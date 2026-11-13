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La sovranità appesa a un server: il collasso Microsoft e il fallimento del modello neoliberista

Il guasto che ha mandato in tilt la pubblica amministrazione in tutto il mondo mette a nudo la fragilità di un sistema che demanda ai privati il controllo delle infrastrutture critiche

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La sovranità appesa a un server: il collasso Microsoft e il fallimento del modello neoliberista

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Bastano sessanta minuti per mandare in tilt l'infrastruttura digitale di mezzo pianeta. Un guasto ai servizi cloud di Microsoft ha trascinato nell'oscurità settantaquattro nazioni, trasformando un problema tecnico in un'emergenza istituzionale globale. Non si è trattato del solito disservizio che blocca le email di qualche azienda, ma di un cortocircuito sistemico che ha messo in ginocchio forze di polizia, tribunali e governi locali, dimostrando la fragilità di un mondo intero appeso a un filo digitale.

I numeri tracciati dai sistemi di monitoraggio raccontano la velocità del contagio. A partire dalle 17:25 UTC, le segnalazioni di anomalia hanno iniziato a moltiplicarsi a dismisura. Nel giro di un'ora, i server di rilevamento hanno registrato quasi ventimila richieste di aiuto al minuto, un picco straordinario se paragonato alla media di appena quindici lamentele tipiche di un normale giorno lavorativo. Il solo sistema di posta Outlook ha visto le segnalazioni di errore crescere di duemila volte. L'onda d'urto non ha risparmiato nessuno, con quasi un terzo degli allarmi proveniente da fuori dagli Stati Uniti. Il blackout ha colpito a tappeto il Regno Unito, per poi abbattersi sull'India e sulla Nuova Zelanda, trascinando con sé piattaforme vitali come Teams, OneDrive e Azure.

La vera gravità dell'incidente si è misurata sul campo, nei corridoi delle istituzioni che si sono ritrovate improvvisamente cieche e sorde. In Australia, la Polizia Federale e l'intelligence nazionale hanno accusato il colpo, mentre i governi regionali di Tasmania e Australia Occidentale hanno dovuto bloccare i servizi ai cittadini, invitando la popolazione a rimandare qualsiasi pratica sportiva. Anche l'amministrazione della giustizia ha cessato di funzionare. I tribunali dell'Australia Meridionale e di Victoria hanno sospeso le udienze, e dall'altra parte del Pacifico la Corte Suprema delle Filippine ha dovuto avvisare i cittadini che l'intero sistema giudiziario era fuori uso, con le comunicazioni email completamente bloccate.

Il paradosso di un mondo iperconnesso è emerso anche nelle aule scolastiche. Università australiane come la Charles Sturt e la Macquarie hanno visto i propri sistemi di autenticazione crollare, lasciando studenti e docenti fuori dalle piattaforme didattiche. Negli Stati Uniti, l'impatto ha assunto contorni economici diretti. La casa produttrice di veicoli elettrici Workhorse Group ha dovuto rinviare la presentazione dei propri risultati finanziari trimestrali, ammettendo pubblicamente che l'azienda era tecnicamente impossibilitata a operare a causa della paralisi informatica.

Dietro questo caos globale non c'è un attacco hacker, ma la vulnerabilità intrinseca di un sistema monolitico. Le indagini tecniche puntano il dito contro un aggiornamento di configurazione. La modifica ha innescato un effetto domino devastante. I primi server sono andati in sovraccarico e si sono disconnessi, costringendo il traffico dati a riversarsi sulle macchine ancora attive, che hanno ceduto una dopo l'altra sotto il peso della mole di informazioni. Quando i tecnici hanno provato a riavviare i sistemi, l'onda anomala del traffico arretrato ha fatto crollare di nuovo tutto, in un circolo vizioso che ha tenuto in ostaggio circa venti strumenti fondamentali, dalla posta elettronica ai sistemi di sicurezza informatica.

L'episodio lascia sul tavolo una domanda scomoda per i governi di tutto il mondo. Accelerare la propria sovranità digitale è diventata una necessità indifferibile, finché il funzionamento di uno Stato può dipendere da un singolo aggiornamento gestito da una multinazionale privata. Ancora una volta a finire sotto accusa è un dogma del neoliberismo: uno Stato ridotto al minimo che demanda tutto ai privati è insostenibile. Una scelta deletateria che prima o poi presenta il conto.

 
 

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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