Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

651
La trappola dell'"undertourism": perché l'ultima idea per salvare i borghi italiani rischia di distruggerli

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Angela Fais

 

In un articolo del Sole24ore di qualche giorno fa Nino Amadore ci racconta con grande entusiasmo che sui monti Nebrodi, in Sicilia, “il mattone diventa rigenerazione urbana”. In molti paesi, infatti, tramite un coinvolgimento del mondo immobiliare vengono individuate, ristrutturate e rivendute case antiche non più abitate. Gli acquirenti naturalmente sono per lo più stranieri. 

Nell’articolo si spiega però che il mattone non è ‘l’oggetto finale’ ma solo l’innesco di un’operazione turistica di più ampio raggio al fine di “trasformare -citando testualmente- un pezzo di paese in infrastruttura turistica”. Entusiasmante. O agghiacciante, dipende dai punti di vista.

In realtà quello dei Nebrodi non è un caso isolato ma iniziative analoghe si riscontrano anche in tutto il Centro e il Sud Italia. 

Dal Molise alla Basilicata e nelle zone interne di Campania e Calabria si sta puntando sull’undertourism, focalizzandosi sul turismo naturalistico e boschivo, in antitesi all’overtourism che stravolge le grandi città d’arte.

Ci si muove sulla scorta di finanziamenti ministeriali che nel 2023 ammontavano a 34 milioni di euro, mentre a gennaio di quest’anno, quando il Ministro del turismo era ancora Daniela Santanchè, sono stati stanziati ben 60milioni di euro. 

Quello dell’undertourism è il nucleo della strategia messa in atto tuttora anche dal ministro Mazzi per destagionalizzare i flussi turistici e promuovere mete meno note ma dal ‘forte potenziale’. ‘Valorizzare’, nel senso di estrarre valore da quel 96% del territorio italiano che attualmente attrae solo una piccola percentuale di turisti, riducendo al contempo la pressione, non più sostenibile, sulle grandi città.

L’undertourism si configura dunque come strategia elettiva per rimediare ai danni cagionati dall’overtourism che, responsabile di aver reso infernale la vita dei residenti, causa l’affievolimento dei tratti culturali e identitari delle nostre comunità che vengono standardizzate sino al punto da somigliarsi tutte. In realtà undertourism e overtourism non sono il contrario l’uno dell’altro ma scaturiscono da un identico nucleo ideologico. Pertanto, in alcun modo può l’uno essere considerato un rimedio ai danni e ai mali dell’altro. Ma sono entrambe facce della stessa medaglia: entrambi puntano tutto sul turismo considerandolo il nostro petrolio, lo interpretano come industria. Nell’era neoliberale il turismo è promosso come unica leva dell’economia. Ma questa è una strategia che sin’ora non sembrerebbe avere dato alle comunità i frutti sperati. Sicuramente il turismo smuove enormi flussi di capitale, ma bisogna vedere per chi. Le conseguenze della monocoltura turistica, lo abbiamo visto, sono devastanti. Oltretutto parlare di turismo come industria è un paragone improprio, giacché “l’industria turistica” non produce nulla, semmai fornisce servizi, anche eccellenti ma resta il fatto che non è produttiva. 

Proporre questo modello, già fallimentare nelle città, anche nelle aree decentrate fa si che queste ultime siano a rischio di subire non solo processi di culturalizzazione a seguito dei quali si va incontro alla formazione di stereotipi in cui si dissolve la cultura locale, ma anche gentrificazione, un aumento di prezzi e del costo della vita e una conseguente e inevitabile fuga dei pochi residenti rimasti. 

Per i piccoli paesini dei Nebrodi dunque si parla di “prove di rigenerazione urbana”, avendo scelto di adottare la stessa ricetta usata nelle città, ma si potrà mai approdare a esiti differenti? Non si vuole criminalizzare il turismo ma se non si considerano alcune variabili, purtroppo non prevedibili, si rischia che  queste influenzino negativamente il progetto. Ad esempio si è considerato che una meta poco conosciuta potrebbe rapidamente diventare improvvisamente molto nota? In tal caso ci si chiede quali conseguenze potrebbero esserci per un piccolo borgo qualora iniziasse a essere visitato da decine di migliaia di persone?

Questi centri hanno una scarsa densità abitativa e spesso sono afflitti da disagi dovuti alla carenza di servizi e infrastrutture. Le conseguenze di un’invasione turistica per i residenti sarebbero devastanti. Senza contare che al pari delle città, se non in maniera più severa, si corre il rischio che i piccoli centri, svuotandosi dei già pochissimi residenti, restino davvero pietre senza popolo. Non più luoghi storici ma spazi ridotti a ospitare solo una scenografia senz’anima. In realtà, non discostandosi per nulla dal modello estrattivo che comanda nell’overtourism, qui non si  tiene in alcun conto il fragile equilibrio delle piccole comunità locali. L’obiettivo dunque è la speculazione o la rinascita dei borghi? 

A pensar male sembrerebbe che dopo aver sfruttato le aree urbane spremendole come un limone, ci si rivolga altrove ma con la stessa logica, improntata allo sfruttamento e alla speculazione. Purtroppo non si investe nei territori in maniera tale che la rinascita riparta da attività di natura produttiva ma essi vengono considerati solo come mete turistiche da cui estrarre valore a vantaggio di investitori che tra l’altro sono anche stranieri.

*Angela Fais è autrice per LAD Edizioni di "Pietre senza Popolo: pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale" (2026)

Angela Fais

Angela Fais

Laureata in filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma e Dottoressa in psicologia scrive per varie riviste e collabora con l'Antidiplomatico

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

La mossa segreta della Corte dell'Aia: cinque nuovi mandati d'arresto per Israele

18 Maggio 2026 08:30
"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

"Quinto Dialogo di Wanshou" a Pechino: quale futuro per la sicurezza globale?

18 Maggio 2026 08:30
De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

De-dollarizzazione e tensioni globali: la Cina investe massicciamente nell’oro

18 Maggio 2026 07:00
L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

L’Iran usa Hormuz come arma strategica: gli USA non riescono a piegare Teheran

18 Maggio 2026 07:00
Accordo Rheinmetall-Deutsche Telekom: così i colossi di armi e telefonia blindano la Germania

Accordo Rheinmetall-Deutsche Telekom: così i colossi di armi e telefonia blindano la Germania

18 Maggio 2026 07:00
Blocchi stradali e repressione: la Bolivia si ribella al neoliberismo, Morales detta la linea

Blocchi stradali e repressione: la Bolivia si ribella al neoliberismo, Morales detta la linea

17 Maggio 2026 17:13
Sheinbaum blinda la Quarta Trasformazione in Messico: “Nessun governo straniero ce la ruberà”

Sheinbaum blinda la Quarta Trasformazione in Messico: “Nessun governo straniero ce la ruberà”

17 Maggio 2026 15:48
Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

17 Maggio 2026 09:00
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

16603
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

15399
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

14872
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

14467
EUROPA

Sta evidentemente succedendo qualcosa in Ucraina...

14219
RUSSIA

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

13110
CINA

Componenti per missili all'Iran? La dura smentita della Cina che gela Tel Aviv

12278

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

11926
ASIA

L'Iran stringe la morsa su Hormuz: "Nessuno passa senza il nostro via libera"

ASIA

Teheran rivendica la vittoria su Usa e Israele. "I nostri 10 punti sono una linea rossa"

AMERICA LATINA

Perù, diffusi i risultati ufficiali: Fujimori e Sánchez al ballottaggio del 7 giugno

NORD-AMERICA

La doccia fredda di Trump a chi punta all'indipendenza di Taiwan

Mosca accoglie con ironia la «finta indifferenza» occidentale dopo il lancio del missile Sarmat

RUSSIA

Mosca ribadisce il suo «sostegno incondizionato» a Cuba e attacca l'embargo USA: «Cinica manifestazione della dottrina Monroe»

ASIA

Asse Russia-Cina contro gli USA: "L'attacco all'Iran è una via senza uscita, fermatevi subito"

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, l'allarme dell'ammiraglio USA, Caudle: senza fondi stop a operazioni e stipendi da luglio

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT di Alessandro Bartoloni Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

Il mostro che si nasconde dentro il nostro ChatGPT

  • 11 Maggio 2026 15:59
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono di Fabrizio Verde L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

L'Honduras diventa un narco-Stato, Usa e Israele lo proteggono

  • 11 Maggio 2026 19:00
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia di Francesco Santoianni La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

La “Sinistra Antagonista” e il ritorno della Scia

  • 05 Maggio 2026 08:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar di Geraldina Colotti Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

Roma, Monte Sacro: il Multilateralismo dei Popoli nel solco del Giuramento di Bolívar

  • 04 Maggio 2026 17:56
Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

Fulvio Grimaldi - Nella Galleria degli Orrori. ANNESSIONE COSTI QUEL CHE COSTI. Finte elezioni, finti confini, finta sicurezza, ma linee gialle

  • 12 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce.... di Marinella Mondaini Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

  • 12 Maggio 2026 18:00
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia? di Giuseppe Giannini Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

  • 13 Maggio 2026 14:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze di Michele Blanco La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

La democrazia occidentale è in crisi? Perché il modello economico cinese oggi sfida le nostre certezze

  • 16 Maggio 2026 15:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti