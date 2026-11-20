di Giovanni Pagano

“Ne gledaj me kako hodam, vec kuda idem” (Non guardare come cammino, guarda dove vado)

Proverbio Serbo







“Nessuno qui sta pensando a come allinearsi alla politica estera dell’UE, il dibattito se dobbiamo stare con la Russia o con l’UE non esiste in Serbia in questo momento”. Sono le parole di una giornalista serba incontrata durante i miei giorni a Belgrado, parole che sono ritornate in quasi tutti gli incontri che ho avuto durate quei giorni. Forse è proprio da qui che bisognerebbe partire per capire meglio quello che sta succedendo in queste ore in Serbia, soprattutto per comprendere quello che di interessante è successo in questi ultimi due anni. Proprio questa, a mio parere, sembra essere la prospettiva che si fatica ad avere qui in Europa: analisti e politici continuano a leggere la Serbia con la prospettiva inversa, con un punto di vista che negli ultimi vent’anni, pure con sfumature diverse, ha attraversato il processo di adesione dei nuovi paesi all’Unione Europea, ma che applicato ai Balcani non trova alcun tipo di aderenza. Un contributo fondamentale sotto questo punto di vista lo dà la storia recente del paese: i bombardamenti NATO sono un ricordo ancora vivo per il popolo serbo e la questione Kosovo è una ferita che brucia.

Al contrario, a Bruxelles spingono sull’adesione di Montenegro e Albania, mettendo in moto anche il dialogo sul Kosovo (anche se non tutti i 27 riconoscono il piccolo stato balcanico), convinti che il resto del mondo non veda l’ora di condividere la nostra moneta e la possibilità di passare qualche mese in Erasmus in una capitale europea. Insomma, siamo di fronte a due visioni del mondo difficilmente conciliabili nel breve periodo, soprattutto se a questo si unisce l’entusiasmo europeo degli ultimi anni per la corsa al riarmo. In Serbia non solo il riarmo dei paesi NATO e la mobilità militare nei paesi dell’ex Jugoslavia sono questioni tutt’altro che rassicuranti, ma la costruzione spasmodica da parte dei paesi dell’UE della narrazione del nemico russo alle porte, porta più di qualche problema a Belgrado. Problemi di tipo culturale: russi e serbi hanno legami storici, linguistici e religiosi molto forti.

La comunità russa in Serbia è numerosa: oltre 60 mila sono i russi censiti nel 2025 residenti in Serbia e circa il 40% dei cittadini stranieri con permesso temporaneo è russo. A questo vanno aggiunti i legami economici: la Serbia importa dalla Russia materie prime, in particolare gas naturale; se domani la Serbia dovesse aderire alle sanzioni UE alla Russia rischierebbe il default e il blocco di un'economia già di per sé fragile. D’altro canto, mentre la dipendenza energetica pende totalmente dal lato di Mosca (le importazioni serbe di gas naturale, prodotti petroliferi e fertilizzanti dalla Russia hanno superato il miliardo di dollari nel 2025), la bilancia commerciale per gli altri beni pende nettamente dal lato dell’UE, con il 56% delle importazioni, mentre la Cina rappresenta comunque un partner a cui sarebbe difficile rinunciare con il suo 13% di esportazioni verso il paese balcanico. Insomma, questa premessa serve a comprendere quanto complessa possa essere la posizione della Serbia in politica estera.

Se questa però è la premessa, ciò che fanno fatica a capire i leader europei è che ciò che sta accadendo oggi in Serbia dal punto di vista politico ha davvero poco a che fare con la politica estera. L’enorme processo di cambiamento messo in moto dalle proteste studentesche di questi anni sembra totalmente concentrato sulla politica interna, sulla corruzione e sulla voglia di cambiamento che si è espressa in modo netto durante le elezioni dello scorso ottobre.





Dalla protesta alle urne: la nascita della Lista degli Studenti

Quattordici anni di dominio incontrastato da parte di Vucic sulla scena politica serba sono stati davvero tanti: hanno garantito stabilità interna, ma anche un'enorme concentrazione di potere. Questo è quello che gli studenti delle facoltà serbe hanno cominciato a contestare qualche anno fa.

La genesi di questo movimento viene collocata a Novi Sad dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria, crollo che portò alla morte di 16 persone. Un evento che scatenò enormi proteste e manifestazioni nel paese, motivate dalla denuncia che i lavori di quella stazione fossero il risultato di una catena di corruzione e appalti che conducevano direttamente ai vertici del partito di Vucic. In realtà, anche se il picco della presenza ai plenum delle università è proprio di quel periodo, non sarebbe corretto dire che il movimento degli studenti sia nato due anni fa. Erano anni che sia nelle università sia nella società civile si provava a dare vita a un'opposizione che non trovava un'adeguata rappresentanza nei partiti che sedevano in parlamento. In particolare, le università serbe sono state il teatro, o forse sarebbe meglio dire il laboratorio, di diverse lotte e proteste negli anni. Dal 2006 al 2017 diverse mobilitazioni hanno coinvolto il mondo studentesco, spesso attorno a vertenze molto settoriali come ad esempio l’aumento delle tasse o i tagli al sistema formativo, che probabilmente hanno lasciato una traccia all’interno di quei mondi arrivata fino alle proteste del 2024.



Una democrazia senza leader: il laboratorio dei plenum universitari

Il movimento studentesco, in aperta opposizione alla forte leadership di Vucic che aveva governato incontrastato per oltre 14 anni, rivendica la necessità di un processo partecipativo più orizzontale, democratico e senza leadership, o almeno con una leadership che sia quanto più collettiva possibile. Proprio nel solco delle esperienze degli ultimi vent’anni gli studenti serbi hanno mutuato alcune tecniche dell’organizzazione politica che si erano già sperimentate nelle facoltà croate, in particolare a Zagabria, durante le proteste del 2009. Qui gli studenti che si mobilitavano contro la privatizzazione dell’università e per l’accesso pubblico all’istruzione organizzarono la protesta attraverso i plenum:

Assemblee aperte agli studenti.

Decisioni attraverso il voto.

Nessuna leadership permanente.

Coordinamento tra facoltà.

Gruppi di lavoro per le attività operative.

Tutti elementi che sono stati mutuati dal movimento studentesco serbo, che al contempo ha ripreso alcune delle pratiche che fanno parte della tradizione operaia e collettivista di stampo comunista, perno centrale della cultura politica dell'ex Jugoslavia. Nella Jugoslavia socialista esistevano i consigli dei lavoratori (radni?ki saveti), organismi attraverso i quali i lavoratori partecipavano alle decisioni di fabbrica. Il principio era quello dell'autogestione:

Partecipazione diretta alle decisioni.

Deliberazione collettiva.

Responsabilità condivisa.

Autonomia rispetto alla gestione centralizzata.

Il movimento studentesco non si rifà esplicitamente alla tradizione dell’autogestione socialista, ma ha recuperato alcuni suoi principi organizzativi, adattandoli a un contesto democratico e universitario. Anche il termine zbor, utilizzato per le assemblee civiche, richiama la tradizione delle assemblee locali e dell'autogestione jugoslava.

Sicuramente su questo movimento hanno avuto una certa influenza anche i movimenti che abbiamo visto nascere e a volte anche scomparire dalla scena politica europea e internazionale, partendo da Occupy Wall Street ai movimenti studenteschi italiani e francesi, fino alle esperienze più strutturate come il Partito Pirata, Podemos e l’italiano Movimento 5 Stelle. Con una grande differenza: se con questi movimenti in comune c’è la lotta alla corruzione, la critica alla politica vista come casta e la maggiore richiesta di democrazia, il movimento studentesco serbo non ha trasferito nella rete internet e nei social la necessità di mediazione tra il corpo sociale e la politica. Non c’è stata nessuna fiducia incondizionata nella tecnopolitica (Movimento 5 Stelle, Partito Pirata) né alcun tentativo di usare gli strumenti digitali per ratificare le decisioni della leadership (Podemos). Al totale opposto, gli studenti serbi hanno difeso con forza e determinazione il diritto di abitare lo spazio fisico delle loro facoltà, sede dei propri plenum; non c’è stata alcuna messa in pubblico o sui social del processo decisionale. Lo stesso accesso alle assemblee era strettamente autorizzato solo agli studenti, gli unici ad avere il diritto di voto, e nessuno poteva registrare o filmare le discussioni. Il livello di sicurezza e riservatezza, mi è stato detto, era quasi militare, mentre per le comunicazioni tra plenum si è dato vita a un social network interno, totalmente autogestito e creato dalla stessa rete studentesca. Tutto questo giustificato anche dall’aumento della repressione e dal controllo che le forze di polizia hanno messo in campo nelle fasi di massima espansione e partecipazione del movimento. I social a quel punto, nel paragone con i movimenti prima citati, non erano più lo spazio dell’organizzazione ma restavano solo lo spazio della diffusione e della propaganda. Per ogni decisione restava invece centrale una complessa struttura di voti in assemblea, veti e controproposte, simile a quella che esiste per la condivisione dei progetti di ricerca tra diversi poli, magari distanti anche fisicamente tra di loro.



Un’élite civica al posto dei partiti: come i plenum hanno selezionato la nuova classe dirigente

Insomma, questa architettura complessa di assemblee e decisioni ha permesso al movimento studentesco di svilupparsi fino ad arrivare alla creazione di una lista elettorale, che ha sconfitto quello che sembrava essere un potere inamovibile. Una delle maggiori curiosità è che dall’inizio delle discussioni sulla costruzione della lista, i plenum hanno stabilito che nessuno studente avrebbe mai fatto parte delle liste elettorali, o sarebbe stato portavoce per la lista, o avrebbe ricoperto ruoli politici. Siamo davanti a un processo ancora in corso, ma è interessante vedere che fino a questo punto le assemblee universitarie sono riuscite ad esercitare una vera funzione di indirizzo e controllo; soprattutto sono riuscite, con questo complesso meccanismo, a selezionare tra le fila di docenti, ricercatori e membri della società civile quella che a tutti gli effetti sembra essere una potenziale classe dirigente, un'élite intellettuale totalmente autoctona, composta da soggetti con curriculum di altissimo livello che è scesa in campo per prendere in mano il destino della Serbia e scalzare un potere che invece si fondava sul nepotismo e sull’arroganza. Questo forse è l’elemento che è stato capace di convincere maggiormente il popolo serbo, stanco dopo anni di governo Vucic nei quali una nuova élite si era arricchita e aveva prosperato non sempre in modo trasparente, ostentando spesso questa sua posizione di privilegio con una gestione della cosa pubblica arrogante e padronale.



Il lato oscuro degli investimenti esteri: lavoro e repressione sindacale nelle fabbriche

Non solo corruzione sugli appalti pubblici e occupazione militare delle alte cariche pubbliche, ma una totale subalternità agli interessi dei grandi capitali che investivano in Serbia. Va detto che la Serbia è un paese che è cresciuto molto negli ultimi anni dal punto di vista economico, anche se meno degli altri paesi confinanti, ma questo aumento della ricchezza ha portato ad un aumento delle disuguaglianze. Da un lato la corruzione e gli sprechi, dall’altro una congiuntura internazionale non favorevole, hanno esposto i ceti più fragili a doversi fare carico del prezzo dell’allargamento della forbice tra ricchi e poveri nel paese. Non a caso una delle rivendicazioni della lista degli studenti è stata una maggiore proporzionalità della tassazione, legata alla richiesta di una nuova legge sul mercato del lavoro, falcidiato dai contratti precari.

Una delle accuse più pesanti che arrivano dai principali sindacati del paese nei confronti del governo Vucic è quella di aver ceduto la propria normativa in materia di lavoro ai grandi capitali stranieri. I contratti a tempo determinato a volte non permettono neanche la possibilità dell’iscrizione al sindacato, mentre i contratti stabili a tempo indeterminato hanno clausole di adeguamento al costo della vita che non sono state mai rispettate dalle multinazionali e alle quali il governo non ha mai chiesto conto: al contrario, il governo Vucic ha cercato di attrarre capitali stranieri con la promessa di una legislazione più tollerante in materia di diritti sindacali e normative ambientali, non solo incentivando con bonus economici diretti le multinazionali che assumevano in Serbia. Fiumi di denaro pubblico che spesso servivano a coprire l’intero costo degli stipendi degli operai impiegati in settori chiave come l’automotive o la componentistica elettronica, di multinazionali tedesche o italiane.

Questo rapporto con le multinazionali si è evidenziato anche durante la campagna elettorale, quando alcune di queste hanno annunciato nuove campagne di tagli al personale, circa 1.000 tra precari e fuoriusciti nell’indotto Volkswagen. L’ex governo di Belgrado aveva annunciato un nuovo finanziamento alle imprese solo in caso di vittoria elettorale; cosa succederà ora sarà da vedere. Sta di fatto che una delle prime sfide per la lista degli studenti sarà quella di affrontare la riforma del lavoro e delle tutele. Perché è vero che l’occupazione in questi anni in Serbia è rimasta sostanzialmente stabile, ma le condizioni di lavoro in larga parte dei settori produttivi del paese riportano le lancette della storia all’800, con diritti di malattia e sindacali negati e stipendi bloccati mentre aumenta il costo della vita. Non è detto che le future mosse del governo degli studenti non possano essere oggetto di pressioni da parte di attori stranieri, attori che spesso usano la leva degli investimenti e del debito come arma per mettere sotto ricatto governi con un grande consenso popolare proprio come quello serbo.



La prova del governo: il rischio della frammentazione e le pressioni esterne

Insomma, per la Serbia si apre una fase nuova, foriera di ansie ma anche di grandi speranze nel futuro. Mentre scrivo si è insediato il nuovo parlamento, non senza polemiche, tra qualche contestazione ai vecchi deputati e l’ostruzionismo dell’opposizione che accusa la nuova maggioranza di non voler condividere le cariche istituzionali. Intanto la magistratura sta portando avanti decine di arresti e Vucic in aula ha parlato di clima da “terrore rivoluzionario”; sta di fatto che queste elezioni potrebbero cambiare le fondamenta della società serba mettendo in moto azioni dagli scenari imprevedibili. D’altro canto quando si parla di Balcani si parla di territori complessi, di equilibri fragili che possono passare dall’entusiasmo rivoluzionario ai neri ricordi delle guerre civili. Gli studenti hanno sulle proprie spalle una grande responsabilità: fino ad oggi sono riusciti a mantenere unito un fronte che è composto da anime profondamente diverse, unite — come accusa l’ex governo — dall’avversione nei confronti di Vucic e del suo cerchio magico; ora si dovranno confrontare con il governo della Serbia e con scelte che potrebbero scontentare parte di quell’elettorato che li ha sostenuti, e l’ombra di Vucic è tutt’altro che tramontata. Nei prossimi mesi dovranno fare i conti innanzitutto con quel che resta della macchina amministrativa, con le finanze del paese e con la gestione del rapporto tra i plenum e gli eletti. La sensazione che mi hanno dato è che il processo organizzativo, seppur nato dal basso, sia tutt’altro che disorganizzato e che la mancanza di leadership non si sia tradotta in mancanza di capacità di decisione. Una cosa però è la selezione di persone da aggiungere in una lista elettorale o la stesura di un programma in punti, altra cosa è la sua applicazione e il districarsi su questioni che da anni creano tensioni in Serbia e soprattutto nel vicinato.