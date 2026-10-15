Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Scelti dal People's Daily
  • CINA

La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

513
La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Han Xin, Quotidiano del Popolo

Il settore cinese delle consegne espresse sta entrando in una nuova fase di trasformazione e ammodernamento. Nella prima metà del 2026, il comparto ha gestito 100 miliardi di pacchi, registrando un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il fatturato ha superato i 770 miliardi di yuan (114,82 miliardi di dollari), segnando una crescita del 7,3%. In particolare, per la prima volta in un periodo di sei mesi, la crescita dei ricavi ha superato la crescita dei volumi di spedizione, segnalando un riallineamento strutturale del mercato.

Questa tendenza trova un chiaro riscontro nei recenti resoconti finanziari dei principali corrieri quotati in borsa. SF Express ha registrato un incremento del 9,3% su base annua dell'utile netto (al netto di guadagni e perdite una tantum), mentre YTO Express, Yunda Express e STO Express hanno riportato, nello stesso periodo, una crescita dell'utile netto di pertinenza degli azionisti superiore al 70%.

Poiché la redditività supera costantemente l'espansione dei volumi, la tradizionale strategia del settore, che prevedeva il sacrificio dei margini a favore della quota di mercato, sta lasciando il posto a un modello più sostenibile. Ciò segna una svolta decisiva verso l'efficienza operativa e una crescita basata sul valore.

Ma come si sta concretizzando questa transizione e quali saranno i fattori trainanti della prossima fase di espansione? I principali operatori logistici hanno delineato le proprie strategie di adattamento in risposta a questi interrogativi.

L'innovazione tecnologica è al centro di questa trasformazione. A giugno, JD Logistics – la divisione logistica del colosso dell'e-commerce JD.com – ha avviato la più vasta rete cinese di consegne tramite droni in aree rurali, operante nella contea di Zizhong, nella provincia del Sichuan. Il sistema serve attualmente 131 villaggi amministrativi, recapitando pacchi a comunità montane remote in appena sette minuti.

Presso il centro di smistamento postale di Jianggao, a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, gli operatori umani collaborano con otto robot umanoidi lungo le linee di smistamento automatizzate. Queste macchine prelevano, ruotano e posizionano i pacchi con estrema fluidità, raggiungendo una velocità di 800 unità all'ora.

"Una parte significativa della crescita degli utili del settore registrata nella prima metà del 2026 deriva dalla maturazione degli investimenti nelle infrastrutture digitali effettuati negli anni precedenti", ha spiegato Yu Rao, ingegnere senior presso il Centro di Ricerca e Sviluppo dell’Ufficio Postale Statale. L'esperto ha sottolineato come l'intelligenza artificiale sia sempre più integrata nella filiera logistica, con l'adozione capillare di droni e veicoli di consegna autonomi che agiscono da fattori chiave per l'ottimizzazione dei costi e l'efficienza operativa.

Ad esempio, YTO Express ha introdotto una piattaforma di pianificazione dei percorsi basata sull'intelligenza artificiale, capace di analizzare i dati storici delle spedizioni e i costi operativi in ??tempo reale per ottimizzare gli itinerari di consegna. Solo nella prima metà del 2026, il sistema ha permesso all'azienda di ridurre le spese operative di circa 90 milioni di yuan.

Analogamente, ZTO Express ha puntato sull'automazione per l'assistenza clienti. Il suo sistema basato sull'intelligenza artificiale risolve ora autonomamente circa il 90% delle richieste post-vendita dei commercianti e il 70% delle domande dei destinatari, gestendo l'intero processo dall'apertura alla chiusura della pratica. "Oltre il 60% delle problematiche ricorrenti dei clienti viene ormai gestito integralmente dalla nostra piattaforma di servizi intelligente, con una significativa riduzione dei costi di manodopera", ha dichiarato Yang Wen, Chief Technology Officer di ZTO Express.

Anche l'automazione della flotta sta registrando una rapida espansione. Entro la fine di giugno, Yunda Express contava oltre 1.500 veicoli per consegne autonome nella propria rete, un incremento di più di 1.000 unità rispetto all'anno precedente. La standardizzazione delle operazioni autonome su larga scala ha ridotto del 30% i costi di trasporto presso i centri di distribuzione locali.

Nell'intero settore postale e dei corrieri, l'adozione di tecnologie avanzate, tra cui assistenza clienti basata sull'IA, smistamento automatizzato, controlli di sicurezza intelligenti, sorveglianza tramite visione artificiale e ottimizzazione dinamica dei percorsi, sta subendo un'accelerazione. A livello nazionale, il settore impiega attualmente oltre 16.000 veicoli per consegne autonome e più di 400 droni dedicati alla logistica dell'ultimo miglio.

"Nel corso del 15° Piano Quinquennale (2026-2030), accelereremo l'integrazione di tecnologie all'avanguardia nel settore logistico e svilupperemo nuovi motori di crescita economica", ha affermato Xu Huarong, vicedirettore generale del Dipartimento Politiche e Regolamentazione dell’Ufficio Postale Statale.

Gli indicatori di performance finanziaria evidenziano inoltre un aumento generalizzato del ricavo medio per pacco a partire dall'inizio del 2026.

"Gli sforzi normativi costanti per arginare una concorrenza sui prezzi spietata sono stati determinanti nell'invertire questa tendenza", ha aggiunto Yu. In seguito a un simposio tenutosi nel luglio 2025 e promosso dell’Ufficio Postale Statale, che ha imposto il rispetto delle norme sulla leale concorrenza, le note guerre dei prezzi del settore si sono progressivamente attenuate. Le tariffe medie di consegna sono gradualmente aumentate, consentendo alle aziende di ripristinare margini di profitto soddisfacenti.

Gli analisti del settore rilevano che la tradizionale dipendenza dai picchi di volume generati dall'e-commerce ha raggiunto una fase di stallo. Di conseguenza, diversificare i flussi di ricavi oltre la vendita al dettaglio online è diventato un imperativo strategico fondamentale per i principali corrieri.

Da dove arriverà, dunque, la prossima ondata di crescita? Emergono due direttrici principali:

--Ampliamento degli scenari di servizio

JD Logistics sta andando oltre la semplice consegna di pacchi per offrire soluzioni di supply chain su misura. L'azienda fornisce oggi strategie di fulfillment personalizzate per i produttori di elettrodomestici, nonché servizi integrati di stoccaggio e consegna dell'ultimo miglio per supermercati e rivenditori che gestiscono vendite omnicanale. Nella prima metà del 2026, la sua divisione dedicata alla supply chain integrata ha generato ricavi per 59,4 miliardi di yuan, un incremento del 18,5% su base annua, affermandosi come principale motore di crescita.

Analogamente, SF Express ha introdotto servizi logistici specializzati, tra cui il trasporto dedicato di attrezzature per sport invernali e un servizio di spedizione bagagli porta a porta che consente ai turisti di viaggiare senza ingombri. Intercettando esigenze dei consumatori finora insoddisfatte, l'azienda è riuscita a penetrare segmenti di nicchia come il turismo culturale, le fiere commerciali e il commercio al dettaglio specializzato. Questi servizi differenziati e ad alto valore aggiunto stanno dando vita a quella che i dirigenti definiscono una "seconda curva di crescita".

-- Espansione sui mercati nazionali e globali

A livello internazionale, YTO Express sta ampliando la propria presenza transfrontaliera, lanciando 170 rotte di trasporto aereo merci che coprono gran parte dell'Asia e si estendono fino all'Europa dell'Est. Anche JD Logistics sta espandendo rapidamente la propria rete di magazzini all'estero: attualmente gestisce oltre 200 strutture (inclusi magazzini per la distribuzione diretta) in 26 Paesi e regioni, alimentando una crescita rapida e costante delle proprie attività internazionali.

Sul mercato interno, i corrieri si stanno rivolgendo a mercati meno serviti, situati in aree remote o in centri urbani di fascia inferiore. J&T Express sta penetrando nelle remote province occidentali, in particolare trasformando il centro di distribuzione di Yinchuan (nel Ningxia) in un hub logistico regionale intelligente, al fine di incrementare i volumi di spedizione nelle aree meno sviluppate. Yunda Express sta puntando con decisione sul commercio rurale, istituendo punti di raccolta a livello di villaggio nelle principali zone di produzione agricola e attivando corridoi merci dedicati per intercettare la crescente domanda locale.

Ha sottolineato che, man mano che la concorrenza si sposta verso la creazione di valore, il progresso tecnologico, la qualità dell'esperienza cliente e la diversificazione del mercato saranno i fattori determinanti per i leader del settore di prossima generazione.

"Dopo oltre un decennio di crescita esponenziale trainata dai soli volumi, il settore sta abbandonando il modello di espansione basato sulla velocità a ogni costo a favore di un approccio equilibrato, che attribuisce pari importanza alla qualità del servizio e all'efficienza operativa", ha concluso Yu.

 

Drone di JD Logistics impegnato in una missione di consegna a Kunshan, nella provincia del Jiangsu, nella Cina orientale. (Foto/Yuan Xinyu)

Veicolo per le consegne senza conducente circola per le strade di Yichang, nella provincia cinese centrale dello Hubei. (Foto/Zhang Guorong)

Dipendenti di Yunda Express smistano i pacchi su una linea di smistamento intelligente all'interno di un magazzino a Xinghua, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Zhou Shegen)

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Scelti dal People's Daily

I numeri della "nuova rivoluzione industriale" della Cina

I numeri della "nuova rivoluzione industriale" della Cina

15 Ottobre 2026 17:00
Dalla lotta alla povertà all'Intelligenza Artificiale: come la cooperazione "win-win" cinese sta cambiando 120 Paesi

Dalla lotta alla povertà all'Intelligenza Artificiale: come la cooperazione "win-win" cinese sta cambiando 120 Paesi

30 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

30 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

24 Settembre 2026 15:00
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

18 Settembre 2026 16:30
La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città

La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città

17 Settembre 2026 13:00
La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

12 Settembre 2026 21:00
La Cina risponde alle incertezze globali con l'apertura e il multilateralismo

La Cina risponde alle incertezze globali con l'apertura e il multilateralismo

12 Settembre 2026 08:00
NORD-AMERICA

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

22342
CINA

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

17372
MEDITERRANEO

"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre

14075
EUROPA

Il "giuda" Trump: le esilaranti reazioni dei giornali italiani che tremano per la pace

11247
RUSSIA

La mancia di Putin a Trump

10312

Trump lo scarica e Zelensky delira: "Datemi i missili e vincerò in tre mesi"

10143
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

9328
RUSSIA

"Mica sono trotzkisti": perché l'Occidente non ha ancora capito la strategia di Mosca e Pechino

9084
EUROPA

Putin parla dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie

AMERICA LATINA

Brasile, addio al regime 6x1: una vittoria storica per la classe lavoratrice

AMERICA LATINA

"Tradimento del diritto internazionale": Hamas condanna la nuova ambasciata colombiana a Gerusalemme

NORD-AMERICA

Trump lancia un duro avvertimento all'Europa: "Viene divorata viva"

ASIA

Qalibaf: Teheran pronta a combattere per imporre le proprie condizioni

ASIA

Lo Yemen rivendica abbattimento jet saudita Typhoon

NORD-AMERICA

CNN: Gli USA potrebbero usare la "madre di tutte le bombe" contro l'Iran

RUSSIA

Dal Mossad ai cartelli messicani: il lato oscuro della guerra in Ucraina

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA" di Giulia Bertotto Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

  • 15 Ottobre 2026 18:30
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro" di Loretta Napoleoni Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"

  • 13 Ottobre 2026 10:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

  • 15 Ottobre 2026 17:00
La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente di Fabio Massimo Paernti La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

  • 11 Ottobre 2026 11:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

  • 13 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Era già tutto previsto di Giuseppe Giannini Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

  • 13 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti