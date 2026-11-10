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La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

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La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

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di Giuseppe Giannini

La credibilità e il consenso verso la classe dirigente occidentale sono al minino storico.

Mai, in passato, si era percepita una tale crisi di rappresentanza come avvenuto negli ultimi decenni.

Alle solite motivazioni – l'autoreferenzialità dei partiti, la corruzione, il pensiero unico – se ne sono aggiunte altre, a partire dalla fine degli anni novanta, più sostanziose – le diseguaglianze, la povertà, la mancanza di intravedere un futuro – ed impattanti – i dissesti delle economie, le bolle speculative, le migrazioni, i cambiamenti climatici, le pandemie, le guerre.

Le popolazioni ricche, abituate ad un tenore di vita agiato, all'improvviso hanno scoperto che quel modo di gestione non è più possibile.

Così, abbandonate da chi avrebbe dovuto tutelarle hanno capito che la società del rischio è l'unico dato certo.

Un azzardo che i governi conducono sulle vite altrui.

Sottoposti ad un incessante pericolo i cittadini si sentono sempre più soli e, magari, per reagire trovano rifugio in demagoghi e populisti.

Questo i decisori lo sanno bene e, per tale motivo, insistono sul tasto della sicurezza, che riguardi quella personale e proprietaria o, addirittura, l'intera collettività (il covid, la guerra alle porte).

Quindi, costretti dalla necessità di credere a qualcuno, i governati si sono rimessi nelle mani dei loro carnefici, degli stessi che, fino al giorno prima, consideravano la causa di tutti i mali (altro populismo).

Ed è proprio con l'arrivo della pandemia che il linguaggio bellico è diventato una costante: "dobbiamo sconfiggere il covid", "combattere", "fare guerra alla pandemia".

E, con esso, la retorica dell'appartenenza, declinata, perlopiù, in maniera nazionalistica (le bandiere). Come se fossimo accomunati da uno stesso destino, sottovalutando la condizione sociale e, a tale scopo, sarebbe stato più corretto parlare di sindemia.

L'obiettivo: sconfiggere il nemico comune.

Un obiettivo, che sembra essere il medesimo da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina.

Ed è quello che in tutti i modi cercano di introiettare. Anche se, è evidente che, per quanto vicina a quella popolazione, la gente europea non ne può più di una guerra, che fa pagare ad essa le conseguenze economiche.

C'è poi il risvolto ipocrita che tiene insieme governanti e sudditi, in uno slancio solidaristico verso l'accoglimento dei profughi, che mai si era visto prima e che non vale per gli altri espatriati.

Una volta creato l'ambiente politico-mediatico adatto, per (ri)ottenere il consenso perduto, tutto viene passivamente accettato.

Ed all'interno in tanti ci sguazzano. Politici e giornalisti che sfruttano il dolore altrui per fare carriera. Dalle destre ai liberali e moderati, fino ai sedicenti cristiani ed ai sinistrorsi, che, siccome conoscono bene la posta in gioco, che nulla c'entra con la battaglia per la libertà, fingono di conoscere solo le sofferenze della popolazione ucraina, tralasciando, volutamente, gli antefatti, le provocazioni, le mire degli USA e della NATO.

Mentre per quanto attiene alle invasioni operate a danno degli altri popoli si guardano bene dall'avere una decisa presa di posizione, per non turbare il gioco delle alleanze geopolitiche, che stanno alla base anche della stessa questione ucraina, ma che altrove comportano il sacrificio umano di centinaia di migliaia di persone, che non hanno nessuna colpa, se non quella di vivere nel posto sbagliato.

Gli strateghi guardano solo da quella parte, perché è quella che li fa rimanere a galla.

In questo modo, la guerra, il genocidio, la paura restituiscono credibilità anche a reggenti che andrebbero cacciati e sanzionati penalmente (da Netanyahu a Zelensky, Putin ha già avuto la sua dose di restrizioni e sanzioni).

La diffusione del clima di paura costituisce l'ancora di salvezza in cui i governi europei intravedono la soluzione per recuperare quella fiducia contestata dalle manifestazioni che hanno riempito le piazze in questi mesi.

E' probabile che per evitare ulteriori contestazioni verranno diffusi allarmismi ad hoc in modo da ridimensionare o impedire le proteste.

Cosa c'è di meglio dei droni russi che svolazzano liberamente nei cieli europei, degli attacchi hacker (sempre russi) e degli allarmi bomba per riportare i sudditi indisciplinati ad obbedire?

Un po' come è avvenuto durante la gestione del covid, dove ogni eccesso (in particolare in Italia) è stato tollerato.

Meglio prevenire che curare si dice, solo che non sono riusciti a fare bene nessuno dei due.

In quei drammatici anni il timore ha preso il sopravvento.

Una volta liberatici da quella peste è ritornata la voglia di godersi la vita.

Nemmeno il tempo di respirare che ecco arrivare l'altra "cospirazione" mondiale, con le sue ripercussioni sulla tenuta degli equilibri psico-fisici delle persone e le inevitabili conseguenze economiche (e le speculazioni).

Se guardiamo indietro, constatiamo che da circa un ventennio (dalla crisi dei mutui subprime) le popolazioni occidentali risultano impoverite, alienate, in perenne conflitto con le alterità.

Prive di prospettive vivono nel terrore.

Accentuato, in maniera spregiudicata, da campagne "informative" della UE e di esperti, che arrivano al punto di pubblicizzare kit di sopravvivenza in caso di attacco russo.

Da quanti anni ci dicono che Putin invaderà prima la Polonia e poi l'Europa?

Se non l'ha fatto ci sarà un motivo.

Innanzitutto, perché impegnarsi in una guerra contro il mondo occidentale, che potrebbe essere ancor più rovinosa per l'economia, ed i cui esiti potrebbero essere imprevedibili e, di certo, logoranti per entrambe le parti? L'obiettivo più volte dichiarato è quello del recupero dei territori sottratti, anche se, a forza di provocazioni e propaganda a senso unico il rischio è che si possa perdere il controllo della situazione.

E, nel caso di utilizzo di armi nucleari, allora, non c'è kit che tenga.

La guerra ibrida con attacchi hacker che prendono di mira aeroporti, stazioni, ospedali, frigoriferi dei supermercati ed ora scuole e la cui provenienza è tutta da provare, è la diretta conseguenza di un coinvolgimento diretto dei nostri Paesi. E' finito il tempo delle provocazioni.

Ogni possibile escalation chiamerà in causa non solo i contendenti, ma noi europei ed americani che saremo responsabili, dinnanzi alla storia, di tutte le conseguenze che graveranno sulle popolazioni.

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