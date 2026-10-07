La truffa del caro affitti: come il cartello della grande finanza tiene le case sfitte per drogare i prezzi

Il problema del caro affitti dovrebbe essere diventato ormai un tema molto politico.





Per capire almeno una parte rilevante di tale questione. può essere utile mettere in luce come funziona il presunto mercato immobiliare nel nostro paese.

La stragrande maggioranza di tale "mercato" è dominata da una decina di Società di gestione del Risparmio, che sono riconducibili ad alcune "famiglie", da Caltagirone, ai Boroli Drago, ai Nattino, a Catella e Pignataro, a cui si affiancano alcuni grandi fondi Usa come Blackstone e fondazioni bancarie.



Tali società non operano direttamente ma creano veri e propri fondi immobiliari - ogni Sgr ha creato dai 30 ai 70 fondi immobiliari- che sono relativi a progetti più o meno specifici: in genere la costruzione o la riqualificazione di quartieri, unitamente alla gestione di grandi patrimoni immobiliari.



I Fondi creati dalle Sgr trovano i loro capitali vendendo le proprie quote a investitori istituzionali, in genere fondi pensione e casse di previdenza che dunque raccolgono il risparmio diffuso dei sottoscrittori di tali fondi e degli iscritti a tali casse.



In altre parole si crea una struttura con al vertice una Sgr, con pochi soci, che crea diversi fondi immobiliari con tantissimi sottoscrittori, veicolati da fondi pensione e casse di previdenza.



In questo senso, le quote dei fondi immobiliari sono a tutti gli effetti dei prodotti finanziari che devono stare in competizione con i rendimenti di azioni e obbligazioni.



Dunque, la città è diventata un prodotto finanziario.



Ma come guadagna questo sistema finanziario?



Allora, le Sgr guadagnano sulle commissioni che si fanno pagare dai Fondi immobiliari che creano, i quali guadagnano in larga misura affittando gli immobili di cui sono in possesso, e con questi utili remunerano i sottoscrittori delle loro quote.

Perché il sistema regga bisogna che gli affitti siano decisamente alti, così come il valore a metro quadro degli immobili.

Come si fa quindi ad avere affitti alti?

Una delle strade seguite dai Fondi è quella di togliere dal mercato una parte delle unità immobiliari di cui dispongono per generare una carenza di alloggi che fa lievitare il prezzo degli affitti.

Per effetto delle ampie disponibilità fornite da fondi pensione e casse di previdenza, i Fondi possono comprare vaste aree, o partecipare, con successo, ai numerosi bandi di rigenerazione urbana beneficiando del contributo pubblico e decidendo poi, di fatto, il prezzo degli affitti e degli immobili.

Naturalmente per ogni Fondo immobiliare verrà adottata una variante urbanistica ad hoc, in deroga al Piano regolatore generale, che accorcia i tempi e gli oneri delle operazioni così da rendere le quote degli stessi Fondi ancora più remunerative.