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La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

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La Russia all'ONU: «L'attacco di Kiev contro gli studenti è paragonabile solo ai nazisti»

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Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasili Nebenzia, ha dichiarato che l'attacco terroristico perpetrato dalle forze ucraine contro una residenza studentesca nella città russa di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, è paragonabile solo alle azioni dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

«La crudeltà con cui il regime di Kiev ha trattato i bambini può essere paragonata solo alle azioni dei nazisti e dei loro collaboratori durante la Seconda guerra mondiale, quando sterminarono senza pietà la popolazione civile», ha affermato Nebenzia giovedì nel suo discorso alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

 

L'accusa all'Occidente: ipocrisia e silenzio

L'alto diplomatico russo ha indicato che i paesi occidentali hanno scelto di ignorare la tragedia. «L'ipocrisia e la reazione cinica delle delegazioni europee sono particolarmente evidenti. Di solito accusano immediatamente la Russia quando fa comodo loro politicamente. Ma in questo caso, hanno scelto di ignorare la tragedia e di dare la colpa a Mosca. Non ci ha sorpreso allora, né ci sorprende ora. Di che tipo di compassione umana possiamo parlare quando hanno sulle mani il sangue dei bambini di Starobelsk?», ha affermato.

Nebenzia ha sottolineato che la Russia non lascerà impunite le aggressioni di Kiev contro la popolazione russa. «Non lasceremo impunito il terrore contro i russi pacifici, che Kiev, con il silenzio complice dei suoi alleati in Occidente, ha da tempo trasformato in un'arma di guerra», ha assicurato, ricordando che non si tratta di un atto isolato. Secondo quanto sostenuto dal diplomatico, solo la scorsa settimana gli attacchi ucraini avrebbero causato la morte di 51 civili e lasciato 199 feriti, tra cui 20 bambini.

Il contesto dell'attacco

All'alba del 22 maggio, le Forze Armate ucraine hanno bombardato con droni un edificio e una residenza studentesca a Starobelsk. Al momento dell'attacco, secondo fonti russe, 86 giovani si trovavano nella struttura. Il bilancio ufficiale è di circa 21 morti e oltre 60 feriti. Il Comitato di indagine russo ha affermato che i militari ucraini hanno attaccato il luogo deliberatamente con diversi droni, aprendo un'indagine per terrorismo.

Il Ministero degli Esteri russo ha definito «barbaro» l'attentato e ha denunciato che l'Occidente lo avrebbe messo a tacere. Mosca sostiene inoltre che attacchi con armi a lungo raggio fornite a Kiev dalla NATO vengano sferrati con «l'assistenza tecnica di specialisti stranieri» dei paesi del blocco militare.

Lunedì scorso, la Cancelleria russa ha annunciato che le forze armate effettueranno «attacchi sistematici» contro le strutture del complesso militare-industriale a Kiev, in risposta ai crimini dell'esercito ucraino contro la popolazione civile.

La copertura mediatica

Domenica scorsa sono arrivati nella Repubblica Popolare di Lugansk rappresentanti dei media di 19 paesi, tra cui Austria, Brasile, Regno Unito, Italia, Cina, Stati Uniti e Turchia. Il Giappone ha vietato ai propri giornalisti di partecipare al viaggio. Secondo quanto rivelato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo sui social media, «la BBC ha rifiutato ufficialmente l'invito. La CNN è in vacanza».

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