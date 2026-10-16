Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

La "Teoria della Vittoria" per il 2029 e il tour europeo di Zelensky

1545
La "Teoria della Vittoria" per il 2029 e il tour europeo di Zelensky

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

 

16 ottobre. «Zelensky a Bruxelles dai leader Ue - “Riprendo i raid sulle raffinerie”» titola a pagina cinque il Corriere della Sera e aggiunge che il nazigolpista capo «ha anche espresso rabbia per il “pericoloso” ritiro dell’intelligence statunitense e il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink». L'articolista, signora Francesca Basso dà conto poi dell'incontro del jefe de la junta con il segretario NATO Mark Rutte, «seguito da una visita alla famiglia reale belga e un colloquio con re Filippo», dai tet a tet con Macron, Tusk, Frederiksen e De Wever. «Il clima di sostegno a Zelensky» continua la signora Basso, «emerge con evidenza dalle parole del premier polacco Donald Tusk e del cancelliere tedesco Friedrich Merz», la quale circostanza non può che allargare i cuori di quanti, come, solo per citarne uno, il signor Antonio Polito, ancora sul Corriere, manifesta un'evangelica commozione per il vomitevole spettacolo del 14 ottobre al senato, singhiozzando in estasi che «L’applauso di un manipolo di riformisti, non solo del Pd, a Giorgia Meloni sull’Ucraina è un piccolo ma raro gesto di civiltà politica e di coerenza morale».

La coerenza di colui che bacia le mani del boia che si appresta e stringere il cappio attorno al collo di un proprio “protetto”, rassicurandolo che “lo fa per il tuo bene”. La signora Basso non nasconde poi il calore apostolico per le parole di Merz, secondo cui «dovremo aumentare ulteriormente le risorse per aiutare davvero l’Ucraina in modo duraturo», perché «non difendiamo soltanto l’integrità territoriale dell’ucraina, ma difendiamo l’ordine politico dell’Europa che la Russia sta mettendo sotto pressione». Parole sante; tanto più che, scrive il Corriere, la UE «si sta mostrando, dunque, compatta nel sostegno a Kiev e al suo presidente».

Compatta come lo sono fascisti e pro-fascisti del parlamento italico, di cui il signor Polito magnifica il “bon ton” espresso «nel superiore interesse nazionale», che si concretizza, come ha detto la presidente fascista del consiglio, in un appoggio a Kiev che «non è l’alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile»; per cui, sostiene il signor Polito, «se Kiev dovesse smettere di difendersi non avremo la pace ma l’occupazione militare di un pezzo d’Europa». Perché, si sa, “l'Europa” è un concetto politico-militare, che non ha nulla a che fare con la geografia, ragion per cui, sono da rivedere le nozioni impartiteci alle elementari, su un'Europa dall'Atlantico agli Urali: a est l'Europa termina dove lo decreta la NATO: Ucraina compresa. Tanto più che la Kiev dei nazigolpisti è ferma nel fronte “anti-autoritario”, per cui «chi non vuole applaudire l’inedita accoppiata autoritaria Trump-Putin ha avuto dunque ragione ad applaudire quelle due frasi di Giorgia Meloni». Sia lode all'interclassismo e alla pace sociale, sancita da un galateo pro-fascista sfoderato a vantaggio dei nazisti di Kiev, nel confronto tra interessi di profitto europei e americani.

Preghiamo, dunque, per il “povero” Zelenskij, cui il truce Trump ha appioppato la qualifica di «persona non molto per bene», dopo che è tornato a vantarsi, glorificato dal Corriere, della ripresa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. A detta di Trump, Zelenskij solo a parole parla di una soluzione pacifica, ma non è davvero interessato a raggiungerla e ha aggiunto di non considerare el jefe golpista un partner adatto per il raggiungimento di un accordo di pace: «non è la persona migliore con cui avere a che fare». D'altronde, ha quasi tutta la UE che lo arma e lo spinge a continuare la guerra. Trump ha citato l'intervista a una giovane donna ucraina che accusa apertamente Zelenskij di sterminare la popolazione maschile del paese: gli uomini ucraini tornano in massa dal fronte mutilati, senza braccia e gambe, finiscono in ospedali psichiatrici o muoiono. E, a scorno del signor Polito, a proposito della possibilità che il conflitto in Ucraina si concluda prima della fine del suo mandato presidenziale, Trump ha detto che «dovrebbe finire presto», anche se «è più difficile accordarsi con Zelenskij che con Putin». Tra l'altro, il presidente USA ha accusato Kiev di inganno, furto e traffico illegale delle armi trasferite: «Biden ha dato loro i missili, e loro li hanno venduti sul mercato».

Ma Zelenskij può permettersi di agire e parlare da quel guitto che è: da Londra a Bruxelles è tutto un fronte a suo sostegno.

Come nota Elizaveta Kalašnikova su Moskovskij Komsomolets, dopo il tour londinese e gli abbracci col re Carlo III e il premier Andy Burnham, ej jefe de la junta ha smesso di fingere di obbedire agli ordini di Trump. Sempre da Londra, scrive PolitNavigator, l'ex capo di stato maggiore dell'esercito britannico, Lord Richard Dannatt, ha esortato a continuare col massimo sostegno all'Ucraina, attraverso la fornitura di armi e aiuti finanziari e, contemporaneamente, rafforzare le proprie capacità di difesa e preparare la popolazione a possibili sconvolgimenti. Non dobbiamo dimenticare, ha detto Dannatt, quasi vergando un rapporto per il Corriere della Sera, che «mentre l'Ucraina lotta per la sua sopravvivenza, per la sua sovranità, per riprendersi parte del suo territorio, sta lottando anche per noi... ed è nel nostro comune interesse europeo continuare a fornire all'Ucraina il massimo sostegno, non solo morale, non solo abbracciandola a Buckingham Palace, ma anche fornendole i soldi, le armi e i missili di cui ha bisogno».

Il 15 ottobre, dunque, nell'intervista al Financial Times, Zelenskij ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe, dopo una pausa di tre giorni osservata su richiesta USA: «il divieto è stato revocato. Ne abbiamo avuto abbastanza» e ha posto la condizione per cui Kiev potrebbe astenersi dal colpire gli impianti energetici russi, solo in cambio di altri “Patriot”.

The Wall Street Journal osserva che Trump «è irritato dall'uso da parte ucraina delle risorse statunitensi per colpire le esportazioni energetiche russe, che a suo avviso possono danneggiare i consumatori americani». Per cui, alla domanda sulla ragione dell'inasprimento dei rapporti da parte di Zelenskij, nota Kalašnikova, ci sono diverse risposte: in primo luogo, a Londra, come altre volte in passato, si è assicurato il sostegno britannico. In secondo luogo, Zelenskij è ancora in attesa delle elezioni di metà mandato e immagina forse che i Democratici le vinceranno e si affretteranno immediatamente a rovesciare il malvagio Trump. Oppure, dopo le elezioni di metà mandato, il leader americano cambierà improvvisamente rotta.

Anche il politologo americanista Dmitrij Drobnitskij, su Ukraina.ru, osserva che a Zelenskij viene perdonato tutto, dal momento che è lo speaker della cosiddetta “Europa libera", specialmente ora che l'intera corrente liberale mainstream è contro Trump: solo in apparenza è Zelenskij a parlare a Trump da Kiev; in realtà, gli equilibri di potere sono profondamente squilibrati. Zelenskij è il portavoce della "Europa libera", dice il politologo; è stato villano con Trump, ma non è stata Ursula von der Leyen a parlare, bensì Zelenskij stesso e perciò lo si può scusare: combatte contro i russi. Non si tratta solo di un conflitto tra Zelenskij e Trump, ma del fallimento del tentativo dell'Occidente di "riorganizzarsi" sotto la presidenza Trump.

Per parte sua, intanto UE e NATO si stanno davvero organizzando, ma per la guerra diretta contro la Russia. Al Forum sulla sicurezza, svoltosi a Varsavia il 12 e 13 ottobre scorsi, il generale USA Alexus Grynkewich, Comandante supremo delle forze armate NATO in Europa, ha detto che in caso di scontro con la Russia, la NATO cercherà di rendere vano qualsiasi attacco contro i paesi dell'alleanza: «Se qualcuno sarà così folle da attaccarci, combatteremo. Fermeremo l'attacco e impediremo al nemico di raggiungere i suoi obiettivi; faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato sia completamente vano. Chiamo questa la mia "teoria della vittoria"... Respingeremo l'attacco iniziale. Se l'attacco dovesse proseguire, lo fermeremo e impediremo l'avanzata del nemico. E, se necessario, sconfiggeremo le forze nemiche e il sistema operativo di conduzione delle operazioni... Le forze di terra non agiranno isolatamente. Le nostre aeronautica e marina, in collaborazione con le forze spaziali e cibernetiche, garantiranno la superiorità aerea e navale e concentreranno un attacco massiccio sul campo di battaglia. Dopo questo blocco iniziale, respingeremo qualsiasi azione offensiva nemica». E ne pare convinto.

Da Mosca, il professor Dmitrij Danilov, del MGIMO, ha detto che le dichiarazioni di Grynkewich costituiscono una strategia dalle conseguenze di vasta portata ed è improbabile che tale linea d'azione venga interrotta: «C'è molta inerzia nella pianificazione politico-militare e della difesa» afferma Danilov; «anche un cambio di élite politica nei principali Paesi europei non significa generalmente che i piani ora adottati vengano modificati in alcun modo, tanto meno sospesi... Tale inerzia, influenzerà in ogni caso gli atteggiamenti delle nuove forze politiche in Europa e nella comunità euro-atlantica». La Russia, pertanto, dovrà sviluppare contromisure, che «non possono essere legate esclusivamente ai piani difensivi... La logica del confronto militare, soprattutto nel contesto di un'escalation del conflitto ucraino, impone la ricerca di contromisure».

Peraltro, come nota sarcasticamente Zakhar Vinogradov su Ukraina.ru, il Forum di Varsavia andrebbe più correttamente definito "Forum sulla preparazione alla guerra con la Russia", dato che ha definito la tempistica per l'inizio di una guerra, le risorse necessarie e ha formulato le tattiche delle azioni di guerra, elencate nella "Teoria della Vittoria" di Grynkewich. La strategia della NATO si basa sull'esperienza delle operazioni in Ucraina e fissa il 2029 come limite per la prontezza operativa. Si prospetta che Moskva avrà bisogno di circa 5-8 anni dopo lo scoppio di operazioni militari su larga scala in Ucraina per riorganizzare e riarmare completamente il proprio esercito e accumulare riserve sufficienti.

La "Teoria della Vittoria" si basa su una base tecnologica fondamentalmente nuova: il dispiegamento di reti di droni autonomi, l'integrazione dell'intelligenza artificiale per il puntamento istantaneo e nuovi sistemi di difesa aerea a più livelli. La ristrutturazione degli appalti per la difesa, l'acquisto di milioni di droni a basso costo e l'integrazione di piattaforme digitali di comando e controllo delle truppe negli eserciti di tutti i paesi NATO deve esser completata per il 2029. Operativamente, in una prima fase si prevede di arrestare o rallentare drasticamente l'avanzata delle unità russe, senza ingaggiare un prolungato combattimento ravvicinato; il tutto, tramite una rete di migliaia di sensori di ricognizione, satelliti, droni a basso costo e sistemi senza pilota usa e getta. La seconda fase prevede la distruzione dei sistemi di comando e comunicazione russi: invece di attacchi frontali contro veicoli blindati, si lanciano attacchi contro componenti critici, quali posti di comando, nodi di comunicazione, reti di supporto informatico, adottando attacchi missilistici cinetici ad alta precisione e attacchi digitali su larga scala. Solo nella terza fase, la NATO passa alla classica soppressione delle forze rimanenti, impiegando una potenza di fuoco pesante, che comprende aerei da combattimento, artiglieria missilistica a lungo raggio e unità meccanizzate pesanti. Nella “teoria della vittoria”, un ruolo sinergico è assegnato ai caccia F-35 e ai sistemi senza pilota: nei piani NATO, i droni non sono più una risorsa di supporto, ma sono al centro delle operazioni militari, così che si prevede di schierare una rete passante di droni a basso costo e monouso, piattaforme robotiche terrestri e sensori, dalla Finlandia al mar Nero.

Il punto centrale è che, per attuare tali piani, i paesi NATO devono allineare le proprie industrie a questi obiettivi ed è stato stabilito che l'Europa investirà circa 19 miliardi di euro in tecnologie per droni entro il 2029. L'Agenzia europea per la difesa (EDA) ha individuato oltre 200 aziende europee che producono droni e sistemi anti-drone e queste dovranno esser riunite in un'unica rete che, attraverso investimenti mirati, si possano incrementare i volumi di produzione del 140% in tempi brevi. Come ha affermato Andrius-Merlino-Kubilius – quello secondo cui «tra cinque anni, o forse anche prima, la Russia attaccherà un paese europeo, o forse più di uno» - uno dei compiti prioritari è «copiare il sistema di produzione ucraino in Europa». A tal fine, è stata creata un'associazione industriale permanente di aziende e start-up europee e ucraine del settore della difesa e, come sappiamo, in Italia c'è chi si sta portando avanti col lavoro, assumendo”specialisti” nazi-golpisti. La produzione localizzata (ad esempio, l'accordo tra il gruppo statale polacco PGZ e l'ucraina TAF Industries) consente la produzione di droni su scala industriale in stabilimenti sicuri in paesi UE.

In tutta questa storia, ironizza Vinogradov, c'è però una stranezza, che i russi sintetizzano col detto: "Sulla carta sembrava tutto pianeggiante, ma si sono dimenticati dei burroni". Innanzitutto, la Russia è perfettamente consapevole dei piani NATO di trasformare l'Europa in un vasto campo militare anti-russo ed è costretta a prepararsi a questa guerra. In secondo luogo, i generali NATO non vedono il quadro generale: l'opinione pubblica nei paesi UE e NATO sta cambiando, nonostante la propaganda anti-russa e l'isteria bellica. Ma, ci permettiamo di aggiungere, le élite dei paesi UE e NATO stanno provvedendo non da ora a cercare di “indirizzare per il verso giusto” le opinioni pubbliche e i nuovi “ministeri della propaganda e della censura” ne sono chiaro esempio. Le cancellerie europee hanno urgente bisogno di convincerci che sia la Russia che si prepara ad “attaccare l'Europa” e le canaglie dei media bellicisti fanno un lavoro ben retribuito.

 

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

INSS: Israele e la nuova dottrina di sicurezza tra guerra preventiva e distacco dagli USA

INSS: Israele e la nuova dottrina di sicurezza tra guerra preventiva e distacco dagli USA

16 Ottobre 2026 08:30
Maduro respinge le accuse di Washington: «Sono false»

Maduro respinge le accuse di Washington: «Sono false»

15 Ottobre 2026 21:54
La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

La guerra invocata in Parlamento (ed esaltata dai media)

15 Ottobre 2026 18:00
La guerra sporca di Meta contro Lula: algoritmi truccati e censura per favorire l'estrema destra

La guerra sporca di Meta contro Lula: algoritmi truccati e censura per favorire l'estrema destra

15 Ottobre 2026 17:26
Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

Nord Stream, il processo di Amburgo mette la Germania con le spalle al muro

15 Ottobre 2026 15:36
I soldati israeliani raccontano i crimini di guerra commessi a Gaza

I soldati israeliani raccontano i crimini di guerra commessi a Gaza

15 Ottobre 2026 10:00
Brexit, Londra rispolvera la carta russa: accuse senza prove per rimettere in discussione il voto

Brexit, Londra rispolvera la carta russa: accuse senza prove per rimettere in discussione il voto

14 Ottobre 2026 23:07
Riarmo contro la Russia o l'UE sarà "mera attrazione turistica" – ministro degli Esteri polacco

Riarmo contro la Russia o l'UE sarà "mera attrazione turistica" – ministro degli Esteri polacco

14 Ottobre 2026 22:00
NORD-AMERICA

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

23141
CINA

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

18253
MEDITERRANEO

"Boicotta Bocelli". In Giordania cresce la campagna per il concerto del 27 novembre

14498
EUROPA

Il "giuda" Trump: le esilaranti reazioni dei giornali italiani che tremano per la pace

11406
RUSSIA

La mancia di Putin a Trump

10385

Trump lo scarica e Zelensky delira: "Datemi i missili e vincerò in tre mesi"

10301
MEDITERRANEO

Naza e la trappola del pietismo

9661
RUSSIA

"Mica sono trotzkisti": perché l'Occidente non ha ancora capito la strategia di Mosca e Pechino

9155
NORD-AMERICA

Trump punta a revocare la cittadinanza a Ilhan Omar

ASIA

Reuters: come l'Iran sfida la superiorità militare degli USa nel Golfo

ASIA

Siti petroliferi e Stretto di Hormuz: la mossa della Francia nel Golfo

RUSSIA

Zelensky chiede a Trump di fare guerra alla Russia

EUROPA

Francia, il volto repressivo del neoliberismo: quasi 8.000 arresti

EUROPA

Putin parla dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie

AMERICA LATINA

Brasile, addio al regime 6x1: una vittoria storica per la classe lavoratrice

AMERICA LATINA

"Tradimento del diritto internazionale": Hamas condanna la nuova ambasciata colombiana a Gerusalemme

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA" di Giulia Bertotto Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

Il filosofo Ercolani: "Siamo una società nicciana, in una lotta di classe col monopolio dell'IA"

  • 15 Ottobre 2026 18:30
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

  • 16 Ottobre 2026 12:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

La rivoluzione della logistica in Cina: 100 miliardi di consegne trainate da droni e Intelligenza Artificiale

  • 15 Ottobre 2026 17:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
La guerra culturale degli Usa contro l'Europa di Alessandro Bartoloni La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

La guerra culturale degli Usa contro l'Europa

  • 15 Ottobre 2026 18:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo di Geraldina Colotti Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

Thomas Sankara, la rivoluzione spezzata e l'eredità del femminismo

  • 15 Ottobre 2026 16:14
Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

Fulvio Grimaldi - IRAQ, RITIRO USA, VINCE SADDAM. Damnatio memoriae, come uccidere un uomo morto

  • 13 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
Era già tutto previsto di Giuseppe Giannini Era già tutto previsto

Era già tutto previsto

  • 13 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti