“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)
"STORIA IN DIRETTA" - PUNTATA DEL 28 AGOSTO 2026
«La situazione è estremamente grave». Con questo giudizio, Fiammetta Cucurnia - storica inviata di Repubblica a Mosca - commenta in "Storia in diretta" con Loretta Napoleoni gli ultimi segnali provenienti dal fronte ucraino e dagli equilibri tra Washington e Mosca. Al centro dell’analisi, l’inedito arrivo nella capitale russa di un velivolo statunitense – un evento, quest’ultimo, che dalla sua consumazione segna una novità assoluta nel corso del conflitto. Quanto al resto, «sono favole». La scelta di un incontro in presenza, osserva, tradisce l’urgenza di trattare questioni «di cui non si intendeva divulgare il contenuto».
«La realtà ha un brutto vizio: a un certo punto si vede», afferma Cucurnia, imputando ai vertici europei una preoccupante perdita di «polso della situazione». Tra i nodi strutturali, spicca la questione energetica: in assenza di una rapida soluzione delle crisi internazionali, «non avremo energia», mentre la corsa al riarmo si tradurrebbe in un generalizzato impoverimento.
Per quanto tempo ancora l’Europa potrà disattendere i segnali di una crisi che si annuncia ormai energetica, economica e politica insieme?
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