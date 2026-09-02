La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Mentre la crisi climatica impone una drastica riconversione energetica, l'Europa si ritrova priva di una vera strategia industriale, schiacciata tra il ritardo tecnologico occidentale e l'inarrestabile avanzata della Cina. In un'analisi lucida, il fisico teorico Francesco Sylos Labini svela i nodi strutturali che bloccano la transizione ecologica in Occidente. Se Washington rimane incatenata all'impero del petrodollaro, l'Unione Europea paga invece l'illusione di aver affidato la de-carbonizzazione al libero mercato anziché alla pianificazione pubblica: «In Europa la transizione verde è fallita perché è stata fatta attraverso la regolazione del mercato: il mercato non la farà mai l'auto elettrica. Se non hai una pianificazione statale che può guardare a 10 o 20 anni non lo fai, e questo hanno fatto i cinesi.»

Senza investimenti diretti e una visione statale di lungo periodo, l'Europa rischia l'irrilevanza. Ma a differenza della retorica politica e dei compromessi diplomatici, la realtà climatica non concede proroghe né mediazioni. «Questo è il problema con la "P" maiuscola. [...] L'interlocutore sono le leggi della fisica: uno può fare tutto quello che vuole, ma non se ne esce.»

Un monito chiaro: senza un cambio di rotta industriale radicale, l'Occidente continuerà a scontrarsi contro un muro invalicabile, dettato dalle inesorabili leggi della natura.



VEDI L'INTERVISTA COMPLETA

Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism