asservite a Washington. Il risultato finale è sempre lo stesso: smantellare la sovranità dei popoli, cancellare le politiche sociali e saccheggiare le risorse naturali del continente, lasciando dietro di sé solo macerie sociali e regimi che di democratico non hanno nulla.

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Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana