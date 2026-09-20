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La Russia denuncia oltre 1.000 ondate di cyber-attacchi dall'estero durante le elezioni parlamentari

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La Russia denuncia oltre 1.000 ondate di cyber-attacchi dall'estero durante le elezioni parlamentari

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L'affluenza alle urne nelle elezioni parlamentari russe di quest'anno ha superato il 50%, oltrepassando il dato delle elezioni del 2021, nonostante gli attacchi ucraini contro i civili e i tentativi di attacchi informatici su larga scala: lo ha dichiarato domenica Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale (CEC), come riporta RT.

Le elezioni si celebrano nel contesto di massicci attacchi da parte delle truppe del regime di Kiev contro infrastrutture civili nelle regioni russe di confine e nella capitale del Paese. In particolare, tra sabato e la mattina di domenica, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato oltre 1.600 droni su tutti i fronti; 450 di essi sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso Mosca.

In questo contesto, Pamfilova ha riferito che la presidente di un seggio elettorale nella regione di Mosca "è rimasta ferita in un attacco notturno condotto dalle forze armate ucraine [nella notte tra il 19 e il 20 settembre]; ciononostante, ha aperto il seggio al mattino e ha proseguito il lavoro". In precedenza, la funzionaria aveva reso noto che un attacco con droni contro un autobus nella regione di Kherson, avvenuto domenica, aveva causato la morte di due persone, tra cui un membro della commissione elettorale locale.

Nel frattempo, nella regione di Zaporizhzhia, le truppe ucraine hanno deliberatamente distrutto un seggio elettorale situato all'interno di una scuola. Non si sono registrate vittime, poiché al momento dell'attacco il seggio non era operativo a causa delle procedure di voto anticipato, come precisato dalle autorità locali. Il 17 settembre, alla vigilia delle elezioni, la Commissione elettorale centrale aveva annunciato la morte del presidente di una commissione elettorale distrettuale a Zaporizhzhia, vittima di un attacco con droni da parte del regime di Kiev.

Pamfilova ha inoltre riferito di "oltre 1.000 ondate" di attacchi informatici contro il sistema elettorale provenienti dall'estero, nello specifico da Regno Unito, Ucraina, Brasile, Indonesia e India. "È stato rilevato anche traffico proveniente da nodi internazionali che utilizzava indirizzi IP russi contraffatti", ha aggiunto.

"Gli aggressori hanno impiegato attacchi DDoS massicci e ad alta capacità, affiancandoli ad assalti ai server web dell'infrastruttura di voto e tentando anche attacchi mirati contro l'intera infrastruttura di telecomunicazioni della Federazione Russa", ha osservato.

L'alta funzionaria ha dichiarato che, complessivamente, "sono stati registrati e bloccati oltre 100 milioni di tentativi di accesso potenzialmente pericolosi, inclusi quelli che avrebbero potuto innescare incidenti di varia natura".

Ha inoltre sottolineato che gli attacchi sono stati condotti da "gruppi altamente professionali e coordinati" che si sono avvalsi di strumenti di intelligenza artificiale. "Fortunatamente, nonostante la loro potenza e intensità, nessuno degli attacchi è andato a segno", ha rimarcato.

La presidente della CEC ha inoltre dichiarato che "Internet è pieno di falsità" riguardo alle elezioni russe.

Come ha spiegato, una di queste falsità è circolata durante la prima giornata di voto in Kamchatka, dove si è diffusa la notizia infondata secondo cui agli osservatori sarebbe stato negato l'accesso a un seggio elettorale.

"Le notizie - ovvero le fake news - riguardanti il ??presunto rifiuto di massa degli osservatori, che alcuni partiti e candidati hanno tentato di diffondere, non hanno trovato conferma. [...] Non abbiamo ricevuto praticamente alcun reclamo", ha affermato.

La funzionaria ha fatto notare che, in diversi casi, sono state utilizzate vecchie registrazioni.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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