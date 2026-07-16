La strategia della cultura: la Cina rafforza i legami con i giovani di Taiwan

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Migliaia di giovani provenienti dalla Cina continentale e dalla regione di Taiwan si sono ritrovati a Suzhou (provincia dello Jiangsu) per l'edizione 2026 del Cross-Straits Youth Culture Month, un'iniziativa che punta a rafforzare gli scambi culturali e i legami tra le due sponde dello Stretto attraverso il protagonismo delle nuove generazioni. Con il tema "Andare avanti insieme, con la forza dei giovani", la manifestazione, in programma da metà luglio fino a fine settembre, prevede oltre 40 eventi principali e più di 30 iniziative locali dedicate all'arte, all'innovazione tecnologica, allo sport e al patrimonio culturale tradizionale.

La cerimonia inaugurale è stata accompagnata da concerti, performance artistiche e attività collettive, mentre studenti delle due sponde hanno realizzato insieme un grande dipinto simbolico dedicato alla comune eredità culturale cinese. L'obiettivo dichiarato è creare occasioni di incontro diretto che consentano ai giovani di conoscersi al di là delle tensioni politiche. Molte testimonianze raccolte durante l'evento hanno sottolineato il valore dell'esperienza personale. Una studentessa taiwanese ha raccontato l'emozione di visitare per la prima volta luoghi studiati sui libri di scuola, come il celebre Tempio Hanshan di Suzhou, mentre una mostra di calligrafia le ha permesso di approfondire aspetti dell'arte tradizionale cinese che fino ad allora conosceva solo superficialmente.

Secondo organizzatori e rappresentanti delle associazioni culturali presenti, gli scambi diretti contribuiscono a superare stereotipi e incomprensioni alimentati dal clima politico, favorendo rapporti umani più solidi tra i giovani. Anche diversi relatori intervenuti ai forum hanno sostenuto che il contatto con la realtà concreta rappresenta il modo più efficace per comprendere la storia e la cultura condivise. A conferma della crescente partecipazione, le autorità cinesi hanno reso noto che nei primi sei mesi del 2026 sono stati registrati oltre 3,12 milioni di viaggi attraverso lo Stretto di Taiwan, con un aumento del 22,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le visite dei cittadini di Taiwan nella Cina continentale hanno raggiunto quota 2,85 milioni, segnando una crescita del 24,9%, un dato che testimonia come, nonostante le tensioni politiche, gli scambi tra le popolazioni continuino a rafforzarsi.





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