Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La tv di Stato canadese vieta l'uso della parola «terrorismo» per l'11 settembre

La CBC ordina al personale di non definire «terroristici» gli attacchi del 2001, in vista del 25° anniversario. L'emittente smentisce: «È inesatto, si tratta di linee guida di routine»

518
La tv di Stato canadese vieta l'uso della parola «terrorismo» per l'11 settembre

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

A venticinque anni dagli attacchi che sconvolsero il mondo e cambiarono per sempre il corso della storia contemporanea, la televisione pubblica canadese ha scelto di non chiamare le cose con il loro nome. Secondo quanto riportato da diversi media, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ha dato istruzioni ai propri dipendenti di non riferirsi agli attacchi dell'11 settembre come «terroristici», in vista del 25° anniversario degli attentati che causarono la morte di quasi 3.000 persone. The Jerusalem Post. 

Il Toronto Sun ha rivelato mercoledì che Basem Boshra, direttore senior della CBC per gli standard giornalistici e la fiducia del pubblico, aveva diffuso una nota riservata in cui si ordinava a giornalisti e redattori di non «definire gli attacchi dell'11 settembre come attacchi terroristici». «I dirottamenti hanno portato allo schianto di aerei di linea a Washington, D.C., in Pennsylvania e a Manhattan. Il World Trade Center (WTC nel secondo riferimento) è stato distrutto», si leggeva secondo quanto riferito nella nota.

 

La posizione dell'emittente: parole troppo cariche di connotazioni politiche

Anche il National Post ha riportato la notizia e ha chiesto un commento alla CBC News. Un portavoce dell'emittente pubblica nazionale canadese ha insistito sul fatto che «è del tutto inesatto affermare che i nostri giornalisti siano stati esortati a dichiarare che non si è trattato di un atto terroristico». Il portavoce ha spiegato che la nota era un promemoria di routine sulla politica della CBC riguardo ai termini «terrorista» e «terrorismo», che i giornalisti possono utilizzare quando citano funzionari governativi, autorità, esperti o politici.

Il caporedattore e direttore generale di CBC News, Brodie Fenlon, aveva già spiegato in precedenza che l'emittente «non designa di propria iniziativa gruppi specifici come terroristi, né atti specifici come terrorismo», sostenendo che i termini sono talmente carichi di connotazioni politiche ed emotive da «finire per costituire un ostacolo al nostro giornalismo».

Le linee guida riportate giungono in un momento in cui le relazioni tra Canada e Stati Uniti si sono deteriorate a causa dell'escalation della guerra commerciale. Martedì, Ottawa ha annunciato dazi di ritorsione fino al 50% su circa 700 prodotti americani, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva imposto una nuova serie di dazi al Canada e minacciato ulteriori misure punitive.

La decisione della CBC, al di là delle precisazioni ufficiali, solleva interrogativi sulla capacità del servizio pubblico di mantenere un linguaggio chiaro e inequivocabile di fronte a eventi che hanno segnato la storia mondiale, in un momento in cui il dibattito sulla definizione di terrorismo è più acceso che mai.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

28 Agosto 2026 10:00
Come la BBC ha falsamente presentato un opinionista come “consulente del Cremlino” per alimentare la minaccia russa

Come la BBC ha falsamente presentato un opinionista come “consulente del Cremlino” per alimentare la minaccia russa

28 Agosto 2026 10:00
Un tribunale israeliano assolve il colono che aveva preso a calci in testa una suora cattolica

Un tribunale israeliano assolve il colono che aveva preso a calci in testa una suora cattolica

28 Agosto 2026 08:00
Orizzonte 2050: il mondo sceglie Pechino e volta le spalle all'egemonia USA

Orizzonte 2050: il mondo sceglie Pechino e volta le spalle all'egemonia USA

27 Agosto 2026 17:01
Financial Times: Svezia, Olanda e Spagna spingono per confiscare i beni russi

Financial Times: Svezia, Olanda e Spagna spingono per confiscare i beni russi

27 Agosto 2026 16:24
Le confessioni di Paz e l'ombra di Cerimedo: la fabbrica dei bot che ha preso il potere in Bolivia

Le confessioni di Paz e l'ombra di Cerimedo: la fabbrica dei bot che ha preso il potere in Bolivia

27 Agosto 2026 15:56
Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

27 Agosto 2026 14:55
Gli Stati Uniti inseriscono Palestine Action nella blacklist dei "gruppi terroristici"

Gli Stati Uniti inseriscono Palestine Action nella blacklist dei "gruppi terroristici"

27 Agosto 2026 13:00
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

19332
ITALIA

Sovranità? Fermare l'invasione? Tutto quello che non torna del programma di Vannacci

14459
RUSSIA

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

14276
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

12339

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

12217
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

10485

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

8534
CINA

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

7921
EUROPA

Rapporto parlamentare shock nel Regno Unito: Decine di minori migranti ancora dispersi a distanza di anni

Ministero degli Esteri iraniano: gli Stati Uniti non devono pensare di essere gli unici in grado di causare danni economici

ASIA

NBC: L’Iran provoca danni senza precedenti ai servizi di intelligence statunitensi in Medio Oriente

ASIA

«Se l'hanno sminato, perché le navi non passano?»: l'Iran confuta le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz

AFRICA

Il Cremlino reagisce alle dichiarazioni "disfattiste" dell'ex ministro della Difesa ucraino

CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

ASIA

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

RUSSIA

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani di Paolo Desogus Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

  • 28 Agosto 2026 11:00
Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale di Geraldina Colotti Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

  • 25 Agosto 2026 15:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti