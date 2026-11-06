La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

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Il 4 novembre, l'assemblea parlamentare turca ha espresso parere favorevole sul primo articolo del disegno di legge relativo alla ratifica dell'Intesa di difesa congiunta della Mecca, a seguito della conclusione della discussione generale e dell'avvio della votazione dei singoli punti.

Faik Oztrak, capogruppo del Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha confermato la posizione favorevole del proprio schieramento nei confronti del patto, evidenziando durante la seduta come la decisione rappresenti per Ankara la possibilità di plasmare un'architettura di sicurezza su scala regionale esterna all'alleanza atlantica, posizionando la capitale turca quale baricentro strategico.

"Questo accordo è particolarmente significativo in quanto apre un nuovo spazio autonomo nell'equilibrio tra est e ovest", ha evidenziato Oztrak, richiamando inoltre le dichiarazioni del presidente iraniano Masoud Pezeshkian in merito alla disponibilità di Teheran a prendere parte all'iniziativa.

Il rappresentante del CHP ha menzionato l'interesse manifestato dalle autorità di Damasco circa un possibile ingresso nell'alleanza, unitamente al vertice tenutosi a Teheran tra i vertici dei servizi di sicurezza di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan con le controparti iraniane, reputandoli segnali evidenti del peso politico dell'intesa.

Secondo Oztrak, circoscrivere l'impiego del patto agli ambiti di "difesa e deterrenza" e preservare un canale diplomatico con Teheran in materia di sicurezza costituirebbe un "elemento di garanzia fondamentale per prevenire il riaccendersi di conflitti di matrice confessionale tra sciiti e sunniti nell'area".

Da parte sua Fuat Oktay, al vertice della commissione esteri dell'aula e parlamentare del partito di maggioranza Giustizia e Sviluppo (AKP), ha sottolineato come le procedure decisionali fondate sull'intesa comune e le garanzie previste dalla carta costituzionale per l'invio delle truppe impediscano che la Turchia possa venire coinvolta in azioni belliche senza un esplicito consenso nazionale.

L'ex vertice delle forze armate ed ex titolare della Difesa Hulusi Akar, anch'egli tra le fila dell'AKP, ha evidenziato che l'accordo valorizza le intese d'intesa militare già attive tra Ankara, Riyadh e Islamabad, precisando come l'intesa "non costituisca in alcun modo una struttura sostitutiva della NATO".

"Nessuno dei nostri contingenti risulta attualmente operativo al di fuori dei confini nazionali", ha precisato Akar, ricordando che un'eventuale futura spedizione militare necessiterà formalmente dell'autorizzazione da parte del parlamento.

I governi di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno siglato la carta d'intesa a margine del vertice trilaterale svoltosi alla Mecca il 7 agosto, formulando l'impegno reciproco a consolidare le strategie di difesa comune, incrementare la cooperazione militare e sostenere gli equilibri di pace e stabilizzazione nell'intera area e oltre i propri confini.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it