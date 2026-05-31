"La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin". La lettera aperta del Prof. Sachs al Cancelliere Merz

Questa settimana, il 27 maggio per la precisione, il noto economista della Columbia University, Jeffrey Sachs, ha inviato una lettera aperta al cancelliere tedesco Merz con la preghiera di iniziare immediatamente trattative con la Federazione russa. Nelle sue parole appare drammaticamente il senso di urgenza che il mondo sta vivendo.

Segue la nostra traduzione in italiano.

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Lettera aperta al Cancelliere Friedrich Merz

di Jeffrey D. Sachs | 27 maggio 2026 | Berliner Zeitung

Caro Cancelliere Merz, quando le ho scritto una lettera aperta sei mesi fa, ho esortato la Germania a perseguire la via diplomatica con la Russia piuttosto che la normalizzazione della guerra. Sei mesi dopo, la situazione in Europa è drammaticamente peggiorata. L'Europa e la Russia stanno scivolando verso una guerra aperta. E in questa deriva, Cancelliere, la sua responsabilità è unica. Nessun leader europeo — né a Parigi, né a Varsavia, né a Roma — occupa la posizione che ha la Germania, né ha il potere che lei personalmente detiene, per interrompere questa catastrofe. Cercherà di ottenere la pace? Lei stesso, insieme al primo ministro Meloni e al presidente Macron, nel gennaio 2026 ha invitato l’Europa a riprendere le relazioni con la Russia e ha descritto la Russia come «un paese europeo».



Eppure non ha perseguito la via diplomatica. Con il futuro dell’Europa in gioco, questa è una straordinaria abdicazione alla leadership. Nei suoi mesi da Cancelliera, ha tentato un dialogo sostanziale con il Presidente Putin? Il suo ministro degli Esteri ha tentato un dialogo sostanziale con il ministro degli Esteri Lavrov? Conversazioni vere, del tipo che ha posto fine alla Guerra Fredda. La risposta, per quanto rivelano i dati pubblici, è no. Nemmeno una volta. E non per mancanza di consapevolezza dell’urgenza.



Gli ultimi giorni hanno portato a una pericolosa accelerazione che dovrebbe concentrare l’attenzione di ogni europeo. Entrambe le capitali sono ora sotto attacco continuo: i droni ucraini a lungo raggio hanno colpito in profondità Mosca, compresi siti civili; gli attacchi missilistici e con droni russi contro Kiev si sono notevolmente intensificati. I droni ucraini hanno attraversato lo spazio aereo degli Stati baltici, sollevando la prospettiva immediata di un incidente che potrebbe trascinare l’Europa direttamente nella guerra.



Un orribile attacco ucraino contro una scuola maschile a Lugansk ha ulteriormente eroso quel poco che restava di moderazione. E il 25 maggio, il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, agendo su istruzioni del presidente Putin, ha formalmente notificato al Segretario di Stato degli Stati Uniti che le forze armate russe stanno ora lanciando «attacchi sistematici e prolungati» contro strutture e centri decisionali a Kiev, e il ministero degli Esteri russo ha consigliato agli Stati Uniti e ad altri paesi «garantiscano l’evacuazione del proprio personale diplomatico e degli altri cittadini dalla capitale dell’Ucraina». Quel messaggio è il prologo di una grave escalation.



La diplomazia è più urgente che mai. Il modo per difendere l’Ucraina non è un massacro continuo, ma la pace a condizioni accettabili per tutte le parti. Invece, ci troviamo di fronte a un'escalation, con più morti, più distruzione e la prospettiva reale di una guerra che si espande oltre l'Ucraina. Chiedendo sempre più armi, una capacità bellica sempre maggiore e dimostrazioni sempre più rumorose di «determinazione», e segnalando che la Germania si sta preparando alla guerra piuttosto che lavorare per porvi fine, avete permesso a Berlino di diventare un acceleratore piuttosto che un freno a una guerra su scala europea. La responsabilità della Germania: sei punti specifici La Germania ha una profonda responsabilità per la situazione che ora si trova ad affrontare. Prima che la politica tedesca possa essere riorientata verso la pace, è necessario confrontarsi onestamente con il passato della Germania.



Di seguito espongo sei gravi fallimenti della politica estera tedesca nei confronti della Russia a partire dalla riunificazione tedesca del 1990.



Primo — il Trattato 2+4 e l’espansione verso est della NATO. Il 12 settembre 1990, a Mosca, la Germania firmò il Trattato sulla soluzione definitiva della questione tedesca — il «Trattato 2+4» — che completò la riunificazione tedesca. Quel trattato fu assicurato perché a Mikhail Gorbachev furono date solenni garanzie, da Hans-Dietrich Genscher, da Helmut Kohl, da James Baker e da altri leader occidentali, che la NATO non si sarebbe spostata verso est. I documenti declassificati – compresi i memorandum ora di dominio pubblico raccolti dal National Security Archive della George Washington University – sono inequivocabili: quelle garanzie furono fornite e all’epoca erano chiaramente intese ad applicarsi oltre il territorio dell’ex RDT, fino all’Europa orientale. Tali garanzie furono ribadite nel corso del 1990 e del 1991. Il Trattato 2+4 limita lo schieramento di truppe NATO nell’ex DDR e richiama i principi dell’Atto finale di Helsinki, che sottolinea come la sicurezza di nessuna nazione debba andare a discapito di quella di un’altra. C’è forse qualcuno di buon senso che creda che l’Unione Sovietica si preoccupasse delle truppe occidentali sul territorio dell’ex DDR ma fosse indifferente alle armate della NATO a Varsavia, Vilnius o Kiev? Ovviamente no. La questione dell’allargamento della NATO fu discussa in dettaglio e la Germania fornì ai leader sovietici esplicite garanzie di non allargamento verso est — che poi furono violate. La Germania era la principale beneficiaria di quelle garanzie, che costituivano la contropartita per la riunificazione tedesca. Eppure, già nel 1993, i leader tedeschi cominciarono a promuovere la violazione di quelle garanzie.



Secondo: la testimonianza della stessa cancelliera Merkel. Nelle sue memorie, Angela Merkel scrive con sorprendente franchezza che al momento del vertice di Bucarest del 2008 aveva capito che invitare l’Ucraina e la Georgia nella NATO sarebbe stato equivalente a una dichiarazione di guerra alla Russia. Conosceva la linea rossa della Russia. Eppure ha ceduto alle pressioni americane, accettando il comunicato di compromesso secondo cui l’Ucraina e la Georgia «diventeranno» membri della NATO. Quella singola frase ha dato il via alle catastrofi del 2014 e del 2022. La sincerità successiva della Merkel è un dono per i suoi successori: lei vi ha detto, chiaramente e con le sue stesse parole, ciò che era stato compreso all’epoca. La Germania non dovrebbe ora fingere il contrario.



Terzo — il tradimento dell’accordo del 21 febbraio 2014. Il 21 febbraio 2014, a Kiev, l’allora ministro degli Esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier, insieme ai suoi omologhi polacco e francese, ha mediato un accordo tra il presidente Yanukovich e l’opposizione. L’accordo prevedeva il ritorno alla costituzione del 2004, la formazione di un governo di unità nazionale e elezioni presidenziali anticipate. Il presidente Putin è stato consultato; l’accordo è stato confermato. Si trattò di un importante risultato diplomatico in un contesto di intensa violenza. Eppure, nel giro di ventiquattro ore, Yanukovich fu rovesciato con la forza da un violento colpo di Stato. La Germania non insistette sull’accordo che aveva appena garantito. Al contrario, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, la Germania appoggiò il nuovo governo, come se non ci fosse stato alcun accordo. Quella decisione convinse Mosca che non ci si poteva fidare delle firme occidentali.



Quarto — Minsk II. Nel febbraio 2015, la cancelliera Merkel ha negoziato personalmente Minsk II nel formato della Normandia e ha promesso il sostegno politico della Germania attraverso la Dichiarazione di sostegno adottata a Minsk il 12 febbraio 2015. Per sette anni, la disposizione politica chiave — l’autonomia per le regioni del Donbas all’interno di un’Ucraina sovrana — non è mai stata attuata da Kiev. La Germania non ha esercitato pressioni su Kiev affinché attuasse la clausola sull’autonomia che aveva sostenuto — e la Merkel ha successivamente ammesso che l’accordo era stato utilizzato come manovra dilatoria per consentire all’Ucraina di riarmarsi. Il presidente Hollande ha affermato lo stesso. La garanzia, in altre parole, non era affatto una garanzia. Era uno stratagemma — ancora una volta su richiesta di Washington. Ancora una volta, il messaggio a Mosca era che non ci si può fidare delle firme occidentali.



Quinto — Nord Stream. Il 7 febbraio 2022, nella East Room della Casa Bianca, il presidente Biden ha annunciato — con l’allora cancelliere Olaf Scholz al suo fianco — che «se la Russia invade… allora non ci sarà più un Nord Stream 2. Lo faremo cessare». Alla domanda su come, ha risposto: «Ve lo prometto, saremo in grado di farlo». I gasdotti sono stati distrutti sette mesi dopo in un atto di sabotaggio nel Mar Baltico. Le prove disponibili — inchieste giornalistiche negli Stati Uniti e in Germania, le indagini condotte dal procuratore federale tedesco e le dichiarazioni pubbliche di ex funzionari — indicano in modo schiacciante un'operazione congiunta ucraino-americana. Il governo tedesco lo sa da tempo. Eppure la Germania ha permesso che la colpa pubblica ricadesse sulla Russia, contro le prove dirette, mentre un atto di sabotaggio industriale contro l’economia tedesca è rimasto impunito e senza risposta.



Sesto — l’accordo di Istanbul dell’aprile 2022 che era a portata di mano. A poche settimane dall’invasione russa nel febbraio 2022, i negoziatori russi e ucraini si sono incontrati a Istanbul per discutere i termini di un accordo di pace: neutralità ucraina al di fuori della NATO, garanzie di sicurezza multilaterali, limiti concordati alle truppe e la risoluzione politica delle questioni del Donbas e della Crimea nel corso del tempo. L'accordo era a pochi giorni dalla firma. L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett, uno dei mediatori, ha confermato pubblicamente che l'accordo era vicino e che l'Occidente — gli Stati Uniti e il Regno Unito in particolare — si è mosso per bloccarlo. La missione del primo ministro Boris Johnson a Kiev nell'aprile 2022 per istruire l'Ucraina a non firmare è di dominio pubblico. Centinaia di migliaia di vite ucraine e russe, e l’ordine europeo in generale, hanno pagato il prezzo di quell’intervento di Stati Uniti e Regno Unito. La Germania non ha alzato la voce su questo – anche se la Germania, più di qualsiasi altro Stato europeo, ne ha sopportato le conseguenze economiche. La vostra prima preoccupazione deve essere la pace. Il messaggio di ieri da Mosca ci dice quanto sia drammatica l’ora.



Ma c’è una seconda catastrofe che si sta consumando parallelamente alla prima: la distruzione intenzionale dell’economia tedesca, con Berlino come autore e vittima. L’economia industriale della Germania si è costruita sul commercio con la Russia. La distruzione del Nord Stream e la conseguente interruzione delle relazioni commerciali della Germania con la Russia hanno costretto la Germania ad acquistare gas naturale dagli Stati Uniti a prezzi molte volte superiori a quelli del gas russo che ha sostituito. Questo è un suicidio industriale. Il settore chimico tedesco, quello siderurgico, l’industria del vetro, le aziende manifatturiere ad alta intensità energetica – le fondamenta stesse del Mittelstand – stanno perdendo giorno dopo giorno la loro competitività internazionale. I posti di lavoro qualificati stanno scomparendo dall’economia tedesca. E il contribuente tedesco e il consumatore tedesco stanno trasferendo la ricchezza nazionale dalla Germania ai produttori di gas americani su una scala senza precedenti nell’Europa del dopoguerra.



Oltre a ciò, il governo tedesco sta ora promettendo un enorme potenziamento della difesa — centinaia di miliardi di euro nel prossimo decennio — per armarsi in vista di una guerra che la diplomazia potrebbe facilmente prevenire. Si tratta di una profonda allocazione errata delle risorse nazionali. La sfida fondamentale che la Germania deve affrontare in questo decennio è la competitività nell’era digitale.



Ogni euro speso in carri armati, missili e proiettili di artiglieria è un euro non speso per la capacità tedesca nell’intelligenza artificiale, per la progettazione e la produzione di chip, per le infrastrutture energetiche e per le reti digitali ad alta velocità di cui la Germania ha bisogno per rimanere una delle principali economie globali. La dura realtà, signor Cancelliere, è che non c'è sicurezza da comprare con queste armi che la diplomazia non possa comprare a una frazione minima del costo, e non c'è prosperità da ottenere senza gli investimenti digitali ed energetici che questo potenziamento militare finirà per soffocare. Il mio appello Cancelliere Merz, più di qualsiasi altro leader europeo, la questione se l’Europa precipiterà in una guerra generale o tornerà alla negoziazione e alla sanità economica dipende da lei.



È ormai molto tardi. Il messaggio formale inviato ieri da Mosca a Washington lo dice esplicitamente. La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin. La prego di inviare il suo ministro degli Esteri a Mosca o di invitare il ministro degli Esteri russo a Berlino. La prego di riaprire i canali dell’OSCE che la Germania ha lasciato atrofizzare. La prego di dire a Kiev di cessare i suoi attacchi contro obiettivi civili. Ma soprattutto, la prego di dire al pubblico tedesco la verità: che una pace negoziata basata sulla neutralità dell’Ucraina è la via realistica per uscire dalla catastrofe, e che il ripristino di normali relazioni economiche con la Russia è la via realistica per uscire dal declino industriale della Germania. I termini di un accordo accettabile che la Germania potrebbe proporre sono chiari. I combattimenti cesserebbero su una linea di armistizio. Tutte le parti rinuncerebbero a qualsiasi futuro ricorso alla violenza sulla questione dei confini. L’Ucraina ripristinerebbe la sua neutralità e la NATO rinuncerebbe definitivamente a un ulteriore allargamento verso est. L’Europa e la Russia ripristinerebbero le relazioni economiche e porrebbero fine al bellicismo. L’OSCE tornerebbe a essere il forum centrale per la sicurezza europea, con il precetto fondamentale che la sicurezza europea è indivisibile e non si basa su blocchi militari che dividono l’Europa. Parallelamente a questa pace, la Germania reindirizzerebbe le proprie risorse nazionali verso gli investimenti nel digitale, nell’intelligenza artificiale, nei semiconduttori e nell’energia che il futuro economico della Germania richiede. La storia ricorderà ciò che farete nelle prossime settimane e ciò che non farete. Lo stesso vale per l’opinione pubblica tedesca. Così come i popoli di Russia, Ucraina e dell’Europa in generale. È tempo di diplomazia, signor Cancelliere. La scelta spetta a lei. Cordiali saluti, Jeffrey D. Sachs



FONTE. https://www.berliner-zeitung.de/article/jeffrey-sachs-an-open-letter-to-chancellor-friedrich-merz-10038768