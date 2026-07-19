La rabbia di Trump per una domanda sui soldati USA morti in Medio Oriente

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso rammarico per la morte di due soldati nordamericani in Giordania in un attacco di risposta iraniano, difendendo al contempo la campagna bellica contro l'Iran di fronte alle critiche dei parlamentari democratici.

"Vi siete mai chiesti quante persone sono morte in Vietnam? Vi siete mai chiesti quante persone sono morte in Afghanistan in un solo giorno? In un solo giorno, sotto la presidenza di Joe 'Sleepy' Biden", ha risposto Trump al New York Post.

Trump ha deplorato la morte dei militari in Giordania questa settimana, ma ha sostenuto che la missione contro l'Iran rimane cruciale.

"È un peccato, ma in questo caso sono morti perché non vogliono che l'Iran abbia un'arma nucleare e non vogliono che il Medio Oriente esploda", ha affermato.

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha confermato sabato che due militari USA sono stati uccisi in Giordania mentre difendevano delle posizioni durante gli attacchi missilistici e con droni iraniani di venerdì sera. Ha inoltre indicato che un militare risulta ancora disperso. Altri quattro militari hanno riportato ferite lievi.

Dopo aver appreso delle vittime in Giordania, Trump ha definito l'incidente "molto triste".

"Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto. Erano al servizio del nostro Paese", ha dichiarato Trump in una telefonata con NewsNation.

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