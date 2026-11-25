

di Geraldina Colotti

Il dibattito sul Venezuela attraversa in questi mesi un momento incandescente, segnato dallo scontro tra le operazioni mediatiche dei media egemonici e una diplomazia condotta con la pistola alla tempia dopo l'aggressione armata degli Stati Uniti del 3 gennaio e il sequestro del presidente Nicolás Maduro e della deputata Cilia Flores, sua moglie. Osservare ciò che accade nel Paese è come ascoltare una polifonia tesa su una faglia sismica, in cui sullo stesso spartito suonano simultaneamente voci diverse e apparentemente divergenti mentre il terreno trema ancora per l'urto dell'aggressione subita. I più bendisposti, potrebbero ricorrere all'immagine di Penelope, che tesse di giorno e disfa di notte la propria tela per guadagnare tempo di fronte ai pretendenti che assediano il palazzo, o ancora a quella di una rappresentazione su due livelli dentro una città cinta d'assedio, dove sul proscenio diplomatico si recita il copione obbligato delle trattative formali per evitare la distruzione, mentre nelle retrovie e nelle piazze si continua a preparare la resistenza e a ribadire la propria identità.

In questa duplicità strabica, all'analista compete l'osservazione dei fatti. Da un lato, Washington cerca di imporre il proprio predominio alternando la pressione dell'opposizione più reazionaria e fascista a interlocuzioni con settori più moderati, mentre sul piano diplomatico si muovono canali e accordi in un quadro di pragmatismo forzato. Dall'altro, la presidenta incaricata Delcy Rodríguez invia segnali molteplici, mentre il PSUV e le organizzazioni popolari riempiono le strade e celebrano il sessantaquattresimo compleanno di Nicolás Maduro. Alla Filven, la Fiera internazionale del libro, la Russia è stato il Paese ospite d'onore. In un Teatro Teresa Carreño gremito, si è svolta una serata dedicata a Cuba tra canti e parole d'ordine come se nulla fosse interrotto, e Cuba continua a diffondere dal Venezuela le immagini del lavoro quotidiano delle sue brigate mediche.

Proprio alla Filven, del resto, il vicepresidente settoriale per la Comunicazione e la Cultura e ministro della Comunicazione e dell'Informazione, Miguel Ángel Pérez Pirela, ha rivolto una sferzata netta contro quegli intellettuali da scrivania e da burocrazia — il potere del cratos buró — che danno per spacciato il Paese e proclamano che non c'è più sovranità, rivendicando invece che la sovranità c'è eccome e che leggere significa “resistere e rinascere”.

Assumendo questo punto di vista, non si tratta di una contraddizione casuale né di una rimozione, ma del tentativo di tenere insieme la sopravvivenza dello Stato, la tutela della pace interna e la continuità del blocco popolare in una fase di assedio estremo. Del resto – si fa notare -, già nell'intervista concessa a Ignacio Ramonet e diffusa il primo gennaio, poco prima del 3 gennaio, Nicolás Maduro aveva richiamato la telefonata avuta con Donald Trump il 21 novembre da Miraflores — descrivendola come rispettosa, pur denunciando gli sviluppi ostili successivi — e aveva ribadito la disponibilità “immediata” al dialogo, alla diplomazia e alla ripresa di relazioni fondate sul rispetto reciproco e sulla pace, con “immediata firma” di accordi economici e politici, pur mettendo in guardia contro l'avidità imperialista sulle risorse venezuelane.

In questa chiave si possono leggere anche le osservazioni che emergono dal territorio e da molte organizzazioni popolari: disorientate, ma contrarie ad assumere la tesi della “tradizione dell'alto governo”. E vanno in questo senso le osservazioni della giornalista Madeleine García in un video intitolato “Non si tratta di resa”. Osservando la fila di navi petroliere sul lago di Maracaibo, Madeleine ricorda una verità elementare ma decisiva: la guerra è anzitutto un fatto economico, ed è proprio il controllo del greggio la vera ragione del bombardamento del 3 gennaio, al di là del pretesto del narcotraffico costruito per giustificare l'aggressione. In questo scenario, la tenuta della pace interna non viene intesa come frutto di debolezza, ma come prodotto di “oltre vent'anni di preparazione politica e popolare” che hanno impedito quel bagno di sangue su cui puntavano i settori estremisti, rimasti peraltro esclusi dal potere nonostante avessero invocato l'intervento straniero.

Da qui, si fa notare che anche i gesti pubblici della presidenta incaricata Delcy Rodríguez vanno letti attraverso il codice della simbologia e della comunicazione geopolitica: subito dopo aver ricevuto a Palazzo Miraflores il segretario alla Guerra statunitense, infatti, si è recata a inaugurare e partecipare a un torneo di scacchi diretto da un esponente russo — “richiamando esplicitamente il gioco che per eccellenza rappresenta la strategia e gli equilibri geopolitici mondiali” — e subito dopo ha conferito la massima onorificenza nazionale, l'Ordine Francisco de Miranda, ai giovani giocatori della nazionale venezuelana Under-23 laureatisi campioni del mondo di baseball proprio in casa degli avversari, a Miami.

In questo quadro, il campo bolivariano ricorre anche alla memoria storica per smontare le letture “semplicistiche o malintenzionate” sui propri movimenti tattici: Delcy Rodríguez traditrice? Bolívar traditore? Si ricorda che, nel novembre del 1820, a Trujillo e Santa Ana, Simón Bolívar e Pablo Morillo firmarono i trattati di Armistizio e Regolarizzazione della Guerra e suggellarono il loro incontro. Quel passo – afferma Madeleine - non significò capitolazione né resa davanti all'impero spagnolo, bensì calcolo strategico, respiro militare, riconoscimento di fatto e umanizzazione del conflitto. In attesa che la storia, che è storia della lotta di classe, chiarisca i termini della questione, comprendere le manovre e gli accordi che si tessono sullo scacchiere internazionale risulta decisivo per capire le decisioni adottate all'interno del Paese in difesa della stabilità, della pace e della continuità dello Stato. E ascoltare tutte le voci.





A Rompiendo Fronteras, spazio radiofonico condotto insieme a Eduardo Medina Guevara, abbiamo conversato con Zerik Aragort – giornalista, politologo, analista internazionale ed esperto in Studi sul Conflitto per la Sicurezza della Nazione – per sviscerare questi temi.

La visita a sorpresa a Caracas del segretario alla Guerra statunitense, Pete Hegseth — uno dei principali responsabili del sequestro del presidente Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores —, segnata da un tono arrogante e prepotente e dalla firma di accordi militari a Miraflores mentre lanciava minacce nella piazza pubblica, ha generato un profondo malessere e indignazione persino tra i movimenti internazionalisti e di solidarietà con il Venezuela. Come interpreta questa visita e quale messaggio darebbe a chi, dal campo della solidarietà internazionale, oggi mette in discussione questo avvicinamento?

La visita a sorpresa di Pete Hegseth a Caracas, la prima di un alto funzionario statunitense dopo il sequestro di Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores, lascia un sapore agrodolce e un'evidenza. Il suo doppio discorso, uno protocollare a Miraflores e un altro da piazza pubblica, non è forza ma bieca tattica. Nel palazzo firma un accordo militare e parla di rispondere al dialogo; in piazza torna il tono severo contro Maduro, ma per consumo interno e per i settori più radicali dell'opposizione. È lo stesso funzionario che dice due cose incompatibili a seconda dello scenario. Per la comunità internazionale, ciò conferma incoerenza e mancanza di rispetto verso l'istituzionalità venezuelana; per il popolo venezuelano specialmente, per chi ha resistito alle sanzioni e all'ingerenza, il messaggio è chiaro: la sovranità non si negozia con discorsi di piazza né con accordi di convenienza. La dignità di una nazione non può restare legata al calcolo politico di un funzionario straniero. E, naturalmente, c'è un dato che non si può ignorare. Hegseth arriva a Caracas in uno dei suoi peggiori momenti politici. La vittoria democratica nelle passate elezioni di medio termine del 2026 lo ha messo alle corde. Non si può nascondere l'elefante nella stanza: con annunci di impeachment nei suoi confronti per la guerra contro l'Iran e, naturalmente, il suo impatto economico e persino il rifiuto all'interno dello stesso Partito Repubblicano, il suo viaggio in Venezuela è, in buona misura, una fuga in avanti. Cerca una foto internazionale, un titolo che lo mostri come uno statista perfetto ed efficace, mentre a Washington il suo incarico pende da un filo. Ai movimenti sociali di solidarietà con il Venezuela, ai collettivi che in tutto il mondo difendono il diritto dei popoli a decidere il proprio destino senza tutele, questo episodio deve dare forza. L'arroganza imperiale è più fragile di quanto sembri. Un segretario alla Guerra messo alle strette nel proprio Paese che insulta in una piazza mentre firma in un palazzo non rappresenta forza, rappresenta l'esaurimento di un modello di ingerenza. Semplicemente questo. La solidarietà con il Venezuela oggi deve essere netta, sovrana e vigile. Denunciare l'ipocrisia, respingere i doppi standard e riaffermare, con più forza che mai, il diritto all'autodeterminazione. Nessun accordo militare, nessuna foto e nessun discorso di piazza dell'imperialismo può sostituire la volontà di un popolo che ha deciso di difendere e mantenere la pace a ogni costo.

Dal suo punto di vista di politologo, giornalista e specialista in Studi sul Conflitto per la Sicurezza della Nazione, come analizza le conseguenze geopolitiche e strategiche dello scenario apertosi dopo il 3 gennaio, con il sequestro del presidente Nicolás Maduro e di Cilia Flores? In questo contesto di assedio diretto e intervento statunitense, quali margini reali di manovra e resistenza restano per sostenere nella pratica gli ideali del socialismo bolivariano?

Dalla prospettiva della teoria del conflitto e della dottrina di sicurezza della nazione, il 3 gennaio deve essere letto come un'escalation di un conflitto asimmetrico e multidimensionale. Non è un'operazione chirurgica né un cambio di regime, bensì una rottura dell'architettura del diritto internazionale. Il sequestro del presidente costituzionale e della deputata Cilia Flores, sua moglie, ha violato l'immunità del capo di Stato, il principio di non intervento e l'autodeterminazione dei popoli. La Costituzione lo afferma senza ambiguità nel suo articolo 1: la Repubblica è irrevocabilmente libera e indipendente da ogni dominazione o protezione di potenza straniera, e la sovranità risiede intrasferibilmente nel popolo. I margini di manovra non si misurano in carri armati né in comunicati; si misurano con l'istituito costituzionale, la governabilità e la coscienza politica popolare, ed è ciò che emerge in Venezuela. La «cattura» — ciò che invece tutti conosciamo come sequestro, perché non è una cattura, è un sequestro, un vile sequestro — non ha prodotto il collasso del chavismo come pretendevano settori dell'estremismo di destra, ma la sua riconfigurazione sotto la leadership della presidenta incaricata Delcy Rodríguez Gómez. Qui continua a operare la dottrina di sicurezza della nazione: l'articolo 322 stabilisce che la sicurezza è competenza essenziale e responsabilità dello Stato, ma anche responsabilità dei venezuelani e delle venezuelane; l'articolo 326 fonda la sicurezza sulla corresponsabilità tra lo Stato e la società, e l'articolo 328 definisce la Forza Armata come istituzione essenziale per la difesa integrale. Vale a dire, la Forza Armata Nazionale Bolivariana (FANB) non è un attore decorativo: fa parte della catena costituzionale di governabilità e resistenza attiva di fronte all'asimmetria dell'assedio. D'altra parte, il socialismo bolivariano non si regge su un culto della personalità, bensì su un blocco storico che il 3 gennaio ha dimostrato di saper resistere senza il suo leader massimo. Questa è la lettura geopolitica. L'impero ha puntato a decapitare il nostro Paese, e il Paese ha risposto con continuità costituzionale, istituzionalità e popolo organizzato. Ossia, qui si smontano tutte quelle narrazioni in cui un settore sostiene che non si è risposto perché non si è voluto rispondere, perché c'è stato tradimento, eccetera, eccetera: c'è stata una guerra asimmetrica e siamo stati sconfitti. Per ora. Qui ciò che conta è mantenere la pace, l'infrastruttura critica del Paese e dare continuità all'intero sistema di governance.

Alla Filven, la Fiera Internazionale del Libro del Venezuela che si è celebrata a Caracas, il Paese ospite d'onore è stato la Russia, che ha disposto di un ampio stand, così come hanno figurato Cina, Cuba, Iran e Corea del Nord. Vista dalla Filven, sembrerebbe che in Venezuela non sia cambiato nulla in materia di relazioni internazionali, mentre i recenti avvenimenti successivi al 3 gennaio puntano a un cambio di rotta e a un posizionamento nel campo tradizionalmente avverso: il ritorno degli Stati Uniti e, secondo quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Israel HaYom, anche del regime sionista genocida. Come spiega questo strabismo?

Questo richiede una lettura ideologica molto ampia e, naturalmente, non è qualcosa di semplice; assumere un'interpretazione pragmatica è necessario. La fiera del libro non è un forum partitico, ma è una materializzazione della politica estera venezuelana che, sotto la guida in questa occasione della presidenta incaricata Delcy Rodríguez, punta sul dialogo e sulla coesistenza pacifica, persino con attori con i quali esistono differenze profonde. Tuttavia, la Filven si consolida così come uno strumento di Stato per proiettare sovranità culturale e gettare ponti laddove la via diplomatica tradizionale si è fratturata. La Filven in questo scenario gioca un ruolo importante di pari passo con la diplomazia bolivariana di pace, e la gestione di Delcy Rodríguez ha definito la diplomazia bolivariana di pace come uno scudo del Venezuela basato sul rispetto della legalità internazionale e sulla ricerca di intesa. In questo quadro, la Filven 2026, inaugurata all'insegna del motto Leggere è Rinascere, non è un evento isolato, ma la continuità di una politica culturale che chiama alla convivenza e alla pace. Il ministro della Cultura, Alejandro López, lo ha espresso con chiarezza: la fiera rappresenta le direttive del nostro governo, il lavoro che la nostra presidenta incaricata persegue costantemente. Pertanto, la presenza di Paesi con modelli politici diversi è funzionale a questo obiettivo; dimostra che il Venezuela può esercitare la propria sovranità organizzando uno spazio d'incontro dove le differenze non impediscono il dialogo culturale. Oltre a ciò, la partecipazione di ogni nazione deve essere intesa secondo il suo ruolo e l'interesse nazionale venezuelano. Russia, Cina, Cuba, Iran e Corea del Nord sono alleati strategici e la loro presenza, con la Russia come Paese ospite d'onore, risponde all'approfondimento di alleanze geopolitiche che il Venezuela coltiva per contrastare sanzioni e blocchi. Nella fiera questo si traduce in uno scambio culturale ed editoriale che rafforza i legami esistenti, mostrando che la diplomazia di pace si esercita anche tra partner con visioni condivise di un mondo multipolare. La gestione di Delcy Rodríguez è stata esplicita nell'esplorare canali di dialogo con gli Stati Uniti per la riapertura, ad esempio, delle ambasciate nell'ambito della diplomazia bolivariana di pace. La Filven, come spazio di cultura, può essere un termometro di questa volontà di mantenere canali aperti anche nella differenza. A livello diplomatico, il Venezuela ha mantenuto canali pragmatici. Nel 2026 una delegazione si è recata in Israele per la prima volta dal 2009 per una conferenza. Inoltre, Israele ha sostenuto il Venezuela durante il passato doppio evento sismico del 24 giugno di quest'anno. Ciò suggerisce che, persino con attori con cui non vi sono relazioni diplomatiche piene, la diplomazia di pace della presidente Delcy Rodríguez si traduce in una cooperazione funzionale e priva di ideologia quando l'interesse nazionale lo richiede. In conclusione, la presenza di questo crogiolo di nazioni alla Filven del 2026 conferma che la gestione della presidente Delcy Rodríguez ha saputo separare lo scontro politico dalla cooperazione culturale. Mentre il Venezuela difende la propria sovranità e denuncia le aggressioni, mantiene le porte aperte allo scambio con tutti senza chiedere permesso. Il Venezuela non sta chiedendo permesso assolutamente a nessuno per esercitare il proprio diritto e la propria sovranità, né intende allinearsi con un solo blocco. Questa è l'essenza di una diplomazia di pace pragmatica e vittoriosa: usare la cultura come strumento per rompere gli isolamenti, gettare ponti con gli avversari e consolidare alleanze con i partner, tutto sotto il principio che il Venezuela decide con chi parlare e come costruire il proprio futuro. Per questo il Venezuela rinasce.

Nel dibattito regionale — persino da settori che si definiscono progressisti, come abbiamo visto nelle dichiarazioni di Gustavo Petro — si suole etichettare il Venezuela come «Paese estrattivista» per mettere in discussione il suo modello economico e la sua politica sovrana di sfruttamento delle risorse. Di fronte a queste critiche, quale significato politico e diplomatico ha la partecipazione e l'intervento della presidenta incaricata Delcy Rodríguez alla COP31, e come si articola oggi la difesa della sovranità energetica con la transizione ecologica e i diritti della Madre Terra?

La critica di Petro e di altri settori che si definiscono progressisti è una fallacia basata sui doppi standard. Additare il Venezuela come estrattivista, senza dire che il Nord globale ha industrializzato il pianeta per due secoli con i combustibili fossili, è una forma di neocolonialismo climatico. Delcy Rodríguez lo ha detto ad Antalya con precisione: riaffermiamo il nostro diritto sovrano di rafforzare il nostro settore energetico e petrolifero come motore di sviluppo nazionale, adottando al contempo misure per difendere l'ambiente. La difesa deve essere dialettica: non è la stessa cosa la rendita sovrana orientata al sociale rispetto all'estrattivismo corporativo del capitale transnazionale. Una cosa è amministrare le risorse per finanziare salari, pensioni, scuole e ospedali sotto controllo sovrano, un'altra è l'enclave che saccheggia, lascia passivi ambientali e porta via la ricchezza. L'articolo 127 della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela è molto chiaro: obbliga lo Stato a garantire un ambiente sicuro ed ecologicamente equilibrato, ma non gli proibisce di sviluppare le proprie risorse. Oltre a ciò, gli impone di farlo con responsabilità intergenerazionale, e i dati smentiscono completamente quella narrazione. Ci rimettiamo ai fatti: il 64% del territorio nazionale è protetto per legge, circa il 22% è costituito da parchi nazionali e l'80% della generazione elettrica è idroelettrico. D'altro canto, la vera giustizia climatica è incompatibile con il ricatto geopolitico. Inoltre, la sovranità energetica e i diritti della Madre Terra non sono contrapposti: per noi sono due facce dello stesso diritto a esistere come nazione.

Lei ha responsabilità politiche concrete in ambito municipale e regionale, dove si gioca il quotidiano del potere popolare. Considerando le permanenti campagne della stampa internazionale che accusano il processo bolivariano di opacità nella gestione delle risorse petrolifere, cosa comporta nella pratica e quale impatto politico-istituzionale ha l'inaugurazione della nuova piattaforma digitale per la trasparenza della spesa pubblica e dei fondi?

La campagna mediatica internazionale contro il Venezuela sulla gestione delle risorse petrolifere ha una risposta concreta, la trasparenza sovrana, ma questo non deve restare su un piano tecnologico di mero software. L'articolo 141 della Costituzione è tassativo: l'amministrazione pubblica si fonda su onestà, partecipazione, solidarietà, efficienza, efficacia, trasparenza, rendiconto e responsabilità. La piattaforma attivata il 23 marzo di quest'anno, duemilaventisei, non è un gesto cosmetico; consente concretamente di verificare entrate, uscite, distribuzione per aree e meccanismi di monitoraggio in tempo reale. Il suo impatto politico-istituzionale è triplice. Primo, disarma la narrativa dell'opacità con dati aperti: su ogni 100 dollari entrati da petrolio e settore minerario tra gennaio e novembre, novantanove sono stati destinati a salari e pensioni. Secondo, rafforza la democrazia partecipativa e il controllo sociale. Gli articoli sessantadue, settanta e centottantaquattro aprono la porta affinché comuni, consigli comunali e popolo organizzato esercitino vigilanza, verifica e controllo delle spese. Terzo, blinda l'istituzionalità di fronte a chi pretende di amministrare il Paese dall'esterno. Un popolo che vigila è un popolo che non può essere ingannato. Qui c'è anche una battaglia etica contro la corruzione. La trasparenza non è un favore del funzionario: è un dovere costituzionale e un atto di sovranità quotidiana.

In questi mesi si sono prodotti riassetti complessi sullo scacchiere internazionale e regionale, con tensioni diplomatiche persino con governi vicini e all'interno di blocchi come i BRICS. Dalla sua esperienza quotidiana sul territorio, cosa è cambiato per la posizione del Venezuela nel mondo e come stanno percependo ed elaborando questo momento storico i militanti di base e il popolo organizzato?

Qui c'è qualcosa di molto interessante. Lo scacchiere geopolitico si è mosso, sì, certo, questo è evidente, ma il Venezuela non resta isolato. Il 3 gennaio ha accelerato la coesione del Sud globale nonostante alcune differenze o discrepanze che abbiamo con leadership nel Sud America, come nel caso del Brasile. Ma questo ha approfondito la logica di rifugio all'interno dei BRICS. È un tema piuttosto interessante da analizzare e dibattere, e ci sono molti argomenti su cui confrontarsi, ma per ora bisogna avanzare in ciò che ci spetta in questo momento storico del Venezuela. L'aggressione statunitense non è stata contro un leader, ma contro tutte le alternative di realizzazione materiale e politica del Sud. Per questo la crisi venezuelana è un banco di prova per la multipolarità. Se un Paese ricco di risorse può essere invaso e il suo presidente sequestrato senza conseguenze, nessun Paese del Sud, o meglio, nessun Paese del pianeta è al sicuro. Semplicemente ci rimettiamo ai fatti. Dunque, significa che domani, se a questo signore che governa nel Paese vicino del Nord viene voglia di andare a invadere qualsiasi altro Paese, persino in Europa, lo fa perché nessuno può fare nulla, perché nessuno fa nulla, perché lui dice che lo può fare, e semplicemente lo fa e basta. Ma questo avrà conseguenze gravissime, e di ciò siamo totalmente certi qui in Venezuela. Ma l'alta diplomazia non fluttua nell'aria. E questo lo abbiamo dimostrato, e si è dimostrato in Venezuela, e soprattutto sulle spalle della dottoressa Delcy Rodríguez come presidente incaricata, e di tutta l'impalcatura politica che ha lavorato e si è coesa in modo straordinario per poter consolidare il progetto bolivariano, per poter continuare ad avanzare con questa diplomazia bolivariana di pace. Tutto ciò si sostiene sulla coscienza e sulla coesione del tessuto sociale sul territorio, nelle basi. Questo momento drammatico, non viene vissuto con panico, viene vissuto davvero come una prova storica. L'articolo 1 non è un testo da vetrina, è una convinzione militante che si riattiva in ogni assemblea, in ogni comitato di base, in ogni giornata di lavoro volontario; e naturalmente i riassetti diplomatici, le tensioni con i vicini, i rumors dentro i blocchi non hanno incrinato il morale del popolo, né lo faranno, perché il popolo organizzato capisce che la sovranità si difende tutti i giorni, non solo nei vertici internazionali. La percezione dominante è che questo sia il momento di approfondire l'organizzazione popolare e non di ripiegare.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.