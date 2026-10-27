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L'ANALISI DEL MESE - Corea del Nord: come un paese sotto assedio ha riscritto le regole della geopolitica

Il nucleare, le sanzioni, l'asse con Mosca e Pechino: la strategia che ha fermato l'impero

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L'ANALISI DEL MESE - Corea del Nord: come un paese sotto assedio ha riscritto le regole della geopolitica

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di Fabrizio Verde

 

Per anni è stato ripetuto a reti unificate che la Corea del Nord fosse un paese a fine corsa, ormai sull'orlo del collasso. Una sorta di anomalia storica destinata a svanire non appena le sanzioni avessero stretto irrimediabilmente il cappio al collo di Pyongyang. Eppure, la Corea popolare è ancora a testa alta. Non solo è ancora in piedi, ma sta dettando i suoi tempi di crescita e ritorno sulla ribalta internazionale.

Mentre le capitali occidentali si affannavano a prevederne la fine, Pyongyang ha lavorato in silenzio, trasformando l'assedio in una forma di sovranità assoluta. La narrazione dominante parla di isolamento, ma la realtà dei fatti ci mostra una storia diversa. Una storia di alleanze strategiche ridefinite, di un'economia che ha imparato a respirare nonostante i blocchi e di una presenza sulla scena globale che oggi non può più essere ignorata o liquidata come una semplice eccentricità.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea ha capito per prima una verità che l'Occidente si ostina a non accettare: il mondo unipolare è finito. E in questo nuovo scenario multipolare, chi possiede la propria autonomia energetica, alimentare e militare non è un reietto, ma un interlocutore necessario.

Questa analisi vuole andare oltre la superficie delle parate militari e dei titoli sensazionalistici. L’obiettivo è quello di osservare e provare a descrivere con occhi liberi da pregiudizi come un paese abbia saputo riscrivere il proprio destino, trasformando le proprie vulnerabilità in leve di potere e candidandosi a pieno titolo tra i protagonisti del mondo in ascesa a trazione eurasiatica. Non c'è bisogno di cercare scuse o aggiustare il tiro con moralismi di facciata. Basta guardare i fatti. La Corea del Nord ha scelto la propria strada e, contro ogni previsione, quella strada la sta portando dritta al centro della nuova geografia multipolare.


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Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

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