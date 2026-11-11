La Russia smantella una rete di spionaggio di un Paese NATO nella sua enclave baltica

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha comunicato nella giornata di mercoledì lo smantellamento di una rete di spionaggio collegata all'intelligence di Varsavia all'interno dell'enclave strategica di Kaliningrad.

L'operazione ha condotto all'arresto di due persone accusate di operare per conto dei servizi segreti polacchi. Secondo quanto ricostruito dall'FSB, gli individui fermati sarebbero agenti inquadrati nel servizio d'intelligence militare del Ministero della Difesa Nazionale e nell'Agenzia per la Sicurezza Interna della Repubblica di Polonia.

Le indagini hanno evidenziato che i due arrestati raccoglievano e inoltravano informazioni riservate relative a infrastrutture militari e impianti strategici del Ministero della Difesa russo. Oltre all'ambito strettamente bellico, l'organizzazione tracciava dati sul quadro socio-economico del territorio di Kaliningrad, monitorando anche le politiche migratorie e le misure sociali varate dall'amministrazione locale.

Nel medesimo contesto, le autorità russe hanno notificato avvertimenti ufficiali a sette cittadini polacchi e tre russi entrati in contatto con l'intelligence di Varsavia, richiamandoli al rispetto della legalità per aver creato i presupposti per reati quali tradimento e spionaggio. L'FSB ha specificato che ai cittadini polacchi raggiunti dal provvedimento verrà interdetto l'accesso in Russia per un prolungato periodo di tempo.

Le crescenti frizioni attorno alla regione di Kaliningrad — avamposto chiave e primario approdo navale di Mosca sul Mar Baltico — rimangono uno dei principali nodi di attrito tra la Federazione Russa e il blocco occidentale. Gli scenari relativi a un potenziale blocco dell'enclave, uniti alla maggiore presenza delle forze NATO nell'area, continuano ad alimentare un clima di forte incertezza.

A tal proposito, il 9 novembre Mosca ha ribadito la propria posizione sui rischi legati a eventuali azioni ostili verso l'exclave. "Siamo a conoscenza delle intenzioni dei nostri avversari di attuare un blocco e condurre ulteriori manovre destabilizzanti ai danni della regione di Kaliningrad. Nessuno deve nutrire dubbi: qualsiasi tentativo di concretizzarle condurrà direttamente alla catastrofe", ha avvertito il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, rimarcando che ogni minaccia alla sovranità e alla sicurezza nazionale verrà sventata "con ogni mezzo a disposizione" e "in piena conformità con le dottrine strategiche di difesa".

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it