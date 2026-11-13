La sovranità appesa a un server: il collasso Microsoft e il fallimento del modello neoliberista

Bastano sessanta minuti per mandare in tilt l'infrastruttura digitale di mezzo pianeta. Un guasto ai servizi cloud di Microsoft ha trascinato nell'oscurità settantaquattro nazioni, trasformando un problema tecnico in un'emergenza istituzionale globale. Non si è trattato del solito disservizio che blocca le email di qualche azienda, ma di un cortocircuito sistemico che ha messo in ginocchio forze di polizia, tribunali e governi locali, dimostrando la fragilità di un mondo intero appeso a un filo digitale.

I numeri tracciati dai sistemi di monitoraggio raccontano la velocità del contagio. A partire dalle 17:25 UTC, le segnalazioni di anomalia hanno iniziato a moltiplicarsi a dismisura. Nel giro di un'ora, i server di rilevamento hanno registrato quasi ventimila richieste di aiuto al minuto, un picco straordinario se paragonato alla media di appena quindici lamentele tipiche di un normale giorno lavorativo. Il solo sistema di posta Outlook ha visto le segnalazioni di errore crescere di duemila volte. L'onda d'urto non ha risparmiato nessuno, con quasi un terzo degli allarmi proveniente da fuori dagli Stati Uniti. Il blackout ha colpito a tappeto il Regno Unito, per poi abbattersi sull'India e sulla Nuova Zelanda, trascinando con sé piattaforme vitali come Teams, OneDrive e Azure.

Microsoft's outage reports on November 12 reached 74 countries and territories in about an hour on Downdetector. Microsoft says its Exchange Online incident began at 16:17 UTC. Reports to Downdetector about Outlook began climbing at about 17:25 UTC, 12:25 in New York. By 18:25, reports about five Microsoft services combined reached 19,650 a minute, against <15 a minute on an average Thursday. Outlook reports alone peaked at more than 2,000 times their normal level. Reports did not stay in the Americas. They jumped tenfold in the UK at 17:43, in India at 23:21 local time and in New Zealand at 06:55 local time. Between 17:00 and 18:55 UTC, nearly 3 in 10 reports came from outside the US. We count a country here once its reports reach ten times normal and at least 20 in five minutes. Reports about Microsoft 365, Copilot, Teams and OneDrive each rose more than a hundredfold, and Azure about a hundredfold. Xbox, GitHub and LinkedIn, also Microsoft's, rose far less. Microsoft said a portion of its infrastructure was experiencing elevated load across multiple regions. At 19:38 UTC, reports were still running at more than 11,000 a minute. — Downdetector (@downdetector) November 12, 2026

La vera gravità dell'incidente si è misurata sul campo, nei corridoi delle istituzioni che si sono ritrovate improvvisamente cieche e sorde. In Australia, la Polizia Federale e l'intelligence nazionale hanno accusato il colpo, mentre i governi regionali di Tasmania e Australia Occidentale hanno dovuto bloccare i servizi ai cittadini, invitando la popolazione a rimandare qualsiasi pratica sportiva. Anche l'amministrazione della giustizia ha cessato di funzionare. I tribunali dell'Australia Meridionale e di Victoria hanno sospeso le udienze, e dall'altra parte del Pacifico la Corte Suprema delle Filippine ha dovuto avvisare i cittadini che l'intero sistema giudiziario era fuori uso, con le comunicazioni email completamente bloccate.

The #SupremeCourtPH informs the public that the ongoing worldwide Microsoft 365 service outage has affected the Philippine Judiciary 365 (PJ365), including Microsoft Outlook. During this period, responses to emails and other transactions may be delayed. The Supreme Court is working closely with Microsoft to restore all affected PJ365 services and will provide updates as necessary. The Court thanks the public for its understanding and patience during this temporary downtime. https://t.co/jfXwtjjIzy — Philippine Supreme Court Public Information Office (@SCPh_PIO) November 13, 2026

Il paradosso di un mondo iperconnesso è emerso anche nelle aule scolastiche. Università australiane come la Charles Sturt e la Macquarie hanno visto i propri sistemi di autenticazione crollare, lasciando studenti e docenti fuori dalle piattaforme didattiche. Negli Stati Uniti, l'impatto ha assunto contorni economici diretti. La casa produttrice di veicoli elettrici Workhorse Group ha dovuto rinviare la presentazione dei propri risultati finanziari trimestrali, ammettendo pubblicamente che l'azienda era tecnicamente impossibilitata a operare a causa della paralisi informatica.

Dietro questo caos globale non c'è un attacco hacker, ma la vulnerabilità intrinseca di un sistema monolitico. Le indagini tecniche puntano il dito contro un aggiornamento di configurazione. La modifica ha innescato un effetto domino devastante. I primi server sono andati in sovraccarico e si sono disconnessi, costringendo il traffico dati a riversarsi sulle macchine ancora attive, che hanno ceduto una dopo l'altra sotto il peso della mole di informazioni. Quando i tecnici hanno provato a riavviare i sistemi, l'onda anomala del traffico arretrato ha fatto crollare di nuovo tutto, in un circolo vizioso che ha tenuto in ostaggio circa venti strumenti fondamentali, dalla posta elettronica ai sistemi di sicurezza informatica.

L'episodio lascia sul tavolo una domanda scomoda per i governi di tutto il mondo. Accelerare la propria sovranità digitale è diventata una necessità indifferibile, finché il funzionamento di uno Stato può dipendere da un singolo aggiornamento gestito da una multinazionale privata. Ancora una volta a finire sotto accusa è un dogma del neoliberismo: uno Stato ridotto al minimo che demanda tutto ai privati è insostenibile. Una scelta deletateria che prima o poi presenta il conto.

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