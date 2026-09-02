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La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

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La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

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Mentre la crisi climatica impone una drastica riconversione energetica, l'Europa si ritrova priva di una vera strategia industriale, schiacciata tra il ritardo tecnologico occidentale e l'inarrestabile avanzata della Cina. In un'analisi lucida, il fisico teorico Francesco Sylos Labini svela i nodi strutturali che bloccano la transizione ecologica in Occidente. Se Washington rimane incatenata all'impero del petrodollaro, l'Unione Europea paga invece l'illusione di aver affidato la de-carbonizzazione al libero mercato anziché alla pianificazione pubblica: «In Europa la transizione verde è fallita perché è stata fatta attraverso la regolazione del mercato: il mercato non la farà mai l'auto elettrica. Se non hai una pianificazione statale che può guardare a 10 o 20 anni non lo fai, e questo hanno fatto i cinesi.»

Senza investimenti diretti e una visione statale di lungo periodo, l'Europa rischia l'irrilevanza. Ma a differenza della retorica politica e dei compromessi diplomatici, la realtà climatica non concede proroghe né mediazioni. «Questo è il problema con la "P" maiuscola. [...] L'interlocutore sono le leggi della fisica: uno può fare tutto quello che vuole, ma non se ne esce.»

Un monito chiaro: senza un cambio di rotta industriale radicale, l'Occidente continuerà a scontrarsi contro un muro invalicabile, dettato dalle inesorabili leggi della natura.

VEDI L'INTERVISTA COMPLETA

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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