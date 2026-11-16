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La Russa sul fascismo: cosa dicono i dati elettorali degli anni Venti

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La Russa sul fascismo: cosa dicono i dati elettorali degli anni Venti

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di Michele Blanco

Abbiamo sentito che la seconda carica dello Stato, incredibilmente, ha affermato davanti a una platea di studenti delle scuole superiori che «è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista» e che la Marcia su Roma fu «dopo santificata dal popolo».
 
Chiaramente non ci si trova di fronte a una semplice opinione storiografica, ma a una grave torsione della memoria storica. Le parole pronunciate dal presidente del Senato Ignazio Benito La Russa nel novembre 2026 nell’aula consiliare di Milano — città Medaglia d’Oro della Resistenza — riaprono una ferita culturale profonda, tentando di legittimare l’avvento di una feroce dittatura attraverso l’alibi, falso, del consenso popolare. Eppure, per smentire questa non vera narrazione basta rimettere in fila i numeri reali di quegli anni.
 
All’inizio degli anni Venti, l’Italia che andava alle urne era un Paese in cui il suffragio era ancora esclusivamente maschile, con circa 11,4 milioni di aventi diritto al voto su quasi 38 milioni di abitanti (oltre il 70% della popolazione, comprese tutte le donne, era escluso dalle urne). Alle elezioni politiche del 15 maggio 1921, le ultime svoltesi in un quadro relativamente libero prima della svolta autoritaria, il movimento fascista era una forza del tutto minoritaria. Il Partito Socialista Italiano risultò il primo partito con il 24,7% dei voti (oltre 1,6 milioni di preferenze e 123 seggi), seguito dal Partito Popolare Italiano con il 20,4% (1,34 milioni di voti e 108 seggi). I fascisti riuscirono a entrare in Parlamento soltanto grazie all’alleanza nei cosiddetti Blocchi Nazionali promossi dai liberali in funzione antisocialista, che raccolsero complessivamente il 19,1% dei consensi (105 seggi, di cui appena 35 assegnati a deputati fascisti su un totale di 535 seggi alla Camera). Ancora più eloquente è il dato delle circoscrizioni in cui i Fasci di combattimento si presentarono con liste autonome: lì raccolsero appena lo 0,45% dei voti. Altro che plebiscito popolare: oltre nove elettori su dieci avevano scelto partiti diversi dal fascismo.
 
Benito Mussolini non arrivò dunque a Palazzo Chigi per investitura democratica, ma attraverso una sistematica campagna di terrore politico. Tra il 1919 e il 1922, la violenza squadrista provocò centinaia di morti e migliaia di feriti tra operai, braccianti, sindacalisti e amministratori locali, accompagnata dalla distruzione di centinaia di Case del Popolo, Camere del Lavoro, cooperative e redazioni di giornali. 
 
La Marcia su Roma dell’ottobre 1922, che mobilitò circa 25.000-30.000 camicie nere armate, non fu affatto «santificata» dal voto dei cittadini, ma imposta con l’intimidazione militare alle istituzioni. Fu il rifiuto del re Vittorio Emanuele III di firmare lo stato d’assedio predisposto dal governo Facta a consegnare il potere a Mussolini, nominato presidente del Consiglio con soli 35 deputati alle spalle.
 
Anche il richiamo alle successive elezioni del 6 aprile 1924 — che lo stesso La Russa ha definito «legittime», liquidando con un «brogli o non brogli ci sono state» una delle pagine più buie della storia parlamentare — ignora completamente il contesto in cui quel voto avvenne. Quelle elezioni si tennero sotto l’egida della Legge Acerbo, approvata nel novembre 1923 sotto la minaccia armata della Milizia fascista schierata fuori e dentro Montecitorio: una norma truffa che assegnava i due terzi dei seggi (356 su 535) alla lista che avesse raggiunto appena il 25% dei voti. Con una partecipazione del 63,8% (circa 7,6 milioni di votanti su quasi 12 milioni di aventi diritto), il cosiddetto "Listone" governativo ottenne il 64,9% dei consensi (374 seggi complessivi includendo la lista bis). Ma quel risultato fu estorto in un clima di aperta guerra civile: decine di candidati dell’opposizione furono aggrediti o impediti a fare comizi, i seggi furono presidiati dalle squadre fasciste, il segreto del voto venne sistematicamente violato e i brogli furono talmente estesi da spingere il deputato socialista Giacomo Matteotti a chiederne l’annullamento in aula il 30 maggio 1924, pagando con la vita, undici giorni dopo, il coraggio della verità.
 
Sostenere, come ha fatto la seconda carica dello Stato, che la volontà popolare «può essere imperfetta» e che «il popolo ha sbagliato» scegliendo il fascismo significa compiere una doppia falsificazione: storica e costituzionale. Storica, perché equipara a un libero esercizio democratico un voto estorto con i manganelli e le leggi truffa, confondendo inoltre il consenso passivo o propagandistico costruito da un regime totalitario negli anni Trenta con le cause che abbatterono lo Stato liberale. Costituzionale, perché da chi presiede il Senato della Repubblica ci si attenderebbe la difesa rigorosa del principio cardine su cui poggia la Carta del 1948: la democrazia non è mai l’onnipotenza di una maggioranza né un assegno in bianco per sopprimere le libertà fondamentali. La Costituzione repubblicana è nata dalla Resistenza proprio per impedire che la violenza possa mai più travestirsi da volontà del popolo.

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