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La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

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La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

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La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto segreti per tre politici e due ufficiali militari israeliani, secondo quanto riportato da Haaretz il 17 maggio, citando fonti diplomatiche.

Non si conosce la tempistica della loro emissione. La CPI ha spesso emesso mandati di arresto in segreto, annunciandoli pubblicamente solo in seguito per consentire un eventuale arresto del sospettato.

Il Ministero degli Affari Esteri e la Procura di Stato israeliani non rispondono immediatamente alle richieste di commento.

Nel novembre 2024, il tribunale dell'Aia ha emesso mandati di arresto nei confronti del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e dell'ex Ministro della Guerra Yoav Gallant.

Nel maggio 2024, il procuratore della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha chiesto ai giudici della CPI di emettere i mandati di arresto, sostenendo che Netanyahu e Gallant fossero responsabili di crimini di guerra commessi dall'esercito israeliano a Gaza.

Secondo il procuratore della Corte penale internazionale, Netanyahu e Gallant sono penalmente responsabili del crimine di guerra di aver utilizzato la fame come metodo di combattimento, nonché dei crimini contro l'umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani .

In risposta all'emissione dei mandati di arresto, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto una campagna per fare pressione sulla Corte penale internazionale affinché impedisse e annullasse i mandati di arresto emessi contro i leader israeliani, come riportato da Le Monde nell'agosto 2025.

La campagna, che prendeva di mira il procuratore capo della CPI, Khan, è iniziata nel marzo 2024 dopo che questi aveva annunciato l'intenzione di chiedere l'incriminazione di Netanyahu e Gallant.

In risposta, il primo ministro israeliano ha lanciato una campagna per usare "ogni mezzo" per fermare il procuratore con l'aiuto dei suoi alleati a Londra, Washington e Berlino.

Alla fine di aprile 2024, un membro dello staff della Corte penale internazionale ha accusato Khan di violenza sessuale.

Una fonte che ha parlato con Le Monde ha affermato che le accuse facevano parte di un tentativo di "sbarazzarsi del procuratore" e "manipolare il processo" di emissione dei mandati di arresto.

Nell'ottobre del 2024, mentre i giudici stavano ancora decidendo se emettere i mandati di arresto, un misterioso account chiamato "ICC Leaks" è apparso sul social network X.

L'articolo ha reso pubbliche le accuse di violenza sessuale mosse internamente alla Corte penale internazionale contro Karim Khan nel maggio precedente. 

Il 21 novembre 2024 la Corte penale internazionale ha finalmente emesso i mandati di arresto per Netanyahu e Gallant.

Nel febbraio 2025, il procuratore capo Khan è stato sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Netanyahu ha accolto con favore la decisione, definendo la corte "antisemita e corrotta".

Khan ha continuato a lavorare su altri due capi d'accusa contro il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Tuttavia, Khan è in congedo temporaneo dal 16 maggio 2025, in attesa dell'esito dell'indagine sulle accuse di cattiva condotta sessuale, che egli nega con fermezza.

Durante il genocidio perpetrato a Gaza, Israele ha ucciso più di 72.000 palestinesi, la maggior parte donne e bambini, distruggendo gran parte della Striscia.

I coloni ebrei insistono sul fatto che colonizzeranno Gaza, così come stanno colonizzando la Cisgiordania occupata.

"Siamo qui diretti verso nuove comunità ebraiche a Gaza", ha dichiarato la leader dei coloni Daniella Weiss in un'intervista rilasciata al confine della Striscia alla fine di aprile.

"I 2 milioni, o qualunque sia il numero, di arabi, di abitanti di Gaza, che vivono qui non vivranno più a Gaza", ha aggiunto Weiss. "Potrebbe volerci una settimana, forse qualche mese. Non vivranno più qui."

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