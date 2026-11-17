I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Clara Statello per l'AntiDiplomatico

Mosca è caduta nella trappola dell’Occidente. Mentre si riavviava il processo diplomatico con l’apertura all’Europa, l’Ucraina si preparava a distruggere il ponte di Kerch, con il supporto dell’intelligence occidentale.

Itamilradar ha infatti mostrato come la giornata di lunedì sia stata caratterizzata da attività aerea di velivoli USA e NATO, impegnati nell'area in missione di intelligence, ovvero raccolta dati delle truppe russe, dei possibili obiettivi da colpire e delle conseguenze.



Un attacco della NATO

Secondo quanto riporta il sito di tracciamento aereo militare, avvalendosi di fonti aperte, sono registrati i voli di:

un aereo da combattimento RC-135U (reg. 64-14849) dell'aeronautica statunitense, identificato come JAKE27, decollato dalla base RAF di Midenhall nel Regno Unito.

dell'aeronautica statunitense, identificato come JAKE27, decollato dalla base RAF di Midenhall nel Regno Unito. un E-3A Sentry (matricola LX-N90444 – c/s NATO01)della NATO ha sorvolato lungo la costa, tenendo sotto controllo il corridoio marittimo del grano, attualmente sottoposto ad un blocco russo. Di base a Geilenkirchen, il velivolo fa parte della flotta NATO di allerta precoce e controllo aereo, specifica itamilradar.

"La presenza simultanea di queste due piattaforme è degna di nota: mentre l'RC-135U fornisce capacità specializzate di intelligence elettronica, l'E-3A contribuisce con capacità di sorveglianza aerea e di comando e controllo", sottolineano gli analisti militari di itamilradar.

L’RC-135U è specificamente progettato per raccogliere e analizzare le “missioni radar straniere e altri segnali elettronici”. Fornisce informazioni sui sistemi di difesa aerea e sulle loro capacità. Ha operato nel pomeriggio di ieri per almeno due ore con il trasponder spento, nel settore orientale del mar Nero, poche ore prima dell' attacco che ha demolito una sezione del ponte.





Itamil radar ha più volte enfatizzato la "straordinarietà" della missione, che si distinguerebbe poiché da tempo non si registrava la presenza di aerei spia impegnati in simili pattugliamenti.

"La sua presenza sul Mar Nero è pertanto particolarmente rilevante in un contesto in cui le reti di difesa aerea e le capacità di guerra elettronica russe rimangono elementi centrali del quadro di sicurezza regionale", si evidenzia.

La buona notizia è che, per una volta, la base di Sigonella nella non è stata coinvolta nelle missioni spia. La cattiva è che questi sorvoli devono essere considerati non come semplice supporto, ma come fasi degli attacchi al ponte di Kerch, una infrastruttura di cruciale importanza strategica per la Russia. Non attacchi ucraini, ma attacchi ucraini-USA-NATO.

Attacco in due fasi

In base a informazioni preliminari riportate dal Guardian ottenute dall’analisi delle immagini, l’attacco sarebbe stato condotto con i missili da crociera ucraini FP-5 Flamingo. Precedentemente, poco dopo le 5.30 di lunedì mattina, le forze armate di Kiev avevano sferrato un attacco con droni contro il ponte di Crimea.

Il dato strategicamente più rilevante è la successione dei due attacchi: il primo avrebbe danneggiato l'arco, il secondo avrebbe colpito nuovamente la struttura già compromessa del ponte, provocandone il cedimento. Questa dinamica è compatibile con un attacco in due fasi, ma non ci sono ancora elementi sufficienti per ricostruire il piano operativo ucraino nei dettagli.

Il missile Flaming

L'FP-5 Flamingo è un missile da crociera a lungo raggio sviluppato dall'azienda ucraina Fire Point. È progettato per colpire obiettivi strategici in profondità. Ha una gittata dichiarata di circa 3.000 chilometri, quasi il doppio di quella del più recente missile da crociera Tomahawk Block V, che raggiunge i 1.600 km. Può trasportare una testata esplosiva del peso di 1 tonnellata.

Il missile pesa circa 6 tonnellate, ha un'apertura alare di 6 metri e raggiunge una velocità massima dichiarata di circa 950 km/h, con una velocità di crociera compresa tra 850 e 900 km/h. La propulsione prevede un booster iniziale a combustibile solido, utilizzato per il decollo, e un motore turbofan per la fase di crociera. L'autonomia di volo supera le quattro ore.

Il sistema di navigazione combina tecnologia satellitare e navigazione inerziale. Secondo i dati diffusi dal produttore, la precisione sarebbe di circa 14 metri CEP (raggio entro il quale ricade il 50% degli impatti).

Le dimensioni e soprattutto il peso della testata rendono il Flamingo un vettore particolarmente interessante per gli attacchi contro infrastrutture strategiche, installazioni militari e obiettivi industriali. Le prestazioni indicate sono tuttavia quelle dichiarate dal produttore e non tutte risultano verificate indipendentemente.

L’ombra di Londra

Il missile cruise FP-5 Flamingo è stato presentato dalla start up ucraina Fire Point nell’agosto 2025. Nel febbraio dello stesso anno, il gruppo Milanion con sede a Londra aveva presentato il missile cruise FP-5 Milanion all'esposizione IDEX-2025 negli Emirati Arabi Uniti.

L’omonimia potrebbe non essere una coincidenza dal momento che il missile inglese ha le stesse identiche caratteristiche di quello ucraino, presentato pochi mesi dopo.

“Tutti i fatti noti indicano che il cosiddetto Flamingo è il già noto missile da crociera FP-5 del Gruppo Milanion”, scrive il portale ucraino Defense Express. In parole povere, non potendo fornire missili a lunga gittata alle forze ucraine, gli inglesi avrebbero consegnato il progetto, poi sviluppato dalla start up Fire Point, presumibilmente in territorio ucraino. “Presumibilmente” perché la società ha già stretto accordi con la Danimarca per delocalizzare parte della produzione sotto l’ombrello nucleare della NATO.

Anche IISS ipotizza la partecipazione britannica nello sviluppo del progetto: “Non è ancora chiaro se Milanion abbia contribuito allo sviluppo del missile o se si sia limitata a commercializzare il progetto per clienti esteri per conto di Fire Point.”

Conseguenze

Il ponte di Crimea è sempre stato un obiettivo strategico dell’Ucraina nel conflitto contro la Russia. Averne distrutto una campata, tuttavia, non vuol dire né riconquistare la Crimea né vincere la guerra.

Vuol dire che non ci si può fidare degli americani.

Uno degli attacchi più devastanti contro la Russia è avvenuto nel momento più delicato del processo negoziale: la ripresa dei colloqui con la parte statunitense, il coinvolgimento dell’Europa, il trilaterale di Schenzen.

Il modus operandi ricorda infatti l’inganno ordito dalla Casa Biaca nei confronti dell’Iran nella primavera del 2025: prendere tempo con la diplomazia, dando a Israele l’opportunità di infliggere un attacco senza precedenti ai vertici politici-militari iraniani che ha scatenato una guerra ancora in corso, di cui non si vede soluzione.

Ciò conferma il pessimismo del ministro degli Esteri russo Lavrov va dicendo da tempo: non bisogna lasciarsi prendere troppo dall’entusiasmo per il processo negoziale tra USA e Russia.

Tuttavia è improbabile che questa azione possa sabotare il trilaterale. Chi si aspetta una rappresaglia nucleare o, in alternativa, la leadership russa in ginocchio per consegnare la vittoria all’occidente, sarà ancora una volta deluso. Mosca non cadrà nella provocazione, continuerà nel percorso diplomatico. C’è da pensare senza gli europei. I ponti del Dnepr saranno la moneta di cambio. Non è una vittoria di Zelensky né della democrazia. La distruzione del ponte di Crimea è la vittoria di chi punta alla guerra fino all’ultimo ucraino.

Clara Statello Clara Statello, laureata in Economia Politica, ha lavorato come corrispondente e autrice per Sputnik Italia, occupandosi principalmente di Sicilia, Mezzogiorno, Mediterraneo, lavoro, mafia, antimafia e militarizzazione del territorio. Appassionata di politica internazionale, collabora con L'Antidiplomatico, Pressenza e Marx21, con l'obiettivo di mostrare quella pluralità di voci, visioni e fatti che non trovano spazio nella stampa mainstream e nella "libera informazione".