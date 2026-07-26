La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

La Piazza della Rivoluzione di Pinar del Río questa mattina, 26 luglio 2026, era gremita di folla. ‘Vueltabajeros’ di tutti i settori si sono dati appuntamento per celebrare il 73esimo anniversario dell'assalto alle caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, con le parole d’ordine "Il mio Moncada è la Patria". La provincia, che era già stata sede delle celebrazioni per la prima volta nel 1976, ha ricevuto nuovamente l'onore in un anno carico di simbolismi: il centenario della nascita di Fidel Castro Ruz e i 95 anni del Generale dell'Esercito Raúl Castro Ruz.

La prima segretaria del Partito nella provincia, Yamile Ramos Cordero, ha aperto gli interventi con un messaggio di fermezza. Ha affermato – come riporta Cubadebate - che la designazione di Pinar del Río come sede ribadisce la risposta del popolo di fronte all'intensificarsi del blocco statunitense. "Di fronte alle gravi e sfidanti circostanze la nostra risposta è e sarà sempre con molta fermezza: difendere la rivoluzione e le sue conquiste". Ha ricordato che oltre 40 pinareños hanno partecipato all'impresa del Moncada, dei quali tre sono caduti in combattimento e tredici sono stati assassinati dalla dittatura batistiana. Ha evocato le parole di Fidel nel 1976, quando sottolineò il contributo di questa regione alla lotta rivoluzionaria prima e dopo il 26 luglio.

Ramos Cordero ha riconosciuto i gravi danni provocati dall'uragano Ian nel 2022 ma ha assicurato che il popolo ha saputo rialzarsi "con la sua stessa furia". Ha menzionato la ricostruzione di centinaia di abitazioni, scuole e strutture sanitarie, i progressi nella transizione energetica con quattro parchi fotovoltaici che totalizzano 87 MW e la costruzione di 27 asili nido. Nel settore sanitario, la provincia mantiene un tasso di mortalità infantile di 4,8 per mille nati vivi e un'aspettativa di vita alla nascita di 78,1 anni. In agricoltura, Pinar del Río produce il 70% del tabacco nazionale, anche se ha riconosciuto che non si copre ancora tutta la domanda di alimenti. "È la strada per raggiungerlo - ha detto - producendo di più e sfruttando tutte le potenzialità". Nello sport, ha sottolineato la medaglia d'oro di Leyanis Pérez ai Mondiali di atletica e la quinta corona olimpica di Mijaíl López.

Ha chiuso il suo intervento con un appello a non restare a braccia conserte di fronte alle insufficienze. "Di fronte alle minacce imperialiste, risponderemo con più rivoluzione. Di fronte al blocco, risponderemo con più lavoro, più unità. Di fronte alla menzogna, risponderemo con la verità della nostra storia e la giustezza della nostra causa". Nell'anno del centenario di Fidel, ha affermato, "il miglior omaggio sarà moltiplicare la sua opera, le sue idee, i suoi insegnamenti e il suo esempio in ogni fronte della rivoluzione".

Ha poi preso la parola il presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, che ha aperto il suo intervento trasmettendo un messaggio del Generale dell'Esercito Raúl Castro Ruz. Raúl ha espresso il suo affetto e riconoscimento ai pinareños per aver guadagnato con il loro impegno l'onore di essere sede dell'atto centrale. Díaz-Canel ha quindi collocato la commemorazione nel presente con una frase netta: "Cuba combatte oggi una battaglia storica, un nuovo Moncada". Ha paragonato l'impresa del 1953 alla lotta attuale contro il blocco. "Come la generazione del centenario che si lanciò con dei semplici fucili contro i muri di due caserme, le generazioni attuali vanno contro i muri di una politica ridenominata che si è proposta di asfissiare tutto il popolo per appropriarsi del paese".

Il presidente ha ricordato che quell'azione, sebbene militarmente sconfitta, "avviò il piccolo motore che mise in moto il motore grande della Rivoluzione Cubana". Ha citato Fidel Castro, che insegnò a cercare la vittoria anche dalle più grandi sconfitte, e ha riprodotto una delle sue frasi dall'arringa di autodifesa: "C'è una ragione che ci assiste più potente di tutte le altre. Siamo cubani ed essere cubano implica un dovere. Non compierlo è un crimine ed è tradimento". Ha reso omaggio al recentemente scomparso comandante della Rivoluzione Ramiro Valdés Menéndez, assente per la prima volta a un 26 luglio dal 1959. Lo ha definito "eroe di quell'impresa e di tutte quelle che il popolo cubano ha combattuto da allora".

Su Pinar del Río, Díaz-Canel ha sottolineato che la provincia è stata scelta come sede per i suoi risultati, sebbene abbia precisato che nel contesto attuale "questi non sono solo traguardi, sono prove di eroismo quotidiano". Ha portato come esempio il tasso di mortalità infantile di 4,8 per mille nati vivi e l'indice di zero morti materne "in mezzo a blackout e carenze di ogni tipo. Questo si chiama eroismo". Ha riconosciuto il protagonismo di lavoratori, contadini, intellettuali e giovani nell'attuazione del programma economico e sociale, e ha sottolineato che Pinar del Río è un territorio in surplus.

È stato allora che il presidente ha inasprito il tono per denunciare l'intensificarsi del blocco statunitense e le recenti sanzioni contro funzionari e servizi medici cubani. Ha definito gli estensori di quelle misure "una versione moderna dei redattori di editti e bandi militari che tanto si fecero temere e odiare negli oscuri tempi medievali". Ha affermato che gli Stati Uniti "hanno dichiarato una guerra mondiale contro le sinistre e Cuba come capitale del comunismo nel XXI secolo". Ha evidenziato che in quel paese "è proibito protestare contro le politiche dello Stato che impoveriscono le maggioranze", mentre le élite si arricchiscono in modo osceno.

Díaz-Canel ha esposto dati concreti dell'impatto del blocco sulla salute: il tasso di mortalità infantile è salito a 9,3 per mille nati vivi, contro i quattro o cinque storici; più di 118.000 malati di cancro, inclusi 1.200 bambini, non ricevono trattamenti di primo livello; e più di 100.000 interventi chirurgici non possono essere pianificati a causa dei blackout. Ha evidenziato: "Cuba è vittima di un genocidio freddamente calcolato". Ha affermato che Washington ha progettato e implementato "consapevolmente una politica di massima asfissia economica" contro l'isola, con un assedio energetico e finanziario che ha provocato una profonda crisi nel Sistema Elettrico Nazionale. Ha indicato come conseguenze i blackout di oltre 24 ore, la paralisi delle industrie e morti per mancanza di medicinali che prima venivano prodotti e distribuiti gratuitamente o in modo sovvenzionato.

Ha ringraziato i movimenti di solidarietà internazionale, i governi che votano contro il blocco alle Nazioni Unite e i gruppi presenti all'atto, come Pastori per la Pace, l'Associazione Culturale José Martí di Miami e il progetto Marca Pasos. Ha detto loro: "La vostra presenza oggi qui è un atto di coraggio, perché difendere Cuba in tempi di pressione massima significa assumersi rischi". Di fronte all'asfissia, il presidente ha proposto la risposta cubana: "Stiamo lavorando, stiamo creando, stiamo innovando". Ha affermato che l'inventiva, la creatività e "anche se dà fastidio, anche l'allegria del popolo cubano" sono le armi contro il blocco. E ha sottolineato, citando Raúl Castro: "L'unità è la nostra principale arma strategica".

Ha riconosciuto che la creatività e lo sforzo non bastano se non sono accompagnati da trasformazioni economiche profonde. Ha definito l'attuazione del risanamento macroeconomico e lo stimolo a tutte le forme di gestione come "la battaglia economica e sociale di questa generazione". Ha avvertito che i cambiamenti non possono prescindere dalla giustizia sociale e ha ribadito che "le decisioni economiche, politiche e sociali sono e saranno nostre". Nell'anno del centenario di Fidel Castro, Díaz-Canel ha invitato a onorare la sua memoria con i fatti e si è rivolto in particolare ai giovani: "Voi siete i giovani del Centenario di Fidel. Siete chiamati a guidare questo momento da ogni quartiere e da ogni angolo di quest'isola. Partecipate e trasformate per il bene di tutti".

Ha concluso con un appello all'azione e alla speranza: "L'appello di oggi è alla speranza. Come quella mattina di Santa Ana, affrontiamo sfide enormi con la stessa fermezza, con lo stesso ottimismo e con la convinzione incrollabile nella vittoria. I cubani di oggi siamo anche vincitori di impossibili".

La giornata del 26 luglio non è solo una data sul calendario. È una data spartiacque della storia di Cuba. Quella mattina del 1953, poco più di un centinaio di giovani rivoluzionari ispirati dagli ideali di José Martí, dall'antimperialismo e dalla giustizia sociale, intendevano confiscare armi per lottare contro la dittatura di Fulgencio Batista. In parallelo, un'altra colonna doveva prendere la caserma Carlos Manuel de Céspedes a Bayamo. I due tentativi fallirono fragorosamente. Gli insorti furono scoperti, persero il fattore sorpresa e furono costretti a ingaggiare combattimenti diretti. Lì caddero i primi, tra cui Abel Santamaría. L'esercito li cacciò come animali. Fidel, Raúl, Haydée Santamaría e Melba Hernández furono tra i pochi cui fu risparmiata la vita.

Un'analisi spogliata di epopee porterebbe a concludere che era impossibile che un pugno di giovani con poca formazione militare potesse mettere in scacco lo Stato cubano. Tuttavia, avevano tutte le ragioni per giocarsi il tutto per tutto. La dittatura instaurata l'anno precedente era il culmine di un'oppressione storica i cui effetti dissanguavano il popolo cubano. Fu in questo contesto che Fidel Castro e Abel Santamaría decisero di unire le forze per affrontare Batista armi in pugno. Era il maggio del 1952. Molti dei rivoluzionari provenivano da movimenti studenteschi o militavano nel Partito del Popolo Cubano, un'organizzazione che abbracciava l'antimperialismo e il cui programma minimo richiedeva la fine del latifondo, la nazionalizzazione dei servizi e la lotta contro la corruzione.

La data fu scelta con cura. Il 26 luglio 1953 era domenica di Carnevale e Santiago de Cuba si riempiva di visitatori. In questo scenario, pensarono i rivoluzionari, nessuno avrebbe notato la presenza di forestieri. Tutto andò storto, ma le cause profonde che avevano innescato quelle azioni erano ancora lì. Era solo questione di tempo prima che quell'ordine soccombesse.

Negli anni Cinquanta, Cuba accumulava già più di quattro secoli di dominio coloniale. Prima fu la Spagna. La guerra ispano-americana del 1898 strappò alla Spagna l'isola, e le catene che imprigionavano i cubani cambiarono padrone. Il nuovo padrone non parlava spagnolo: parlava inglese. Il colonialismo comportava il furto della ricchezza locale a beneficio della metropoli e di un'élite locale. Cuba, il paradiso degli zuccherifici fondati sul lavoro schiavistico, aveva tutto affinché fiorissero e si riproducessero le disuguaglianze più feroci, al di là di quanto dicessero la Costituzione e le leggi.

Correva il marzo del 1952 quando Batista, all'epoca sia ex dittatore che ex presidente, perpetrò un colpo di Stato per spodestare il presidente Carlos Prío Socarrás. Sebbene Prío mantenesse stretti rapporti con gli USA, durante il suo mandato era in vigore la Costituzione del 1940, che sanciva livelli di autonomia inediti. Si trattava di questioni di minima sovranità, come amministrare le proprie finanze, dirigere la politica estera e godere di diritti civili elementari. Questo fu troppo per gli USA. E anche per i loro agenti locali. Batista si insediò all'Avana sotto l'ala protettrice dell'amministrazione Truman e, con l'applauso di Washington, riportò l'isola ai tempi della Costituzione del 1901 e dell'Emendamento Platt, in cui la potenza nordamericana si arrogava senza pudori i diritti di una metropoli coloniale a tutti gli effetti.

Come ricordò Fidel nella sua celebre autodifesa davanti ai tribunali del regime, il cambio di abiti della dominazione coloniale non fece che accrescere quelli che erano già problemi strutturali: la terra, la mancanza di industrializzazione, la casa, la disoccupazione, l'istruzione e la salute. Per questo, pur denigrando apertamente Batista, non incolpò direttamente la dittatura di queste questioni di lunga data, poiché era consapevole che obbedivano a un processo storico. Invece, li accusò di consentirne la perpetuazione, favorendo gli interessi statunitensi mentre la maggior parte dei cubani viveva nella miseria.

Alla maggior parte dei sopravvissuti del Moncada furono inflitte dure pene detentive. A Fidel furono comminati 15 anni. Sebbene la dittatura avesse stabilito che l'insurrezione si pagasse con la vita, la mobilitazione cittadina e la pressione popolare evitarono che le esecuzioni si concretizzassero. Nel 1955, Batista promulgò una legge di amnistia per riabilitare la propria immagine pubblica. Non ottenne ciò che cercava e, al contrario, commise un errore madornale. Mentre i leader erano dietro le sbarre, altri partecipanti che avevano ricevuto condanne molto minori stavano articolando la resistenza. In particolare, Haydeé Santamaría e Melba Hernández si occuparono di copiare, stampare e diffondere clandestinamente l'autodifesa di Fidel. Il documento divenne il manifesto politico del Movimento 26 luglio, che nacque formalmente il 12 giugno 1955.

L'assalto al Moncada lasciò importanti lezioni: c'era bisogno di più addestramento militare, il fattore sorpresa era strategico e il movimento di piccole colonne di combattenti sarebbe stato più efficace per combattere in modo asimmetrico l'esercito cubano. Dopo mesi di intensa preparazione, un gruppo di 82 guerriglieri sbarcò nell'oriente cubano a bordo dello yacht Granma, il 2 dicembre 1956. Anche allora sembrò che la spedizione fosse condannata al fallimento, poiché solo 20 uomini riuscirono a penetrare nella Sierra Maestra. Non fu così. In poco più di due anni, i guerriglieri conquistarono posizioni e ottennero massicce adesioni tra la popolazione. Quando l'Esercito Ribelle era alle porte dell'Avana, Batista fuggì.

Il 1° gennaio 1959 Cuba cominciò a scrivere un'altra storia. Se a Washington non erano contenti della Costituzione del 1940, lo furono ancora meno di coloro che avevano spodestato colui che all'epoca era uno dei luogotenenti più preziosi degli USA. Da allora, a parte il bombardamento diretto, non c'è stato metodo che non sia stato sperimentato per riportare l'isola all'ovile dei governi allineati con la potenza nordamericana. Un elenco non esaustivo include centinaia di tentativi di omicidio contro Fidel Castro, finanziamento e addestramento di gruppi paramilitari, sostegno al terrorismo, diffusione di propaganda e narrazioni false, tentativi di ingerenza di vario tipo, operazioni di falsa bandiera e, in modo particolare, l'imposizione di un draconiano blocco tuttora in vigore. Nel presente, l'aggressione statunitense contro la nazione caraibica ha superato qualsiasi limite conosciuto, poiché alle già dure condizioni derivate dall'applicazione rigorosa della legge Helms-Burton si sono aggiunti un blocco dei carburanti e uno spiegamento militare nelle acque del Mar dei Caraibi prossime alle sue coste.

Nonostante le inevitabili ferite sociali che questa punizione collettiva ha lasciato, è fuori discussione che Cuba ha dimostrato che era possibile ridurre significativamente la disuguaglianza, fornire alla popolazione istruzione e sanità della migliore qualità secondo i principi di universalità e gratuità, praticare l'internazionalismo - inteso in termini di solidarietà - laddove è stato necessario e difendere il diritto inalienabile dei popoli a governare il proprio destino, senza essere una nazione particolarmente ricca di risorse naturali né una potenza militare. La storia non solo assolse Fidel e i suoi compagni: diede loro ragione.

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