"La leadership statunitense deve essere ritenuta responsabile di questo crimine": l'Iran sostiene Cuba

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Il Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato "la continua ingerenza dell'élite al potere negli Stati Uniti negli affari interni di Cuba, le sanzioni illegali, le misure provocatorie, le pressioni politiche e le minacce militari contro il Paese".

"Le sanzioni economiche e commerciali imposte dagli Stati Uniti contro Cuba dal 1960, in seguito alla rivoluzione del popolo cubano, e mantenute fino ad oggi, costituiscono una violazione della sovranità nazionale di quel paese e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, in particolare del principio del rispetto del diritto dei popoli all'autodeterminazione, e hanno causato una flagrante violazione dei diritti umani del popolo cubano, nonché ingenti danni economici a questo paese", si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri.

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condenando las intervenciones ilegales contra Cuba pic.twitter.com/xCyyzqn8cP — Iran Embassy in Cuba (@IraninCuba) May 24, 2026

“Le sanzioni illegali e disumane imposte dagli Stati Uniti contro Cuba negli ultimi 66 anni - il regime sanzionatorio più lungo mai imposto a un Paese - costituiscono un crimine contro l'umanità a causa del loro impatto diffuso sulla vita e sui diritti umani del popolo cubano, e l'élite al potere negli Stati Uniti deve essere ritenuta responsabile di questo crimine”, aggiunge la dichiarazione.

“La recente intensificazione delle sanzioni statunitensi e l'imposizione di un blocco navale contro Cuba, insieme alle accuse provocatorie e infondate contro il Paese, condotte con il chiaro obiettivo di intimidire e ricattare il governo cubano, costituiscono un ulteriore esempio di comportamento illegale e intimidatorio da parte degli Stati Uniti, che deve essere condannato da tutti gli Stati e dalle Nazioni Unite”, denuncia il ministero iraniano.

“Indubbiamente, la volontà dei popoli di preservare la propria indipendenza e dignità nazionale non può essere spezzata da sanzioni e minacce”. La Repubblica Islamica dell'Iran, pur esprimendo la sua piena solidarietà al governo e al popolo di Cuba, sottolinea la necessità di rispettare la sovranità nazionale degli Stati, di non interferire nei loro affari interni e di porre fine alle misure coercitive unilaterali contro i paesi in via di sviluppo", conclude.

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