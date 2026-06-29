La rivelazione di Haaretz: Israele protegge in segreto i jet della famiglia reale del Qatar

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Israele ha venduto sistemi di difesa avanzati al Qatar e all'Arabia Saudita, tra cui sofisticati sistemi di difesa missilistica per proteggere la famiglia reale qatariota e componenti per aerei da combattimento di ultima generazione, secondo quanto riportato da Haaretz il 28 giugno.

Citando documenti e fotografie, il quotidiano israeliano ha rivelato che le aziende israeliane Elbit Systems e Israel Aerospace Industries hanno venduto all'Arabia Saudita e al Qatar sistemi di difesa missilistica e caschi per i caccia F-15 di ultima generazione, per un valore di centinaia di milioni di shekel.

Le vendite sono avvenute nonostante entrambe le monarchie del Golfo si siano astenute dall'aderire agli Accordi di Abramo e non abbiano relazioni diplomatiche formali con Tel Aviv.

Secondo Haaretz , quando il leader del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani si è recato in Iran lo scorso anno, il suo jet privato era dotato di un sistema di difesa aerea prodotto dalla società israeliana Elbit Systems.

Una fotografia dell'arrivo dell'emiro del Qatar in Algeria nel marzo 2024 mostrava chiaramente un sistema di difesa Elbit installato nella parte inferiore del suo aereo.

La flotta reale del Qatar è composta da 11 velivoli, tra cui due Boeing 747 e un Airbus A340-500, tutti equipaggiati con il sistema C-MUSIC di Elbit, noto in Israele come Magen Rakia.

Il sistema C-MUSIC rileva il lancio di un missile terra-aria a ricerca di calore ed emette un raggio infrarosso che impedisce al missile di agganciare il velivolo.

È particolarmente efficace contro i missili portatili a spalla noti come MANPADS.

Il costo dell'accordo con il Qatar non è noto. Tuttavia, è probabile che superi i 200 milioni di dollari, considerando il valore di accordi simili con paesi europei e la NATO.

Elbit e altre aziende israeliane producono anche componenti per i caccia F-15 del Qatar, forniti dagli Stati Uniti.

Secondo un contratto stipulato tra il Dipartimento della Difesa statunitense e Boeing, aziende israeliane si sono aggiudicate subappalti del valore compreso tra 150 e 250 milioni di dollari per la fornitura di componenti e sistemi avanzati per gli F-15 del Qatar.

Le filiali di Elbit, Elbit America e Cyclone, si sono aggiudicate i contratti insieme a Collins Elbit Vision Systems, una joint venture con RTX.

Tra gli articoli forniti dalle aziende israeliane produttrici di armi a Doha c'è l'avanzato casco da combattimento JHMCS, che proietta i dati di volo sulla visiera, consentendo ai piloti di agganciare visivamente un bersaglio e di lanciarvi un missile.

Elbit ha inoltre fornito i visori notturni AN/AVS-9 per i caccia F-15 del Qatar.

Ulteriori contratti per la fornitura di attrezzature per il programma F-15 del Qatar sono stati assegnati a Israel Aerospace Industries, TAT Technologies e Beth-El Industries.

Documenti e fotografie ufficiali del Dipartimento di Stato rivelano inoltre che l'Arabia Saudita ha ricevuto 462 elmetti da combattimento avanzati JHMCS e 462 visori notturni AN/AVS-9 prodotti da aziende israeliane per i propri aerei da guerra F-15.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it