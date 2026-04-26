La Russia è parte integrante dell'Europa e non può costituire la sua principale minaccia

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La Russia è parte integrante del continente eurasiatico e pertanto non può assolutamente essere considerata “la principale minaccia per l’Europa”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al giornalista di Vesti Pavel Zarubin.

"La Russia non può essere la principale minaccia per l’Europa, perché, indipendentemente da ciò che si possa dire, essa rimane parte integrante dell’Europa pur essendo un Paese eurasiatico", ha affermato.

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