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La lettera di Putin a Kim Jong-un per il Giorno della Liberazione

"Le relazioni tra Mosca e Pyongyang hanno raggiunto un livello senza precedenti di partenariato strategico globale", ha scritto il presidente russo, ricordando la "fratellanza militare" che unì soldati coreani e dell'Armata Rossa contro il dominio coloniale giapponese

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La lettera di Putin a Kim Jong-un per il Giorno della Liberazione

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Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il leader nordcoreano Kim Jong-un in occasione del Giorno della Liberazione, la festa nazionale del Paese, in una lettera pubblicata dal Cremlino.

Nel suo messaggio, Putin ha sottolineato che questa celebrazione simboleggia il coraggio e la resilienza dei patrioti coreani e dei soldati dell'Armata Rossa che hanno combattuto insieme per la liberazione della Corea dal dominio coloniale giapponese.

"Fu proprio durante quel periodo difficile che si consolidarono le solide tradizioni di fratellanza militare e mutua assistenza, che divennero la base per lo sviluppo dei legami di amicizia e buon vicinato tra la Federazione Russa e la RPDC", ha scritto il leader russo.

Putin ha sottolineato che le relazioni tra Mosca e Pyongyang hanno ormai raggiunto un livello senza precedenti di partenariato strategico globale. "I nostri Stati cooperano attivamente in tutti i settori e coordinano gli sforzi per garantire la sicurezza e la stabilità regionale", ha affermato.

Il presidente ha espresso la sua fiducia nel fatto che entrambi i paesi continueranno a collaborare in modo costruttivo sulle questioni attualmente all'ordine del giorno a livello bilaterale e internazionale. "Per il bene dei popoli russo e coreano, nell'interesse di costruire un ordine mondiale più giusto e veramente democratico", ha affermato Putin.

Il presidente russo ha concluso il suo messaggio augurando a Kim Jong-un buona salute e successo, e a tutti i cittadini della RPDC felicità e prosperità.

Venerdì, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov aveva sottolineato il ruolo dei soldati nordcoreani che hanno combattuto fianco a fianco con le truppe russe per liberare la regione di Kursk dalle forze del regime di Kiev, durante il suo intervento a un ricevimento per commemorare l'81° anniversario della liberazione della Corea dall'occupazione giapponese.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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