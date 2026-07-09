La trappola di Gaza e il disperato tentativo di Israele di non perdere la Casa Bianca

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Secondo un'analisi di David Hearst su Middle East Eye non c'è furia peggiore di quella di un Israele disprezzato.

Non esiste risentimento più cieco e rabbioso di quello che Israele riserva ai partner geopolitici che osano contraddirlo. L'ultimo cortocircuito ne è la prova plastica: nel giro di poche settimane – un battito di ciglia nella cronologia macroscopica del conflitto mediorientale – il presidente degli stati uniti Donald Trump è passato dall'essere un'icona intoccabile, così popolare a Tel Aviv da potersi vantare di essere eletto primo ministro, a una figura speculare e opposta. Oggi, per ampi settori dell'opinione pubblica e della politica israeliana, Trump è un uomo isolato, detestato, quasi un moderno amalek biblico da cancellare dalla memoria.

I commentatori filogovernativi non hanno risparmiato critiche.

Per darvi solo un assaggio dell'astio rivolto personalmente a Trump, Yinon Magal, conduttore di un programma in prima serata sul canale 14, ha definito il presidente degli stati uniti "un perdente" e ha etichettato suo genero Jared Kushner e Steve Witkoff come "piccoli ebrei".

Yaakov Bardugo, commentatore politico israeliano, ha affermato che Trump e il suo vicepresidente, JD Vance, stavano diventando i moderni Chamberlain, il primo ministro britannico associato alla politica di appeasement nei confronti di Hitler nel 1938.

Amit Segal, analista politico capo di Channel 12 e di Israel Hayom – testata di proprietà della miliardaria Miriam Adelson –, ha affermato che Trump si è arreso completamente permettendo all'iran di arricchire l'uranio.

Shimon Riklin, conduttore del canale televisivo israeliano di destra canale 14, ha pubblicato su x un articolo in cui affermava che gli stati uniti erano più deboli che mai e che nessuno avrebbe voluto esserne alleato.

Questi commentatori sono vicini al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Alcuni sono considerati i suoi portavoce. E insieme hanno eseguito una manovra di frenata improvvisa da manuale.

Si stanno rivoltando contro il presidente che, nel suo primo mandato, ha concesso a Israele il riconoscimento statunitense dell'annessione delle alture del Golan occupate e di Gerusalemme come capitale di Israele, cosa che una lunga serie di suoi predecessori alla Casa Bianca aveva evitato di fare.

Questo è il presidente che ha nominato David Friedman, un sostenitore dei coloni, ambasciatore degli stati uniti in Israele. Friedman ha abbandonato ogni pretesa di neutralità in questo conflitto aprendo un tunnel sotto il quartiere palestinese di Silwan, nella Gerusalemme est occupata, con una mazza.

In qualità di candidato alla presidenza, Trump accettò Adelson come terzo maggiore donatore per la sua campagna di rielezione nel 2024.

Per comunicare con la Casa Bianca, Netanyahu non ha nemmeno dovuto alzare la cornetta. Aveva già Kushner, tra molti altri, che sussurravano all'orecchio del presidente.

Trump: da leale a traditore

Trump ha appoggiato pienamente le operazioni israeliane a Gaza e continua a farlo tuttora.

Kushner fu l'ideatore del "board of peace", un piano surreale per trasformare Gaza in uno dei suoi numerosi resort balneari sul Mediterraneo.

Non ci sono molti dubbi sul fatto che la decisione di Trump di entrare in rotta di collisione con l'iran sia stata presa dopo un briefing tra Netanyahu e David Barnea, all'epoca direttore del Mossad, nella situation room della Casa Bianca.

Il fatto stesso che al leader di un paese straniero fosse stato permesso di accedere alla sala operativa era considerato un evento senza precedenti.

Mai prima d'ora un presidente degli stati uniti era stato così suggestionabile e mai prima d'ora un primo ministro israeliano era stato così vicino al cuore pulsante di un'amministrazione statunitense.

Questo è l'uomo che ora viene etichettato como traditore.

La vera domanda, evidenzia David Hearst nella sua analisi per Middle East Eye, è: quanto è profonda questa frattura? E quanto sarà permanente? Trump è stato il presidente che ha dato a Israele tutto ciò di cui aveva bisogno, e anche di più, per combattere le sue guerre infinite.

È destinato a essere l'ultimo presidente sionista degli stati uniti?

Una spaccatura di questa natura non è un caso isolato nella storia del sionismo. Esistono numerosi esempi di sionisti che si sono rivoltati contro la superpotenza di turno da cui dipendono.

Un modello storico

Quando, dopo la seconda guerra mondiale, 250.000 rifugiati ebrei si trovarono bloccati nei campi profughi in Europa e la Gran Bretagna si rifiutò di revocare il divieto di immigrazione per accogliere 100.000 ebrei in Palestina, la resistenza ebraica clandestina si unì.

Tra il 1945 e il 1948, oltre 780 soldati, poliziotti e civili britannici furono uccisi in Palestina, molti dei quali presi di mira dall'Irgun e dalla banda Stern (Lehi).

Tutto ciò nonostante il fatto che la Gran Bretagna, attraverso la dichiarazione Balfour, avesse auspicato una patria ebraica nel 1917, venendo meno alla promessa fatta ai leader arabi di istituire uno stato arabo.

L'atrocità peggiore fu il bombardamento dell'hotel King David il 22 luglio 1946, quartier generale amministrativo britannico a Gerusalemme, che causò la morte di 28 cittadini britannici su un totale di 91 vittime.

Ancora oggi, Israele si rifiuta di onorare le loro tombe, sebbene onori quelle di coloro che hanno bombardato l'hotel.

Nel 2006, il Menachem Begin Heritage Center, intitolato all'ex leader del gruppo paramilitare Irgun che approvò l'attentato e che in seguito divenne primo ministro, organizzò un evento per commemorare l'attacco.

Il generale di brigata Peter Smith-Dorrien, l'ufficiale di più alto grado rimasto ucciso nell'attentato, giace in una tomba senza nome.

Nemmeno l'eccezionale coraggio dimostrato durante l'olocausto ha rappresentato un ostacolo per i gruppi radicali ebrei.

La banda Lehi, o banda Stern, uccise anche un diplomatico svedese, il conte Folke Bernadotte, che aveva negoziato la liberazione di oltre 4.000 ebrei dai campi di concentramento nazisti durante gli ultimi mesi della guerra.

Dopo la guerra, divenne il primo mediatore ufficiale delle Nazioni Unite nel conflitto tra il nuovo stato israeliano e i palestinesi. Il suo peccato originale, agli occhi della banda di Stern, fu quello di aver negoziato una tregua e gettato le basi per i primi sforzi di soccorso.

Questo schema si ripete in tutta la storia di Israele.

Il regalo d'addio dell'ex presidente americano Barack Obama a Israele è stato un pacchetto di aiuti militari del valore di 38 miliardi di sterline (51 miliardi di dollari) distribuiti su dieci anni. Si è trattato del più grande pacchetto di aiuti nella storia degli stati uniti.

Avi Shlaim, storico israeliano, scrisse all'epoca sul Guardian:

"Netanyahu ha invariabilmente ripagato la generosità di Obama con ingratitudine e insulti. Non ha mai perso occasione per attaccare Obama; è intervenuto in modo grossolano nelle elezioni presidenziali del 2012 appoggiando il candidato repubblicano; ha abusato del privilegio di un discorso a una sessione speciale di entrambe le camere del Congresso per insultare il loro presidente; e ha condotto la più veemente campagna pubblica per sabotare l'accordo sul nucleare con l'iran."

"È difficile immaginare un esempio più lampante di chi morde la mano che lo nutre. Il comportamento di Netanyahu lo qualifica come l'alleato speciale venuto dall'inferno."

L'ex presidente degli stati uniti Joe Biden, un sionista liberale per istinto, ha ricevuto lo stesso trattamento. Il generale Amos Gilead ha scritto che la "rimprovera senza precedenti" di Netanyahu nei confronti di Biden è stata una manifestazione estrema di ingratitudine e un fallimento strategico di prim'ordine.

"Gli stati uniti sono l'unico vero alleato di Israele e Joe Biden è il presidente più amico di Israele nella storia. non c'è alcuna logica strategica nell'attaccare lui e il leader della maggioranza democratica al senato, Chuck Schumer, e si può solo sospettare che meschine lotte politiche interne stiano prendendo il sopravvento su una strategia cruciale per la sicurezza e il futuro di Israele."

Il vero volto del sionismo

Per alcuni commentatori, ciò a cui stiamo assistendo è il sionismo che rivela il suo volto più intransigente. E questo include persino Moshe Ya'alon, ex ministro della difesa sotto Netanyahu tra il 2013 e il 2016.

In un'intervista a Ynet, Ya'alon ha affermato che alcune fazioni all'interno del movimento sionista religioso, strettamente legato ai coloni israeliani, sostengono un'"ideologia di supremazia ebraica".

"Cos'è la supremazia ebraica? Ottant'anni dopo l'olocausto, è il Mein Kampf al contrario. La razza superiore siamo noi", ha affermato Ya'alon.

Il suprematismo ebraico è ormai un tema centrale del dibattito politico israeliano. Basti ascoltare come Naftali Bennett, il principale sfidante di Netanyahu, parla dell'iran e dei palestinesi, o come la destra israeliana si esprime sul futuro della regione.

Come osserva David Hearst su Middle East Eye, la causa principale della faida tra Israele e Trump potrebbe ridursi semplicemente allo shock della novità.

Lo shock consiste nel fatto che un presidente degli stati uniti dica a Israele di fermare le operazioni militari. È lo shock che prova una colonia di insediamento quando si rende conto di aver perso il controllo della sua madrepatria.

Un simile shock fu vissuto dai pieds-noirs in Algeria, che contribuirono a portare Charles de Gaulle al potere nel 1958, salvo poi vedere il presidente francese virare verso l'autodeterminazione e l'indipendenza algerina.

Oppure si pensi alla rabbia della comunità unionista dell'Irlanda del nord quando il primo ministro britannico Margaret Thatcher firmò l'accordo anglo-irlandese che consentiva a Dublino di avere voce in capitolo nel processo di pace.

Tsunami tossico

Qualunque cosa stia succedendo in Israele, sta esercitando un effetto profondamente tossico sull'opinione pubblica dall'altra parte dell'Atlantico.

Secondo l'analisi di Hearst, l'impatto umanitario a Gaza, la postura nei confronti dell'iran e la riluttanza di Israele a ritirarsi dai fronti regionali in Siria, Libano meridionale e Gaza hanno alienato un'intera generazione di sostenitori negli stati uniti.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center, sia nel partito repubblicano che in quello democratico, la maggioranza degli adulti sotto i 50 anni esprime un'opinione negativa di Israele e di Netanyahu. Oggi, il 57% dei repubblicani di età compresa tra i 18 e i 49 anni ha un'opinione sfavorevole di Israele, rispetto al 50% dello scorso anno.

Complessivamente, il 60% degli adulti statunitensi ha un'opinione sfavorevole di Israele, rispetto al 53% dell'anno precedente. Il 59% mostra poca o nessuna fiducia nella capacità di Netanyahu di agire correttamente in materia di affari internazionali, rispetto al 52% dello scorso anno.

La direzione da seguire è chiara.

C'è però meno consenso su cosa significhi questo cambiamento nell'opinione pubblica in termini politici e quando potrebbe innescare una svolta significativa nelle relazioni bilaterali.

A New York, città che ospita la più grande comunità ebraica della diaspora al mondo, tre deputati democratici in carica sono stati sconfitti e cinque seggi locali sono stati conquistati da candidati sostenuti dal sindaco Zohran Mamdani.

Poco dopo, Melat Kiros, avvocata e dottoranda, ha messo a segno una clamorosa vittoria a sorpresa per i democratici dell'establishment, venendo proclamata vincitrice delle primarie democratiche nel primo distretto congressuale del Colorado, che comprende la capitale dello stato, Denver.

Kiros ha estromesso Diana DeGette, una politica di lungo corso a Capitol Hill che aveva ricevuto ingenti finanziamenti dall'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Jewish Voice for Peace - Action ha affermato che la competizione elettorale ha dimostrato che l'AIPAC è diventato un "marchio tossico" all'interno del partito democratico e che gli elettori sono stanchi dei legislatori che sostengono incondizionatamente la linea dura israeliana.

Questa è stata senza dubbio una battuta d'arresto per l'AIPAC. Tre candidati critici nei confronti della condotta bellica di Israele hanno sconfitto gli avversari sostenuti dal comitato.

Ma i risultati hanno rappresentato un vero e proprio spostamento a favore della causa palestinese, o semplicemente un riposizionamento dei sionisti liberali da parte dei democratici, senza l'approvazione dell'AIPAC?

Il partito si sta forse preparando semplicemente a un'era post-Netanyahu, in cui il sostegno a Israele tornerà a essere parte integrante del sistema bipartisan?

Uno dei vincitori è stato Brad Lander, che ha prevalso nelle primarie per il decimo distretto congressuale di New York.

Lander, che si era candidato a sindaco prima di appoggiare Mamdani, in precedenza si era opposto al movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) e, durante il suo mandato come revisore dei conti della città, aveva incrementato gli investimenti del fondo pensione di New York in Elbit Systems, un produttore israeliano di armi. Si definisce un sionista liberale.

"In un momento in cui coloro che, all'interno del movimento di solidarietà con la Palestina, hanno ostacolato le attività di Elbit Systems, subiscono la più dura repressione statale, è un duro colpo vedere elementi dello stesso movimento celebrare Lander, dato il suo coinvolgimento con il produttore di armi Elbit", ha dichiarato a Middle East Eye Nazia Kazi, professoressa alla Stockton University.

Dopo la vittoria di Kiros, il senatore democratico Bernie Sanders si è congratulato con lei su x: "La situazione sta cambiando", ha scritto. "Gli americani sono stanchi della politica dello status quo".

Lo stesso Mamdani ha affermato che si trattava di una vittoria per la classe lavoratrice, confermando i risultati di un sondaggio dello scorso anno che mostrava come gli elettori fossero principalmente motivati da preoccupazioni economiche interne, alloggi a prezzi accessibili e costo della vita.

Tuttavia, nei loro discorsi, i candidati vincitori hanno presentato le questioni economiche interne e le richieste di porre fine al conflitto a Gaza come un unico pacchetto programmatico. La loro sfida allo status quo si è sviluppata su entrambi i fronti.

Un lungo viaggio

Per esperti di relazioni tra Israele e stati uniti come Daniel Levy, presidente dell'US / Middle East Project (USMEP), l'America è solo all'inizio di un lungo percorso di ricalibrazione del proprio storico sostegno a Israele.

"Resta da vedere se una parte sufficiente del movimento democratico riuscirà a concentrarsi sull'accumulo di potere, anche a costo di accettare compromessi difficili per ottenere un cambiamento di politica, e questo avverrà più lentamente di quanto tutti noi vorremmo."

"Ci attendono opportunità senza precedenti e mi piacerebbe molto vedere questo cambiamento realizzarsi, ma non è ancora consolidato. La pressione contraria di una lobby radicata e la possibilità di commettere errori di percorso, uniti all'assenza di un movimento di liberazione palestinese strutturato che guidi questa transizione, fanno sì che il processo sia ancora in fieri."

Eppure, un cambiamento strutturale nell'opinione pubblica statunitense si è verificato.

Uno degli elementi più significativi negli stati uniti è stato il passaggio della questione palestinese dai margini della politica al centro del dibattito pubblico globale.

Un tempo considerata una preoccupazione di nicchia della sinistra, o ridotta a dinamiche di sicurezza e terrorismo, è diventata una questione trasversale a tutto lo spettro politico.

Anche alcune frange della destra americana hanno iniziato a considerare Israele un peso strategico piuttosto che una risorsa. Per alcuni conservatori, la condotta di Israele – con l'elevato costo in termini di vite civili e l'aperto disprezzo per il diritto internazionale – ha reso sempre più difficile conciliare il sostegno incondizionato con l'immagine geopolitica che gli stati uniti hanno di sé.

Per alcuni osservatori, prendere le distanze da Israele è diventato un modo per tentare di salvaguardare il focus strategico del progetto americano.

Tuttavia, l'integrazione della questione palestinese nel dibattito mainstream ha comportato anche nuovi limiti geopolitici. I termini del dibattito si sono ampliati, ma rimangono strettamente perimetrati sia negli ambienti conservatori che in quelli progressisti.

È diventato più accettabile discutere dell'influenza dell'AIPAC perché, così facendo, la classe politica americana può inquadrare il problema come una questione di indebita influenza da parte di una potente lobby domestica.

Tuttavia, almeno per ora, i limiti di questo dibattito sono definiti: le forme di resistenza sul campo o le aspirazioni politiche profonde che muovono la lotta palestinese rimangono questioni in gran parte escluse dai confini del dibattito istituzionale.

Gli stati uniti potrebbero trovarsi su un percorso articolato in diverse fasi: una crescente solidarietà verso la crisi umanitaria palestinese, accompagnata da una progressiva ostilità verso un Israele percepito in stato di guerra permanente.

Questo a sua volta potrebbe preludere alla fine dell'eccezionalismo israeliano nella politica statunitense e, infine, al riconoscimento dei diritti dei palestinesi. Un traguardo che potrebbe richiedere diversi cicli elettorali per concretizzarsi.

Ma per Netanyahu, o per chiunque ne raccoglierà l'eredità, riposizionare Israele come alleato prioritario per la destra americana non sarà un compito lineare. Sotto pressione sulla questione iraniana, ma determinato a mantenere i presidi territoriali, la reazione di Netanyahu potrebbe essere quella di insistere sul fronte militare a Gaza.

Una necessità politica per preservare l'ala destra del suo governo e garantire la tenuta della sua leadership. Ma la prosecuzione delle operazioni a Gaza non farà che accrescere il senso di distanziamento negli stati uniti, su entrambi i lati dello spettro politico.

Presentare il conflitto come l'"11 settembre" di Israele è una formula retorica che mostra i primi segni di logoramento. Persino figure della destra conservatrice come Tucker Carlson stanno sottoponendo a revisione critica la stessa "guerra al terrore", descrivendola come un approccio geopolitico fallimentare volto a dipingere l'intero mondo islamico come un nemico esistenziale.

Al momento, la situazione appare bloccata. La lobby pro-Israele non mostra segnali di arretramento ed è pronta a ingaggiare una dura battaglia di retroguardia nelle istituzioni statunitensi.

Ma l'analisi di David Hearst su Middle East Eye giunge a una conclusione netta: quanto più il sostegno a Israele si riduce a un puro esercizio di pressione politica e perde la sua natura di dogma ideologico condiviso, tanto più il sionismo tradizionale si troverà ad affrontare la sua crisi più profonda.