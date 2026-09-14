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La Polonia può davvero sconfiggere la Russia in 42 giorni? Cosa c'è di vero nelle parole di Sikorski

Analisi militare delle dichiarazioni di Sikorski tra superiorità aerea, dipendenza dagli USA e rischio nucleare

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La Polonia può davvero sconfiggere la Russia in 42 giorni? Cosa c'è di vero nelle parole di Sikorski

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La dichiarazione del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski secondo cui l'Europa potrebbe "mettere in ginocchio" la Russia in 42 giorni è insostenibile sul piano militare. Ignora due fattori strutturali: la dipendenza europea dalle capacità militari USA e il rischio di escalation nucleare. Si tratta di un messaggio politico, non di una valutazione operativa.

Il capo della diplomazia (o presunta tale) polacca, parlando dopo una visita in Ucraina, ha affermato che in caso di aggressione russa contro la NATO, la sola parte europea dell'Alleanza - anche senza il coinvolgimento degli Stati Uniti - potrebbe distruggere metà della capacità di raffinazione russa più rapidamente di quanto abbia fatto l'Ucraina. Il paragone è preciso: gli ucraini ci hanno messo sei mesi, gli europei potrebbero farcela in sei settimane. La tesi si basa sulla superiorità aerea europea, che secondo Sikorski ammonta a circa 2.500 velivoli contro le forze russe.

La dichiarazione va letta nel suo contesto immediato: Sikorski stava rispondendo a Trump, che aveva chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi contro le infrastrutture diesel russe. Il ministro polacco ha detto esplicitamente di avere "una visione diversa". Non è un piano di guerra, è una replica politica.

Sul piano numerico, l'Europa ha effettivamente un vantaggio, come spiega su KP.RU l'analista militare e corrispondente di guerra Alexander Kots. Le forze aeree europee della NATO dispongono di circa 1.500 aerei da combattimento contro meno di 1.000 russi, con tassi di prontezza operativa e qualità tecnologica superiori. La Russia, dopo tre anni e mezzo di guerra in Ucraina, non è riuscita a conquistare la superiorità aerea nonostante un vantaggio materiale significativo.

Ma c'è un problema che Sikorski non menziona: l'Europa non possiede un solo bombardiere strategico. Zero. Gli Stati Uniti ne hanno circa 130, la Russia circa 120, la Cina oltre 120. L'Europa no. Senza bombardieri pesanti, la capacità di colpire in profondità il territorio russo in modo sostenuto è gravemente limitata. I caccia tattici europei hanno raggio e carico bellico insufficienti per una campagna prolungata contro centinaia di obiettivi dispersi su un territorio di 17 milioni di chilometri quadrati.

Il punto più fragile della tesi di Sikorski, evidenzia Kots, è il presupposto che l'Europa possa agire da sola. Non può, non con le capacità attuali.

Gli Stati Uniti controllano la pianificazione delle missioni aeree della NATO, la maggior parte della capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione, e l'intera architettura di comando e controllo integrato. Senza gli statunitensi, le forze europee perderebbero la capacità di vedere il campo di battaglia, di coordinare gli attacchi e di rifornire le operazioni a distanza. In termini militari: combatterebbero alla cieca.

Sul piano logistico, solo gli Stati Uniti possono schierare e sostenere una forza di livello 'corps' a migliaia di chilometri di distanza. Le forze europee, singolarmente e collettivamente, non hanno questa capacità. La guerra in Libia del 2011 lo ha dimostrato: senza il supporto USA di munizioni guidate di precisione, intelligence e rifornimento in volo, la campagna europea si è bloccata in poche settimane.

Anche concedendo per assurdo che l'Europa riuscisse a colpire la Russia per 42 giorni consecutivi, resterebbe un ostacolo insormontabile: la Russia ha circa 5.500 testate nucleari.

La dottrina nucleare russa prevede esplicitamente l'uso di armi nucleari in risposta a minacce "esistenziali" per lo Stato. Una campagna aerea di sei settimane finalizzata a "mettere in ginocchio" la Russia - distruggendo raffinerie, comandi, infrastrutture strategiche - verrebbe quasi certamente interpretata a Mosca come una minaccia esistenziale, non come un'operazione tattica limitata.

Gli analisti militari identificano numerose "vie di escalation involontaria": attacchi contro sistemi di comando e controllo, contro sistemi di lancio duali (convenzionali e nucleari), contro infrastrutture percepite come vitali per la sopravvivenza della nazione. Il rischio non diminuisce con il tempo: aumenta. Più la campagna convenzionale ha successo, più Mosca si sente accerchiata, più la soglia nucleare si abbassa.

E qui la matematica demografica e geografica gioca un ruolo che Sikorski preferisce ignorare: la Russia ha 17 milioni di km² e una popolazione dispersa; l'Europa ha densità abitative elevate e infrastrutture concentrate. Un singolo scambio nucleare tattico in Europa produrrebbe conseguenze umane ed economiche di proporzioni catastrofiche. La "vittoria" in 42 giorni diventerebbe un olocausto continentale.

La storia delle campagne aeree della NATO dovrebbe insegnare prudenza. La Jugoslavia è stata bombardata per 78 giorni prima di cedere. La fase principale dell'operazione in Iraq è durata sette anni. In Libia la NATO è rimasta impantanata per sette mesi. La Siria è ancora oggi teatro di presenza militare straniera.

E stiamo parlando di avversari infinitamente più deboli della Russia.

Sikorski ha accesso a informazioni classificate, è vero. Ma un ministro degli Esteri non è un capo di Stato Maggiore, e le sue dichiarazioni pubbliche rispondono a logiche di diplomazia e deterrenza, non a pianificazione operativa. Il "42" è un numero che serve a mandare un messaggio: siamo forti, siamo determinati, non cediamo. È propaganda nel senso tecnico del termine.

Il problema è che tale propaganda che non regge alla prova della logica militare rischia di ottenere l'effetto opposto. Mosca può leggerla in due modi: come bluff, e quindi ignorarla; oppure come conferma che la NATO sta pianificando davvero un attacco, e quindi prepararsi di conseguenza. Nessuno dei due scenari giova alla sicurezza europea.

La Polonia non può sconfiggere la Russia in 42 giorni. L'Europa, senza gli Stati Uniti, non ha le capacità di proiezione, intelligence e comando per una campagna aerea sostenuta contro un avversario delle dimensioni della Russia. E anche se le avesse, la campagna non potrebbe durare 42 giorni senza innescare una crisi nucleare che annullerebbe qualsiasi "vittoria" convenzionale.

Sikorski lo sa. Ma ha scelto di dire ciò che ha detto perché il suo pubblico non è il Cremlino: è Varsavia, è Bruxelles, è Washington. È un messaggio politico travestito da valutazione militare. Il fatto che venga ripreso e amplificato. dagli ineffabili media mainstream occidentali, come se fosse una seria analisi operativa è il vero problema.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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