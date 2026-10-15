La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Han Xin, Quotidiano del Popolo

Il settore cinese delle consegne espresse sta entrando in una nuova fase di trasformazione e ammodernamento. Nella prima metà del 2026, il comparto ha gestito 100 miliardi di pacchi, registrando un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il fatturato ha superato i 770 miliardi di yuan (114,82 miliardi di dollari), segnando una crescita del 7,3%. In particolare, per la prima volta in un periodo di sei mesi, la crescita dei ricavi ha superato la crescita dei volumi di spedizione, segnalando un riallineamento strutturale del mercato.

Questa tendenza trova un chiaro riscontro nei recenti resoconti finanziari dei principali corrieri quotati in borsa. SF Express ha registrato un incremento del 9,3% su base annua dell'utile netto (al netto di guadagni e perdite una tantum), mentre YTO Express, Yunda Express e STO Express hanno riportato, nello stesso periodo, una crescita dell'utile netto di pertinenza degli azionisti superiore al 70%.

Poiché la redditività supera costantemente l'espansione dei volumi, la tradizionale strategia del settore, che prevedeva il sacrificio dei margini a favore della quota di mercato, sta lasciando il posto a un modello più sostenibile. Ciò segna una svolta decisiva verso l'efficienza operativa e una crescita basata sul valore.

Ma come si sta concretizzando questa transizione e quali saranno i fattori trainanti della prossima fase di espansione? I principali operatori logistici hanno delineato le proprie strategie di adattamento in risposta a questi interrogativi.

L'innovazione tecnologica è al centro di questa trasformazione. A giugno, JD Logistics – la divisione logistica del colosso dell'e-commerce JD.com – ha avviato la più vasta rete cinese di consegne tramite droni in aree rurali, operante nella contea di Zizhong, nella provincia del Sichuan. Il sistema serve attualmente 131 villaggi amministrativi, recapitando pacchi a comunità montane remote in appena sette minuti.

Presso il centro di smistamento postale di Jianggao, a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, gli operatori umani collaborano con otto robot umanoidi lungo le linee di smistamento automatizzate. Queste macchine prelevano, ruotano e posizionano i pacchi con estrema fluidità, raggiungendo una velocità di 800 unità all'ora.

"Una parte significativa della crescita degli utili del settore registrata nella prima metà del 2026 deriva dalla maturazione degli investimenti nelle infrastrutture digitali effettuati negli anni precedenti", ha spiegato Yu Rao, ingegnere senior presso il Centro di Ricerca e Sviluppo dell’Ufficio Postale Statale. L'esperto ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia sempre più integrata nella filiera logistica, con l'adozione capillare di droni e veicoli di consegna autonomi che agiscono da fattori chiave per l'ottimizzazione dei costi e l'efficienza operativa.

Ad esempio, YTO Express ha introdotto una piattaforma di pianificazione dei percorsi basata sull'intelligenza artificiale, capace di analizzare i dati storici delle spedizioni e i costi operativi in ??tempo reale per ottimizzare gli itinerari di consegna. Solo nella prima metà del 2026, il sistema ha permesso all'azienda di ridurre le spese operative di circa 90 milioni di yuan.

Analogamente, ZTO Express ha puntato sull'automazione per l'assistenza clienti. Il suo sistema basato sull'intelligenza artificiale risolve ora autonomamente circa il 90% delle richieste post-vendita dei commercianti e il 70% delle domande dei destinatari, gestendo l'intero processo dall'apertura alla chiusura della pratica. "Oltre il 60% delle problematiche ricorrenti dei clienti viene ormai gestito integralmente dalla nostra piattaforma di servizi intelligente, con una significativa riduzione dei costi di manodopera", ha dichiarato Yang Wen, Chief Technology Officer di ZTO Express.

Anche l'automazione della flotta sta registrando una rapida espansione. Entro la fine di giugno, Yunda Express contava oltre 1.500 veicoli per consegne autonome nella propria rete, un incremento di più di 1.000 unità rispetto all'anno precedente. La standardizzazione delle operazioni autonome su larga scala ha ridotto del 30% i costi di trasporto presso i centri di distribuzione locali.

Nell'intero settore postale e dei corrieri, l'adozione di tecnologie avanzate, tra cui assistenza clienti basata sull'IA, smistamento automatizzato, controlli di sicurezza intelligenti, sorveglianza tramite visione artificiale e ottimizzazione dinamica dei percorsi, sta subendo un'accelerazione. A livello nazionale, il settore impiega attualmente oltre 16.000 veicoli per consegne autonome e più di 400 droni dedicati alla logistica dell'ultimo miglio.

"Nel corso del 15° Piano Quinquennale (2026-2030), accelereremo l'integrazione di tecnologie all'avanguardia nel settore logistico e svilupperemo nuovi motori di crescita economica", ha affermato Xu Huarong, vicedirettore generale del Dipartimento Politiche e Regolamentazione dell’Ufficio Postale Statale.

Gli indicatori di performance finanziaria evidenziano inoltre un aumento generalizzato del ricavo medio per pacco a partire dall'inizio del 2026.

"Gli sforzi normativi costanti per arginare una concorrenza sui prezzi spietata sono stati determinanti nell'invertire questa tendenza", ha aggiunto Yu. In seguito a un simposio tenutosi nel luglio 2025 e promosso dell’Ufficio Postale Statale, che ha imposto il rispetto delle norme sulla leale concorrenza, le note guerre dei prezzi del settore si sono progressivamente attenuate. Le tariffe medie di consegna sono gradualmente aumentate, consentendo alle aziende di ripristinare margini di profitto soddisfacenti.

Gli analisti del settore rilevano che la tradizionale dipendenza dai picchi di volume generati dall'e-commerce ha raggiunto una fase di stallo. Di conseguenza, diversificare i flussi di ricavi oltre la vendita al dettaglio online è diventato un imperativo strategico fondamentale per i principali corrieri.

Da dove arriverà, dunque, la prossima ondata di crescita? Emergono due direttrici principali:

--Ampliamento degli scenari di servizio

JD Logistics sta andando oltre la semplice consegna di pacchi per offrire soluzioni di supply chain su misura. L'azienda fornisce oggi strategie di fulfillment personalizzate per i produttori di elettrodomestici, nonché servizi integrati di stoccaggio e consegna dell'ultimo miglio per supermercati e rivenditori che gestiscono vendite omnicanale. Nella prima metà del 2026, la sua divisione dedicata alla supply chain integrata ha generato ricavi per 59,4 miliardi di yuan, un incremento del 18,5% su base annua, affermandosi come principale motore di crescita.

Analogamente, SF Express ha introdotto servizi logistici specializzati, tra cui il trasporto dedicato di attrezzature per sport invernali e un servizio di spedizione bagagli porta a porta che consente ai turisti di viaggiare senza ingombri. Intercettando esigenze dei consumatori finora insoddisfatte, l'azienda è riuscita a penetrare segmenti di nicchia come il turismo culturale, le fiere commerciali e il commercio al dettaglio specializzato. Questi servizi differenziati e ad alto valore aggiunto stanno dando vita a quella che i dirigenti definiscono una "seconda curva di crescita".

-- Espansione sui mercati nazionali e globali

A livello internazionale, YTO Express sta ampliando la propria presenza transfrontaliera, lanciando 170 rotte di trasporto aereo merci che coprono gran parte dell'Asia e si estendono fino all'Europa dell'Est. Anche JD Logistics sta espandendo rapidamente la propria rete di magazzini all'estero: attualmente gestisce oltre 200 strutture (inclusi magazzini per la distribuzione diretta) in 26 Paesi e regioni, alimentando una crescita rapida e costante delle proprie attività internazionali.

Sul mercato interno, i corrieri si stanno rivolgendo a mercati meno serviti, situati in aree remote o in centri urbani di fascia inferiore. J&T Express sta penetrando nelle remote province occidentali, in particolare trasformando il centro di distribuzione di Yinchuan (nel Ningxia) in un hub logistico regionale intelligente, al fine di incrementare i volumi di spedizione nelle aree meno sviluppate. Yunda Express sta puntando con decisione sul commercio rurale, istituendo punti di raccolta a livello di villaggio nelle principali zone di produzione agricola e attivando corridoi merci dedicati per intercettare la crescente domanda locale.

Ha sottolineato che, man mano che la concorrenza si sposta verso la creazione di valore, il progresso tecnologico, la qualità dell'esperienza cliente e la diversificazione del mercato saranno i fattori determinanti per i leader del settore di prossima generazione.

"Dopo oltre un decennio di crescita esponenziale trainata dai soli volumi, il settore sta abbandonando il modello di espansione basato sulla velocità a ogni costo a favore di un approccio equilibrato, che attribuisce pari importanza alla qualità del servizio e all'efficienza operativa", ha concluso Yu.

Drone di JD Logistics impegnato in una missione di consegna a Kunshan, nella provincia del Jiangsu, nella Cina orientale. (Foto/Yuan Xinyu)

Veicolo per le consegne senza conducente circola per le strade di Yichang, nella provincia cinese centrale dello Hubei. (Foto/Zhang Guorong)

Dipendenti di Yunda Express smistano i pacchi su una linea di smistamento intelligente all'interno di un magazzino a Xinghua, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Zhou Shegen)