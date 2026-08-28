La tv di Stato canadese vieta l'uso della parola «terrorismo» per l'11 settembre

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A venticinque anni dagli attacchi che sconvolsero il mondo e cambiarono per sempre il corso della storia contemporanea, la televisione pubblica canadese ha scelto di non chiamare le cose con il loro nome. Secondo quanto riportato da diversi media, la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ha dato istruzioni ai propri dipendenti di non riferirsi agli attacchi dell'11 settembre come «terroristici», in vista del 25° anniversario degli attentati che causarono la morte di quasi 3.000 persone. The Jerusalem Post.

Il Toronto Sun ha rivelato mercoledì che Basem Boshra, direttore senior della CBC per gli standard giornalistici e la fiducia del pubblico, aveva diffuso una nota riservata in cui si ordinava a giornalisti e redattori di non «definire gli attacchi dell'11 settembre come attacchi terroristici». «I dirottamenti hanno portato allo schianto di aerei di linea a Washington, D.C., in Pennsylvania e a Manhattan. Il World Trade Center (WTC nel secondo riferimento) è stato distrutto», si leggeva secondo quanto riferito nella nota.

La posizione dell'emittente: parole troppo cariche di connotazioni politiche

Anche il National Post ha riportato la notizia e ha chiesto un commento alla CBC News. Un portavoce dell'emittente pubblica nazionale canadese ha insistito sul fatto che «è del tutto inesatto affermare che i nostri giornalisti siano stati esortati a dichiarare che non si è trattato di un atto terroristico». Il portavoce ha spiegato che la nota era un promemoria di routine sulla politica della CBC riguardo ai termini «terrorista» e «terrorismo», che i giornalisti possono utilizzare quando citano funzionari governativi, autorità, esperti o politici.

Il caporedattore e direttore generale di CBC News, Brodie Fenlon, aveva già spiegato in precedenza che l'emittente «non designa di propria iniziativa gruppi specifici come terroristi, né atti specifici come terrorismo», sostenendo che i termini sono talmente carichi di connotazioni politiche ed emotive da «finire per costituire un ostacolo al nostro giornalismo».

Le linee guida riportate giungono in un momento in cui le relazioni tra Canada e Stati Uniti si sono deteriorate a causa dell'escalation della guerra commerciale. Martedì, Ottawa ha annunciato dazi di ritorsione fino al 50% su circa 700 prodotti americani, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva imposto una nuova serie di dazi al Canada e minacciato ulteriori misure punitive.

La decisione della CBC, al di là delle precisazioni ufficiali, solleva interrogativi sulla capacità del servizio pubblico di mantenere un linguaggio chiaro e inequivocabile di fronte a eventi che hanno segnato la storia mondiale, in un momento in cui il dibattito sulla definizione di terrorismo è più acceso che mai.