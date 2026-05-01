La Via della Seta Marittima promuove lo sviluppo integrato di porti, trasporti marittimi e commercio

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di Shi Yu, Quotidiano del Popolo

Mentre il commercio globale continua a evolversi, la Cina sta intensificando gli sforzi per integrare porti, trasporti marittimi e scambi commerciali attraverso reti logistiche più efficienti e intelligenti. Una piattaforma chiave in questa spinta è la Via della Seta Marittima, la prima piattaforma di servizi logistici internazionali integrata del Paese, incentrata sul trasporto marittimo e inserita nel quadro della Belt and Road Initiative.

Lanciata nel 2018 nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, la Via della Seta Marittima si è espansa rapidamente. Oggi gestisce 148 rotte in partenza da oltre 10 porti cinesi, collegandosi a 150 porti distribuiti in 48 Paesi e regioni. È diventata un importante anello di congiunzione tra mercati nazionali e internazionali, collegando corridoi terrestri e marittimi.

La piattaforma ha dimostrato di migliorare concretamente sia l'efficienza che la portata operativa. Ad esempio, una rotta container di recente attivazione, dal Fujian all'America Latina, ha ridotto i tempi di navigazione di oltre sette giorni. Entro febbraio 2026, le merci destinate all'e-commerce transfrontaliero e trasportate tramite linee di spedizione espressa dedicate avevano raggiunto un valore all'esportazione superiore ai 15 miliardi di yuan (2,2 miliardi di dollari), mentre le rotte per carichi sfusi e frazionati avevano gestito merci per un valore di oltre 32 miliardi di yuan.

Presso il terminal Haitian del porto di Xiamen, una nave mercantile trasportante oltre 6.000 pacchi di merci per l'e-commerce transfrontaliero, tra cui abbigliamento, piccoli elettrodomestici e beni di prima necessità, ha recentemente preso il largo. Appena due giorni più tardi, il carico sarebbe giunto al porto di Manila, nelle Filippine.

Un'efficienza di questo tipo era un tempo inimmaginabile per Sun Kaiyang, direttore generale di un'azienda di gestione della filiera di approvvigionamento con sede a Xiamen, nella provincia del Fujian, spedizioniere del carico sopra menzionato. "In passato, dovevamo attendere che venisse consolidata una quantità di merci sufficiente a riempire un intero container, per poi trasportarle via camion verso un altro porto in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Era difficile garantire i tempi di consegna".

Le spedizioni legate all'e-commerce transfrontaliero sono tipicamente di volume ridotto, frequenti ed estremamente sensibili alle tempistiche, il che pone sfide significative alla logistica di spedizione tradizionale.

Per far fronte a questa situazione, nel giugno 2022 è stata inaugurata la prima rotta espressa per l'e-commerce della Via della Seta Marittima. Da allora, una rete in espansione di tali rotte ha reso possibili spedizioni dirette, point-to-point, da Xiamen verso i principali porti di Paesi quali Singapore, Filippine, Malesia, Vietnam e Thailandia.

"Ora siamo in grado di effettuare la consegna, il carico, l'ispezione e la spedizione, il tutto nell'arco della stessa giornata", ha affermato Sun. "La catena logistica è stata notevolmente accorciata".

Xiamen ha inoltre introdotto un innovativo modello di container misto, che consente di spedire congiuntamente pacchi destinati all'e-commerce e merci del commercio generale. Ciò ha ampliato le fonti di approvvigionamento del carico e accresciuto la flessibilità nelle operazioni di sdoganamento.

"Nel complesso, i tempi di trasporto si riducono di circa due giorni e ogni container permette di risparmiare circa 4.000 yuan in costi di spedizione, incrementando significativamente la competitività", ha aggiunto Sun.

Anche le autorità doganali hanno snellito le procedure. "Abbiamo semplificato i requisiti per le dichiarazioni e ottimizzato i processi ispettivi", ha affermato Cai Shaojun, vicedirettore della divisione di supervisione logistica presso la Dogana di Dongdu, facente capo alla Dogana di Xiamen.

Rispetto ai modelli tradizionali, in cui diverse tipologie di merci richiedono stoccaggio ed esportazione separati, questo approccio integrato migliora l'efficienza logistica in termini di tempistiche dal 25 al 50 per cento e, secondo il funzionario, dovrebbe ridurre i costi per spedizione dal 10 al 25 per cento.

Per il trasporto marittimo a lunga distanza, previsioni meteorologiche affidabili sono di fondamentale importanza.

All'inizio di novembre dell'anno scorso, il Capitano Zhang Nan della Meico International Shipping Limited si è trovato di fronte a una decisione difficile mentre percorreva la rotta da Penang (Malesia) al porto di Nansha, nella provincia cinese del Guangdong, a causa dell'avvicinarsi del tifone Kalmaegi.

"Prima della partenza, abbiamo esitato: attendere il passaggio del tifone o deviare? Entrambe le opzioni avrebbero comportato ritardi e un aumento dei costi del carburante", ha ricordato.

Utilizzando il servizio di navigazione meteorologica della Via della Seta Marittima, l'equipaggio ha avuto accesso a previsioni visive in tempo reale relative ai successivi cinque giorni, comprensive della traiettoria del tifone, delle condizioni del vento e dell'andamento del moto ondoso. Supportati da un team di esperti in meteorologia e navigazione marittima, hanno stabilito che la nave avrebbe potuto proseguire in sicurezza. L'imbarcazione ha quindi mantenuto la rotta prevista, evitando un ritardo di 12 ore e risparmiando 10 tonnellate di carburante.

Alla base di questa capacità vi è una piattaforma integrata di servizi meteorologici, sviluppata congiuntamente dalla Via della Seta Marittima, società di navigazione globale con sede a Beijing, e dal Centro Servizi Meteorologici di Xiamen. La piattaforma combina dati relativi a vento, onde, pressione e visibilità, creando un sistema di supporto "a catena completa" e operativo in qualsiasi condizione meteorologica, che abbraccia le rotte oceaniche, i porti e la logistica interna.

La digitalizzazione rappresenta un altro pilastro fondamentale dello sviluppo della Via della Seta Marittima. La sua piattaforma di servizi per il trasporto marittimo internazionale utilizza i Big Data e l'Internet delle Cose per integrare le risorse lungo l'intera filiera logistica, monitorando in tempo reale i movimenti dei container, ottimizzando la pianificazione delle rotte e fornendo servizi più efficienti e affidabili.

La piattaforma sta inoltre espandendo il proprio ecosistema. In occasione dell'Assemblea Annuale 2026 della Via della Seta Marittima, tenutasi il 26 marzo a Nanning, Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud della Cina, otto nuovi membri si sono uniti all’Associazione della Via della Seta Marittima, portando il numero complessivo degli aderenti a 375.

"Grazie al supporto coordinato dell'alleanza, i porti possono dare priorità all'ormeggio e snellire le operazioni di gestione delle navi, migliorando significativamente l'efficienza dei tempi di rotazione", ha dichiarato Fan Xiehui, dirigente presso la filiale di Xiamen della SITC Container Lines (Shanghai) Co., Ltd., aggiungendo che, in qualità di membro dell'associazione, l'azienda ha riscontrato benefici tangibili.

Li ha affermato che la Via della Seta Marittima continuerà a mettere a fattor comune le risorse globali ed a esplorare modelli di sviluppo coordinato che connettano porti, città, industrie e attività commerciali, con l'obiettivo di costruire un ecosistema più intelligente e integrato per il trasporto marittimo e il commercio internazionale.

Una nave mercantile attracca al porto di Jiangyin, a Fuqing, provincia del Fujian, sud-est della Cina. (Foto/Xie Guiming)

Funzionari della Dogana di Xiamen ispezionano merci per l'e-commerce destinate all'esportazione. (Foto/China Customs Media Center)