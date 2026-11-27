Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato una nuova strategia per lo sviluppo della zona artica russa e per la salvaguardia della sicurezza nazionale nella regione. Secondo il decreto, la strategia mira a "migliorare il coordinamento tra le autorità pubbliche, le istituzioni della società civile e le organizzazioni" nel tutelare gli interessi nazionali della Russia nell'Artico e nel promuovere lo sviluppo socioeconomico complessivo della sua zona artica.



Il decreto concede al governo russo sei mesi di tempo per elaborare un piano completo per lo sviluppo della zona artica e del Corridoio di trasporto trans-artico, e per sottoporlo all'esame del Consiglio presidenziale per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali.





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