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La legge del più forte: come Gaza, Medio Oriente e Occidente stanno demolendo le regole della civiltà

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La legge del più forte: come Gaza, Medio Oriente e Occidente stanno demolendo le regole della civiltà

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di Michele Blanco

Il saggio di Luigi Daniele si inserisce nel dibattito giusinternazionalistico contemporaneo con un impianto analitico rigoroso e al contempo civilmente impegnato, articolandosi in sei densi capitoli che ripercorrono, tappa dopo tappa, l'assalto sistematico ai capisaldi della civiltà giuridica moderna edificata dopo il 1945 attorno alla Carta delle Nazioni Unite, alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'opera costruisce una vera e propria cartografia delle conquiste morali e normative dell'umanità per mostrarne lo smantellamento progressivo sotto l'urto di quella che l'autore definisce «violenza destituente», una categoria teorica con cui Daniele descrive il passaggio da una stagione storica in cui le grandi potenze tendevano pur sempre a giustificare le proprie trasgressioni all'interno del perimetro normativo — invocando interpretazioni estensive della legittima difesa o dello stato di necessità — a una fase in cui la forza armata e politica delle grandi potenze mira dichiaratamente a delegittimare la norma giuridica in quanto tale, fino a sdoganare nel discorso pubblico dominante l'idea, assurda e ingiustificabile, che il diritto

internazionale «non serve», conta «fino a un certo punto» o addirittura «non esiste». Questo scivolamento verso quella che Daniele definisce una «postmoderna età del bronzo della dottrina dello Stato e della guerra» ripristina l'ossimoro concettuale già a suo tempo smascherato da Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale (Libro I, Cap. III): «Il più forte non è mai abbastanza forte per essere sempre il padrone, se non trasforma la sua forza in diritto e l'obbedienza in dovere. [...] La forza è una potenza fisica; non vedo quale moralità possa risultare dai suoi effetti. Cedere alla forza è un atto di necessità, non di volontà; tutt'al più è un atto di prudenza. In che senso potrà essere un dovere?». Riprendendo questa genealogia critica — che da Blaise Pascal e Rousseau giunge fino al normativismo giuridico pacifista di Hans Kelsen (Peace through Law, 1944) — Daniele ricostruisce analiticamente la demolizione delle cosiddette «linee rosse» del diritto internazionale umanitario avvenuta a partire dal 2023 nei teatri bellici mediorientali — dalla campagna militare di Israele nella Striscia di Gaza, con il Genocidio del popolo palestinese, agli attacchi in Libano, Siria e Iran — mostrando come l'inviolabilità dei civili, dei bambini, del personale sanitario, dei giornalisti, degli operatori umanitari e delle sedi diplomatiche sia stata disintegrata con l'acquiescenza o il supporto attivo delle vergognose democrazie occidentali, favorendo il ritorno di una «violenza coloniale» e di una «ideologia tribale» in cui la guerra torna a essere strumento ordinario di regolazione dei rapporti tra Stati ma nel caso del Genocidioa Gaza e Cisgiordania non si trattadi guerra ma di un esercizio armato contro civili inermi .

Per comprendere la portata strutturale di questa regressione, l'analisi giuridica di Daniele si salda fecondamente con le diagnosi della sociologia critica contemporanea: già Zygmunt Bauman, in Modernità liquida (2000) e Paura liquida (2006), aveva individuato nella dissoluzione dei vincoli istituzionali e nella trasformazione dello spazio globale in una «terra di frontiera» priva di autorità regolative il terreno fertile per una violenza deregolamentata e

permanente, mentre Ulrich Beck, ne La società globale del rischio (2007), aveva avvertito che l'interdipendenza planetaria priva di istituzioni cosmopolitiche produce una «irresponsabilità organizzata» in cui gli Stati-nazione si rifugiano in un nazionalismo metodologico e politico incapace di governare le crisi globali. Sulla stessa linea, le ricerche sociologiche di Saskia Sassen (Espulsioni, 2014) dimostrano come le attuali dinamiche del capitalismo neolibesista globale operino solo attraverso logiche predatorie di espulsione territoriale, sociale e giuridica che sospendono le tutele formali per intere popolazioni, laddove Pierre Bourdieu (Sullo Stato, 2012) aveva messo in luce come l'erosione della «mano sinistra» dello Stato — deputata alla tutela dei diritti sociali e alla mediazione giuridica — lasci campo libero alla sola «mano destra» coercitiva, militare e securitaria. È precisamente in questo snodo che il saggio di Daniele dialoga con la tradizione del globalismo giuridico e del costituzionalismo cosmopolitico: ne La costellazione postnazionale (1998) e ne L'Occidente diviso (2004), Jürgen Habermas aveva delineato il progetto di una «politica interna mondiale senza governo mondiale», fondata sulla costituzionalizzazione del diritto internazionale, dei diritti umani fondamentali, e memore del monito di Immanuel Kant ne Per la pace perpetua (1795), secondo cui «la violazione del diritto in un punto della terra si avverte in tutti i punti», ma l'indagine di Daniele documenta come questo percorso sia stato invertito attraverso l'attacco diretto alle istituzioni della giustizia internazionale — quali la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale — ridotte a bersaglio di sanzioni e delegittimazione politica non appena osano sanzionare le violazioni dello ius cogens commesse da irresponsabili e vergognosi governi alleati dell'Occidente. Tale deriva conferma le preoccupazioni espresse da Antonio Cassese, che aveva avvertito del rischio che le corti internazionali restassero «giganti senza braccia né gambe» se private della leale e fattiva cooperazione degli Stati, e corrobora la critica di Danilo Zolo (Cosmopolis, 1995) contro un universalismo selettivo piegato a «pacifismo imperiale».

Sul piano politico-economico, questa decostruzione normativa trova la sua espressione più radicale nella convergenza tra il sovranismo unilateralista delle amministrazioni guidate da Donald Trump — caratterizzato dal rifiuto transazionale dei trattati multilaterali, dal definanziamento delle agenzie ONU e dall'imposizione di misure coercitive contro i magistrati internazionali — e la "razionalità" neoliberista analizzata da Alain Supiot (La governance attraverso i numeri, 2015) e Wendy Brown (In the Ruins of Neoliberalism, 2019), che sostituisce l'indisponibilità dei diritti fondamentali con la legge del mercato e dei rapporti di forza, propagando l'anomia dal piano internazionale all'interno delle stesse democrazie costituzionali e minacciandone lo stato di diritto. Di fronte a questo scenario, il merito maggiore dell'opera di Luigi Daniele risiede nel non limitarsi alla denuncia ma nell'indicare una prospettiva ricostruttiva che si ricongiunge idealmente al garantismo globale di Luigi Ferrajoli (Principia iuris, 2007; Per una Costituzione della Terra, 2022): per colmare quel «vuoto di diritto pubblico» internazionale che oggi consegna l'umanità alla «legge del più forte», occorre innanzitutto una rifondazione epistemologica e civile della scienza giuridica, chiamata a rifiutare la normalizzazione dell'impunità e a riaffermare il carattere inderogabile e vincolante delle norme di ius cogens e del diritto internazionale umanitario contro ogni ragion di Stato. 

Sul piano istituzionale, la via d'uscita indicata dal dialogo tra la diagnosi di Daniele e il costituzionalismo di Ferrajoli e Habermas passa attraverso il rafforzamento dell'autonomia finanziaria e operativa delle giurisdizioni internazionali — sottraendole al ricatto delle sanzioni unilaterali e al diritto di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU — l'attivazione sistematica della giurisdizione universale da parte delle magistrature nazionali per i crimini internazionali più gravi, l'introduzione di vincoli giuridici effettivi sul commercio degli armamenti e sulla complicità statale nelle violazioni del diritto umanitario, nonché la costruzione di una sfera pubblica transnazionale e di garanzie costituzionali sovranazionali capaci di sottoporre i poteri selvaggi degli Stati e dei mercati al limite invalicabile dei diritti umani fondamentali di tutti i popoli. 

In definitiva, le tesi sostenute nel libro: Il diritto del più forte, si impongono come un contributo essenziale per giuristi, sociologi e politologi poiché, rifiutando sia il cinismo del realismo politico classico sia la rassegnazione dinanzi al collasso delle regole condivise, restituisce al diritto la sua grande funzione originaria e irriducibile: essere sempre la legge del più debole contro l'arbitrio della forza. 

 

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