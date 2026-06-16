Dopo settimane di escalation militare e negoziati sull’orlo del fallimento, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un memorandum d’intesa che potrebbe aprire la strada alla fine della guerra scoppiata il 28 febbraio e a una nuova fase nei rapporti regionali. L’intesa è arrivata dopo nuove concessioni da parte di Washington, maturate in seguito ai bombardamenti israeliani su Beirut, che avevano spinto Teheran a valutare una risposta militare su vasta scala. Secondo fonti iraniane, l’attacco israeliano alla periferia sud della capitale libanese aveva oltrepassato le “linee rosse” della Repubblica Islamica, mettendo a rischio l’intero processo diplomatico. A cambiare la situazione sarebbero state le ultime aperture dell’amministrazione Trump, tra cui la revoca immediata del blocco navale statunitense contro l’Iran e l’impegno a porre fine alle operazioni militari in Libano.

Per Teheran l’accordo rappresenta una vittoria sia diplomatica che strategica. Il presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che la resistenza iraniana ha costretto Washington ad abbandonare molte delle proprie richieste iniziali, mentre i vertici militari sostengono che Stati Uniti e Israele abbiano dovuto riconoscere i limiti della pressione militare contro la Repubblica Islamica. Anche Donald Trump ha celebrato l’intesa, annunciando la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine del blocco navale imposto ad aprile. Restano però forti tensioni con Israele. Diversi esponenti del governo Netanyahu hanno criticato apertamente l’accordo, definendolo dannoso per la sicurezza israeliana e promettendo di continuare le operazioni contro Hezbollah in Libano.

Il memorandum prevede ora un periodo di 60 giorni di negoziati destinati a trasformare l’intesa in un accordo definitivo. Sul tavolo restano questioni cruciali: la revoca delle sanzioni contro l’Iran, il futuro del programma nucleare, le compensazioni per i danni di guerra e la gestione dello Stretto di Hormuz. Nonostante l’ottimismo espresso da numerosi governi, da Pechino alle principali capitali europee, a Teheran prevale la cautela. Il ricordo delle precedenti intese fallite e delle operazioni militari condotte durante i negoziati alimenta una profonda sfiducia verso Washington. Per questo motivo, molti osservatori ritengono che la vera prova non sarà la firma dell’accordo, ma la sua effettiva applicazione sul terreno. Dopo mesi di guerra, bombardamenti e pressioni economiche, l'intesa rappresenta soprattutto il riconoscimento di una realtà emersa sul campo di battaglia.

Gli obiettivi iniziali dichiarati dalla coalizione Epstein – indebolire in modo decisivo l'apparato militare iraniano, realizzare un cambio di regime e imporre nuove condizioni strategiche nella regione - non sono stati raggiunti. Al contrario, l'Iran è riuscito a preservare le proprie capacità militari, mantenere la coesione interna e costringere gli avversari a tornare al tavolo negoziale. La guerra ha inoltre confermato l'efficacia della strategia iraniana basata sulla deterrenza e sulla guerra asimmetrica. Pur confrontandosi con una coalizione dotata di risorse militari, tecnologiche ed economiche incomparabilmente superiori, Teheran è riuscita a trasformare la propria vulnerabilità apparente in un punto di forza, aumentando i costi politici, economici e militari del conflitto per i suoi avversari. Se il memorandum verrà rispettato, esso potrebbe passare alla storia non soltanto come un accordo diplomatico, ma come la certificazione di una vittoria strategica iraniana.



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