Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Storia in diretta

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

"STORIA IN DIRETTA" - PUNTATA DEL 28 AGOSTO 2026

2997
“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

«La situazione è estremamente grave». Con questo giudizio, Fiammetta Cucurnia - storica inviata di Repubblica a Mosca - commenta in "Storia in diretta" con Loretta Napoleoni gli ultimi segnali provenienti dal fronte ucraino e dagli equilibri tra Washington e Mosca. Al centro dell’analisi, l’inedito arrivo nella capitale russa di un velivolo statunitense – un evento, quest’ultimo, che dalla sua consumazione segna una novità assoluta nel corso del conflitto. Quanto al resto, «sono favole». La scelta di un incontro in presenza, osserva, tradisce l’urgenza di trattare questioni «di cui non si intendeva divulgare il contenuto».

«La realtà ha un brutto vizio: a un certo punto si vede», afferma Cucurnia, imputando ai vertici europei una preoccupante perdita di «polso della situazione». Tra i nodi strutturali, spicca la questione energetica: in assenza di una rapida soluzione delle crisi internazionali, «non avremo energia», mentre la corsa al riarmo si tradurrebbe in un generalizzato impoverimento.

Per quanto tempo ancora l’Europa potrà disattendere i segnali di una crisi che si annuncia ormai energetica, economica e politica insieme?

VEDI L'INTERVISTA VIDEO:

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Storia in diretta

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

27 Giugno 2026 16:24
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

15 Giugno 2026 16:38
Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

13 Giugno 2026 09:00
Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

06 Giugno 2026 08:04
Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "Questa è la bolla più grande che abbiamo mai visto"

Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "Questa è la bolla più grande che abbiamo mai visto"

05 Giugno 2026 09:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

28 Maggio 2026 10:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

25 Maggio 2026 07:00
Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

23 Maggio 2026 15:00
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

21737

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

16392
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

12941

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

12471
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

10886

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

9677
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

9538
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

9419
CINA

Xi tra SCO, Kirghizistan ed Egitto: missione per rafforzare l’asse del Sud globale

CINA

L'equipaggio dello Shenzhou XXIII effettua la prima passeggiata spaziale

CINA

Pechino risponde alle minacce USA alle banche cinesi per i legami con l’Iran

EUROPA

Rapporto parlamentare shock nel Regno Unito: Decine di minori migranti ancora dispersi a distanza di anni

Ministero degli Esteri iraniano: gli Stati Uniti non devono pensare di essere gli unici in grado di causare danni economici

ASIA

NBC: L’Iran provoca danni senza precedenti ai servizi di intelligence statunitensi in Medio Oriente

ASIA

«Se l'hanno sminato, perché le navi non passano?»: l'Iran confuta le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz

AFRICA

Il Cremlino reagisce alle dichiarazioni "disfattiste" dell'ex ministro della Difesa ucraino

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO) di Loretta Napoleoni “La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

  • 29 Agosto 2026 11:00
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani di Paolo Desogus Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

  • 28 Agosto 2026 11:00
Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione di Geraldina Colotti Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

  • 28 Agosto 2026 15:02
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti