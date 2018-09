La Russia accusa Google e Stati Uniti di interferenze nelle prossime elezioni del 9 settembre

Ogni tornata elettorale che si svolge in Occidente viene agitato lo spauracchio. Spesso solo per trovare una giustificazione a solenni scoppole ricevute da forze politiche che ormai non hanno più alcuna connessione con il proprio popolo e agiscono solo in funzione degli interessi delle classi dominanti. Talvolta nemmeno nazionali.

Quest’oggi lo scenario è capovolto. La Russia, infatti, attraverso il Servizio Federale per la Supervisione delle Telecomunicazioni, Tecnologie delle Informazioni e dei Mezzi di Comunicazione (Roskomnadzor) e la Commissione Elettorale Centrale della Russia ha inviato a Google due lettere dove mette in guardia la società statunitense dal diffondere appelli a compiere azioni vietate dalla legislazione russa in occasione della prossima giornata elettorale prevista per il 9 di settembre (amministrative).

«Vorremmo mettere in guardia le aziende straniere, tra cui Google, che mettere a disposizione le proprie risorse per attività illegali in territorio russo è inammissibile», ha denunciato il vicedirettore del Roskomnadzor, Vadim Subbotin.

Subbotin ha spiegato che Google deve smettere di «pubblicizzare e non permettere di diffondere informazioni promozionali, propaganda e appelli ad eventi che violano la legge elettorale russa».

«Senza dubbio, ha a disposizione molti strumenti per questo», ha aggiunto il vicedirettore. Secondo Subbotin, «dozzine di canali YouTube specializzati effettuano costantemente campagne di massa con appelli a violare la legge russa».

Se questo accadesse in altri paesi su piattaforme russe, quale sarebbe la reazione dei media e del mondo politico?

A rincarare la dose è Andréi Nesterenko, ambasciatore per incarichi speciali del Ministero degli Affari Esteri della Russia, che conferma i tentativi effettuati dagli Stati Uniti per intervenire nei processi elettorali di Mosca. «Il concetto di sovranità elettorale deve essere un principio usato da tutti gli Stati civilizzati», ha sottolineato il diplomatico.

Gli Stati Uniti sono a «un millimetro dall’infrazione» ha concluso Nesterenko.